Elhunyt Horváth Béla, a magyar biztosítási szakma nagy alakja

A halálesetről hírt adó Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége közlése szerint Horváth Bélát december 6-án érte a halál. Mint írják,
Horváth Béla szó szerint beleszületett a biztosítás világába.
Pályája az Állami Biztosítótól indult, ahol vezetőként gyorsan megmutatkozott az a szakmai rátermettség és ambíció, amely egész életútját végigkísérte. Nevéhez négy zöldmezős biztosítótársaság alapítása fűződik Magyarországon, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívüli teljesítmény:
- a Gloria-Swiss,
- a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Részvénytársaság,
- a MÉBIT – későbbi ABN AMRO, majd AVIVA –, valamint
- a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
létrehozásában vállalt kulcsszerepet.
Vezetői pályája mellett fontos volt számára a társadalmi felelősségvállalás.
Két alapítványon keresztül elkötelezetten támogatta a kortárs képzőművészet ügyét és – személyes érintettségtől vezérelve – az egészségügy fejlődését, különös tekintettel a daganatos betegek magas színvonalú ellátására. Hitvallása szerint a siker kulcsa a nagy álmokban, a megvalósításba vetett hitben és a kitartó munkában rejlik. Ezt az üzenetet nemcsak kimondta, hanem egész életével példázta - emlékezett meg róla a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége.
Horváth Bélától a Portfolio szerkesztősége is fájdalommal búcsúzik. Vele készült utolsó interjúnk itt olvasható:
Címlapkép forrása: Portfolio
