Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás

Infláció, geopolitikai bizonytalanság, infláció. Soha nem volt még ennyire aktuális kérdés, hogy miben érdemes valójában értéket tartani. Az arany évezredek óta a vagyon szimbóluma, miközben a „digitális aranyként” emlegetett Bitcoin alig több mint egy évtizede létezik – mégis alapjaiban formálja át a pénzről alkotott képünket. Vajon a fizikai nemesfém marad a biztos menedék, vagy a jövő már egyértelműen digitális?

Az arany évszázadok óta a biztonság szimbóluma. A digitális arany pedig pár év alatt felforgatta a pénzügyi világot.

De hol a határ a stabilitás és a lehetőség között?

Erre keresi a választ a közelgő online előadás.

A webináriumon szó lesz többek között:

  • miben különbözik egymástól a hagyományos arany és a Bitcoin mint értéktároló

  • mi számít ma valódi biztonságnak egy gyorsan változó gazdaságban

  • miért hívják a Bitcoint digitális aranynak

  • hogyan viselkedik a két eszköz válsághelyzetben

  • melyik mennyire likvid, mennyire mozgatható, mennyire védett

  • milyen kockázatokkal és lehetőségekkel jár az egyik és a másik

  • kinek lehet vonzóbb az arany, és kinek a digitális megoldás

  • milyen befektetői szemlélet szükséges az egyikhez, és milyen a másikhoz

  • hogyan fér meg egymás mellett a fizikai vagyon és a digitális világ

Időpont: 2025. december 14. 18:00 - 18:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

