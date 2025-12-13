Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás

Az arany évszázadok óta a biztonság szimbóluma. A digitális arany pedig pár év alatt felforgatta a pénzügyi világot.
De hol a határ a stabilitás és a lehetőség között?
Erre keresi a választ a közelgő online előadás.
A webináriumon szó lesz többek között:
-
miben különbözik egymástól a hagyományos arany és a Bitcoin mint értéktároló
-
mi számít ma valódi biztonságnak egy gyorsan változó gazdaságban
-
miért hívják a Bitcoint digitális aranynak
-
hogyan viselkedik a két eszköz válsághelyzetben
-
melyik mennyire likvid, mennyire mozgatható, mennyire védett
-
milyen kockázatokkal és lehetőségekkel jár az egyik és a másik
-
kinek lehet vonzóbb az arany, és kinek a digitális megoldás
-
milyen befektetői szemlélet szükséges az egyikhez, és milyen a másikhoz
-
hogyan fér meg egymás mellett a fizikai vagyon és a digitális világ
Időpont: 2025. december 14. 18:00 - 18:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
