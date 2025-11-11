  • Megjelenítés
Előre látta a 2008-as összeomlást, most újra figyelmeztet a sztárbefektető
Befektetés

Portfolio
A technológiai szektor elszálló értékeltsége ellen fogadó Michael Burry egy friss posztjában amellett érvelt, hogy a nagy tech cégek várható profitja mesterségesen fel van fújva - közölte a MarketWatch.
Michael Burry, a "The Big Short"-ból ismert hedge fund menedzser, aki két, a befektetők kedvenceinek számító AI-részvény ellen fogad, ismét bírálta az ágazati értékeltségeket.

Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a nagy felhőszolgáltatók – Meta Platforms, Alphabet, Oracle, Microsoft és Amazon – hálózati és számítási eszközeinek értékcsökkenési rendjét vizsgálta. Rámutatott, hogy ezeket az eszközöket jellemzően öt–hat év alatt írják le.

Úgy véli, a leírásnak ennél gyorsabbnak kellene lennie.

Szerinte az eszközök hasznos élettartamának mesterséges meghosszabbítása alulbecsült értékcsökkenést és felfújt nyereséget eredményez.

Az Nvidia-chipek és -szerverek köré épülő, tömeges tőkekiadási hullám szerinte 2–3 éves termékciklusra épül, ami nem indokolja az IT-eszközök élettartamának kitolását.

Burry számításai szerint az értékcsökkenés hosszabb ütemezése 2026 és 2028 között mintegy 176 milliárd dollárral torzíthatja felfelé a vállalati eredményeket.

Becslése alapján az Oracle nyeresége 27%-kal, a Meta eredménye pedig 21%-kal lehet felülbecsülve.

Azt ígérte, a hónap későbbi részében további részletekkel jelentkezik.

Az egyik cég, amely ellen Burry fogad, az Nvidia, folyamatosan új modelleket dob piacra: a Blackwell idei bevezetése után jövőre érkezik a Vera Rubin-termékvonal. A régebbi Nvidia-chipek, például a 2020-ban debütált A100, ugyanakkor továbbra is széles körben használatban vannak az Egyesült Államokban és Kínában.

A CoreWeave elnök-vezérigazgatója, Michael Intrator hétfő este arról beszélt, hogy a régi chipek iránti kereslet továbbra is erős.

Az AI felhőtechnológia iránti kereslet a GPU-k generációi között továbbra is erős

– mondta. Beszélt arról is, hogy egy ügyfél új szerződést kötött a 2022-ben bevezetett H100 chipek használatára, az eredeti megállapodáshoz képest 5%-on belül maradó áron. Ezek a kijelentések némileg árnyalják azt, amit Burry mondott.

