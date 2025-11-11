Csúnya bukta lett az AI-boomból ezeknek a cégeknek

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
A technológiai cégek egyre nagyobb AI-beruházásokra készítik fel a piacot. Miközben a több ezermilliárd dollárra értékelt mesterséges intelligencia óriásokat ezért többnyire jutalmazzák a befektetők, az AI-ra költő cégek komoly eladói nyomás alá kerültek.
A DoorDash árfolyama csütörtökön 17%-ot zuhant, ami a házhozszállító platform történetének legnagyobb esése. A vállalat a harmadik negyedéves jelentésében jelezte:
jövőre "több százmillió dollárt" költ új termékekre és technológiára.
A cég a szeptemberben bemutatott Dot révén fokozta az autonóm kézbesítésekre fordított kiadásait, és 5,1 milliárd dollárt fordított a SevenRooms éttermi foglalási platformra és a brit Deliveroo-ra. Tony Xu vezérigazgató azzal érvelt, hogy a vállalat befektetési múltja "némi sikert" jelez a stratégia megismétlésében, és most is a jövőbeni növekedés érdekében lépnek.
A Duolingo szintén tőzsdei jelenlétének legrosszabb napját zárta múlt csütörtökön. Bár a harmadik negyedévben bevételben és foglalásokban is felülteljesített, az árfolyam egy nap alatt negyedét veszítette értékéből, és idén már 41%-os mínuszban áll. A vállalat közölte: az új felhasználók szerzését helyezi előtérbe, és jelentős összegeket fordít AI-funkciókra – például interaktív videóhívás-opcióra – a fizetős előfizetők megnyerése érdekében.
A Roblox videojáték-platform részvényei október 30-án majdnem 16%-ot estek, miután a cég figyelmeztetett: a biztonságra és az infrastruktúrára fordított többletkiadások ronthatják a marzsokat. David Baszucki vezérigazgató a CNBC-nek azt mondta, a platform biztonsága "első számú prioritás". Naveen Chopra pénzügyi vezető szerint a beruházások rövid távon visszafoghatják az aktivitást és a foglalásokat, ugyanakkor "a hosszabb távú növekedés felerősítői".
