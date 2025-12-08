  • Megjelenítés
Elhunyt Horváth Béla, a magyar biztosítási szakma nagy alakja
Elhunyt Horváth Béla, a magyar biztosítási szakma kiemelkedő és meghatározó alakja, aki a Glória, a Nationale-Nederlanden, a MÉBIT és a CIG Pannónia biztosítók alapításában és működtetésében is vezető szerepet vállalt.
A halálesetről hírt adó Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége közlése szerint Horváth Bélát december 6-án érte a halál. Mint írják,

Horváth Béla szó szerint beleszületett a biztosítás világába.

Pályája az Állami Biztosítótól indult, ahol vezetőként gyorsan megmutatkozott az a szakmai rátermettség és ambíció, amely egész életútját végigkísérte. Nevéhez négy zöldmezős biztosítótársaság alapítása fűződik Magyarországon, ami nemzetközi összehasonlításban is rendkívüli teljesítmény:

  • a Gloria-Swiss,
  • a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Részvénytársaság,
  • a MÉBIT – későbbi ABN AMRO, majd AVIVA –, valamint
  • a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

létrehozásában vállalt kulcsszerepet.

Vezetői pályája mellett fontos volt számára a társadalmi felelősségvállalás.

Két alapítványon keresztül elkötelezetten támogatta a kortárs képzőművészet ügyét és – személyes érintettségtől vezérelve – az egészségügy fejlődését, különös tekintettel a daganatos betegek magas színvonalú ellátására. Hitvallása szerint a siker kulcsa a nagy álmokban, a megvalósításba vetett hitben és a kitartó munkában rejlik. Ezt az üzenetet nemcsak kimondta, hanem egész életével példázta - emlékezett meg róla a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége.

Horváth Bélától a Portfolio szerkesztősége is fájdalommal búcsúzik. Vele készült utolsó interjúnk itt olvasható:

