Sorra kapja a komoly fenyegetéseket Magyarország – Tényleg hamarosan bóvliba vághatnak?

Fitch: nagy fába vágja a fejszéjét a következő magyar kormány
Egyelőre megjósolhatatlan az áprilisi magyar parlamenti választások kimenetele, de az már most látszik, hogy a következő magyar kormány komoly kihívásokkal szembesül majd – figyelmeztettek pénteken a Fitch Ratings elemzői.
A választások eredménye hatással lehet a magyar külpolitikára, különösen az Európai Unióhoz való viszonyra, illetve a gazdaságpolitikára is
- emelte ki az elemzésben Malgorzata Krzywicka, a hitelminősítő igazgatója.
A szakemberek szerint bárki is nyeri a választásokat, az komoly kihívásokkal szembesül majd a költségvetés bizonytalan helyzete, az emelkedő GDP-arányos adósságráta és a gyenge növekedés miatt. Szerintük a legfontosabb kérdés a szükséges fiskális kiigazítás hitelessége és megvalósíthatósága lesz majd a választások után.
A Fitch alapforgatókönyve szerint a legnagyobb kockázat a befektetői bizalom megingása és a piaci volatilitás a választások előtt, ezt ellensúlyozhatja a szigorú monetáris politika és a folyó fizetési mérleg többlete, ami miatt Magyarország jelenleg nincs különösebben ráutalva a külső forrásokra. A választásokat követően kockázatot jelentene egy tartós politikai bizonytalanság intézményi konfliktusokkal, ami egy jövőbeli kormány költségvetési kiigazító képességét csökkentené, aláásná a befektetői bizalmat és rontaná a növekedési kilátásokat. Emellett a geopolitikai tényezők is óvatosságra intenek, kiemelik a közel-keleti háború hatásait és az orosz energiafüggőséget.
Sorakoznak a gazdasági problémák
A gazdasági növekedés kapcsán kiemelik, hogy
a magyar gazdaság gyakorlatilag 2023 óta stagnál,
mindössze átlagosan 0,1%-os éves növekedést tudott elérni. Ez egyrészt elmarad a hasonló besorolású országokétól, másrészt lényegesen alacsonyabb, mint a koronavírus-járvány előtti szint, amikor 2015-19 között átlagosan 4,2%-kal bővül a magyar GDP. Hozzáteszik, hogy a COVID-ot követően a magyar gazdaság elsődleges hajtóereje a fogyasztás volt, ez a modell pedig középtávon fenntarthatatlan.
A belső gazdasági problémák mellett a magyar exportpiacok elhúzódó gyengélkedése is negatívan érinti Magyarországot, ide sorolhatók a német gazdaság problémái, illetve az amerikai kereskedelempolitikai intézkedések. A földrajzi nehézségek mellett a magyar ipar szempontjából kulcsfontosságú autóipar és akkumulátorgyártás globális gyengélkedése is súlyosbítja a helyzetet – teszi hozzá a hitelminősítő.
Idén a Fitch a magyar növekedés élénkülésére számít, a cég elemzői szerint 2%-kal bővülhet a GDP elsősorban a fogyasztásnak és a választás előtti költségvetési lazításnak köszönhetően. 2027-ben tovább élénkülhet a gazdaság, 2,4%-os növekedést jósolnak, amiben már a beruházások fokozatos magára találásának és az export élénkülésének is szerepe lehet.
A ciklikus tényezők mellett a magyar gazdaságnak egy sor strukturális kihívással is szembe kell néznie, ilyen a munkaerő termelékenységének stagnálása az elmúlt években. Kiemelik, hogy ugyan a háztartási energia ára a rezsicsökkentés miatt továbbra is alacsony, a vállalatok energiaköltsége az uniós és a régiós átlag felett ragadt a 2022-es piaci sokkot követően.
A Fitch kiemeli, hogy a forint reálértéken mintegy 20%-kal erősödött 2021 vége és 2025 vége között, ami az ország külső árversenyképességével kapcsolatban vetett fel kérdéseket.
