Szexista a LinkedIn algoritmusa? Megdöbbentő eredményekre jutottak a nők

Lucy november elején hallott arról, hogy a közösségi oldal algoritmusa hátrányosan kezeli a női felhasználókat. A LinkedIn a posztokat nem minden ismerősnek mutatja meg automatikusan: az algoritmus dönti el, hogy egy bejegyzés csendben elsüllyed, vagy akár több ezres elérést hoz.

Amikor megtudta, hogy más nők már kísérleteztek a nemváltással, és javulást tapasztaltak, ő is kipróbálta a trükköt:

egy hete egyszerűen átállította a profilját nőről férfira, és figyelte, mi történik.

Sem a nyelvezetén, sem a tartalmain nem változtatott, másokkal ellentétben, akik a kísérletezéskor férfiasan is igyekeztek kommunikálni.

Lucy tapasztalata szerint a változtatás első hatása rögtön jelentkezett, mégpedig a hirtelen megugró követőszámban. Korábban hetente 10-20 kapcsolódási kérelmet kapott, a változtatás utáni első posztjától kezdve viszont percenként érkeztek az új követési vagy kapcsolódási kérések. A poszt egyébként egy Dubajban tevékenykedő vállalkozókról írt cikkéről szólt, és több mint 250 ezer megtekintést ért el, miközben egy egy héttel azelőtt, még nőként posztolt, étkezési témájú bejegyzése mindössze 25 ezret.

A digitális "nemváltást" követő egy hétben a megjelenései 2235 százalékkal nőttek, a követőtábora pedig 3,3 százalékkal bővült, átlépve a 7000 főt. Lucy Tobin kijelenti, hogy ez nem értékelhető tudományos bizonyítékként, ugyanakkor más kísérletezők is hasonló eredményekre jutottak.

Négy felhasználó – két nő és két férfi – kontrollált kísérletet végzett: egyszerre posztolták ugyanazt a tartalmat. A két nőnek együttesen több mint 150 ezer követője volt, a két férfinak pedig kevesebb mint 10 ezer.

Mégis: az egyik nő posztja a követőinek mindössze 0,6%-ához (801 főhöz) jutott el, míg az egyik férfié 10 408 főt ért el, amely a saját követőtábora 143%-ának felel meg.

Egy másik kísérletben Felicity Menzies, egy 45 ezer kapcsolattal rendelkező felhasználó arra a következtetésre jutott, hogy a LinkedIn aránytalanul felerősíti a maszkulin nyelvezetű tartalmakat, és szisztematikusan elnyomja a semleges és feminin kommunikációt – még akkor is, ha a közönség pozitívabban reagál rá.

A LinkedIn határozottan cáfolja ezeket az állításokat.

Szóvivőjük szerint az algoritmusok nem használják a nemet rangsorolási szempontként, és a profil nemének megváltoztatása nem befolyásolja a tartalmak megjelenését sem a keresőben, sem a hírfolyamban.

Lucy felhívja a figyelmet, hogy a kérdés nem jelentéktelen, hiszen a LinkedInen keresztül évente több mint hárommillió embert vesznek fel állásba, és a toborzók háromnegyede rendszeresen használja a platformot tehetségek felkutatására. Ha a férfiak posztjait többen látják, az valós előnyt jelenthet az álláskeresésben és az üzleti életben egyaránt. Hasonlóképpen, a férfiak vállalkozásai is sikeresebbek lehetnek, ha nagyobb láthatóságot érnek el a világ egyik legnagyobb professzionális közösségi médiájában.

A problémára reagálva már több mint kétezren írták alá a Fair Visibility for All on LinkedIn petíciót, amely egyenlő láthatóságot követel a LinkedInen.

A LinkedIn 1,3 milliárd felhasználójának körülbelül 57 százaléka férfi a Statista adatai szerint.

