Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook

A többek között Facebookot és Instagramot működtető Meta vállalta, hogy az uniós felhasználók számára választási lehetőséget biztosít a személyre szabott hirdetések megjelenítésével kapcsolatban. A döntésre azért volt szükség, mert az Európai Bizottság még áprilisban elmarasztalta a céget az unió digitális piacokról szóló törvénye alapján. A változtatások a jövő év elejétől lépnek életbe, ekkor dőlhet el a korábbi bírság sorsa, amely jelenleg is komoly konfliktust jelent az EU és az USA vezetése között.

Az Európai Bizottság üdvözölte a Meta kötelezettségvállalását, amely szerint az EU-s felhasználók számára alternatív lehetőséget kínál a Facebook és Instagram szolgáltatásainak használatára, kevesebb személyre szabott hirdetés megjelenítésével.

Bár a személyre szabás nem tűnik el teljesen, az ingyenes lehetőség feltehetően sokak számára üdvözlendőbb lesz, mint a fizetős verzió teljes reklámmentessége. Nem ez a cég első meghátrálása: az uniós szabályozások hatására néhány hónapja kivezették a politikai hirdetéseket is, ám

míg akkor inkább elvették a döntés jogát a felhasználóktól, most a kezükbe adják azt.

A vállalat két opciót fog kínálni:

A felhasználók vagy hozzájárulnak minden adatuk megosztásához és teljesen személyre szabott hirdetéseket látnak, vagy kevesebb személyes adat megosztása mellett korlátozott mértékben személyre szabott hirdetésekkel találkoznak. Az új lehetőségeket 2026 januárjában vezetik be az EU-ban.

A döntés az Európai Bizottság és a Meta közötti egyeztetések eredménye, miután a Bizottság 2025 áprilisában megállapította, hogy a Meta megsértette az unió digitális piacokat szabályozó törvényének, a DMA-nak az előírásait, és

ezzel együtt egy 230 millió eurós büntetést szabott ki a cégre.

A bevezetést követően a Bizottság visszajelzéseket fog gyűjteni a Metától és más érintett felektől az új hirdetési modell hatásáról és fogadtatásáról, és az eredményeképpen módosíthatják vagy akár el is törölhetik a korábbi bírságot, amely az USA vezetése szerint kifejezetten diszkriminatív volt az amerikai óriásvállalatokkal szemben.

Ez a konfliktus több ízben felmerült már. Legutóbb Elon Musk emlegette az EU feloszlatását, miután az általa üzemeltetett X is bírságot kapott a nyakába, és az amerikai tárgyalók nemrég a vonatkozó szabályozások lazítását kérték az EU–USA kereskedelmi megállapodásban elérhető kedvezményes fémkvóták beállításáért, amit egyes uniós döntéshozók egyenesen „zsarolásnak” neveztek.

Címlapkép forrása: EU