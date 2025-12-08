Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook

Az Európai Bizottság üdvözölte a Meta kötelezettségvállalását, amely szerint az EU-s felhasználók számára alternatív lehetőséget kínál a Facebook és Instagram szolgáltatásainak használatára, kevesebb személyre szabott hirdetés megjelenítésével.
Bár a személyre szabás nem tűnik el teljesen, az ingyenes lehetőség feltehetően sokak számára üdvözlendőbb lesz, mint a fizetős verzió teljes reklámmentessége. Nem ez a cég első meghátrálása: az uniós szabályozások hatására néhány hónapja kivezették a politikai hirdetéseket is, ám
míg akkor inkább elvették a döntés jogát a felhasználóktól, most a kezükbe adják azt.
A vállalat két opciót fog kínálni:
- A felhasználók vagy hozzájárulnak minden adatuk megosztásához és teljesen személyre szabott hirdetéseket látnak, vagy
- kevesebb személyes adat megosztása mellett korlátozott mértékben személyre szabott hirdetésekkel találkoznak. Az új lehetőségeket 2026 januárjában vezetik be az EU-ban.
A döntés az Európai Bizottság és a Meta közötti egyeztetések eredménye, miután a Bizottság 2025 áprilisában megállapította, hogy a Meta megsértette az unió digitális piacokat szabályozó törvényének, a DMA-nak az előírásait, és
ezzel együtt egy 230 millió eurós büntetést szabott ki a cégre.
A bevezetést követően a Bizottság visszajelzéseket fog gyűjteni a Metától és más érintett felektől az új hirdetési modell hatásáról és fogadtatásáról, és az eredményeképpen módosíthatják vagy akár el is törölhetik a korábbi bírságot, amely az USA vezetése szerint kifejezetten diszkriminatív volt az amerikai óriásvállalatokkal szemben.
Ez a konfliktus több ízben felmerült már. Legutóbb Elon Musk emlegette az EU feloszlatását, miután az általa üzemeltetett X is bírságot kapott a nyakába, és az amerikai tárgyalók nemrég a vonatkozó szabályozások lazítását kérték az EU–USA kereskedelmi megállapodásban elérhető kedvezményes fémkvóták beállításáért, amit egyes uniós döntéshozók egyenesen „zsarolásnak” neveztek.
Címlapkép forrása: EU