A költségvetés helyzetével kapcsolatban kiemelik, hogy a kormány 2024 vége óta folyamatosan jelentett be olyan intézkedéseket, melyek célja részben az áprilisi választások előtti népszerűségnövelés lehetett. Összességében ezek 2025-ben a GDP 0,3%-át tették ki, ami 2026-ban 2,1%-ra ugrik. Ezzel a „választási költségvetési csomag” mérete a 2022-eshez hasonlítható, de most az intézkedések nagyobb része épül be tartósan a hiányba, ami megnehezíti az esetleges későbbi fiskális konszolidációt. A választások után a Fitch szerint a szociális kiadások visszavágása és további állami beruházások befagyasztása nehézkes lesz, mivel azok negatívan érintenék a növekedési kilátásokat. Érdemes megemlíteni, hogy Orbán Viktor legutóbb januárban határozottan fogalmazott, amikor a költségvetés állapota szóba került. Kijelentette, hogy nem készülnek megszorításokra, mert azokra nincs szükség a jelenlegi helyzetben. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi 5%-os költségvetési hiányt fokozatosan lejjebb kell hozni, és az államadósságot is csökkenteni kell.
További probléma, hogy a kormány a különadók fokozatos kivezetésével számol, az MNB becslései szerint 2027-ben a GDP 1,5%-ára eshetnek vissza az ezekből származó költségvetési bevételek. Ez pedig veszélybe sodorhatja a hiánycsökkentést. A hitelminősítő azzal számol, hogy az idei 5,6% után jövőre 5%-ra mérséklődik a deficit, ami még, ha teljesülne is, magasabb lenne a BBB besorolású országok átlagánál.
A stabilitási törvényben szereplő alacsonyabb GDP-arányos adósság melletti elköteleződés nincs összhangban a kormány költségvetési terveivel
- figyelmeztetnek az elemzők. Ők azzal számolnak, hogy az adósságráta a következő években is kissé tovább emelkedik majd, 2027 végére elérheti a GDP 75,9%-át. Hozzáteszik, hogy csak az adósságráta stabilizálódásához a GDP 0,2%-át kitevő elsődleges költségvetési többletre lenne szükség, miközben 2026-ra 1,4%-os deficitet várnak.
Az S&P már egyenesen leminősítéssel fenyeget
A Fitch részletes elemzése néhány nappal azt követően érkezett, hogy a másik nagy hitelminősítő, a Standard & Poor’s (S&P) elemzője a Reutersnek nyilatkozott Magyarország kilátásairól. Frank Gill arról beszélt, hogy a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak
akár a magyar adósbesorolást is veszélybe sodorhatják.
Hozzátette, hogy amennyiben a világpiaci földgázárakban megismétlődik a 2022-es helyzet, akkor romolhat a folyó fizetési mérlegünk egyenlege, emelkedhet az infláció és gyengülhet a forint. Ez pedig a költségvetési kilátásokra és végső soron a jelenlegi BBB mínusz besorolásunkra is hatással lehetne. Itt egyelőre nem tartunk, hiszen
ugyan megugrottak a gázárak, de a jelenlegi 50 euró körüli szint még mindig töredéke a 2022-ben látott 300 eurós csúcsnak.
Az S&P sem ment el szó nélkül a közelgő választások mellett, Gill kiemelte, hogy a voksoláshoz közeledve a kormány rendkívül bőkezű támogatásokról döntött. Az S&P már a múlt héten is kritikusan nyilatkozott a magyar gazdaság kilátásairól, amikor a magyar bankszektor gazdasági kockázati kilátását stabilról negatívra rontotta, ami lényegében a makrogazdasági környezet romló megítélését tükrözi.
Az intézet szerint a választások előtti költségvetési költekezés szűkíti a fiskális mozgásteret, és tartós makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz vezethet. Ez megnehezítheti az infláció letörését is, mivel a lazább költségvetési politika és a monetáris politika közötti összhang romolhat.
Májusig még van időnk – De mennyire fájna most egy leminősítés?
Több oka is lehet annak, hogy az elmúlt napokban kiemelten foglalkoztak Magyarországgal a hitelminősítők, egyrészt a közel-keleti háború sok előrejelzést átírt, így érdemes frissíteni a prognózisokat, másrészt a közelgő választások miatt a szokásosnál is jobban a középpontban van Magyarország, harmadrészt pedig
az előzetesen közzétett naptárak szerint a besorolást majd csak május végén-június elején vizsgálják felül.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Vagyis a választásokig nem érkezik friss hitelminősítői értékelés, addig bízhatunk abban, hogy elülnek a mostani háború hatásai az energiapiacon.
De mennyire fájna most egy leminősítés? A három nagy hitelminősítő közül a Moody’s és a Fitch esetében BBB Magyarország besorolása negatív kilátással, így ott egy esetleges leminősítéssel sem kerülne veszélybe a befektetésre ajánlott státuszunk. Nagyobb a kockázat az S&P esetében, náluk ugyanis a BBB mínusz a legalacsonyabb még befektetésre javasolt osztályzat, ráadásul szintén negatív kilátással. Vagyis az esetükben
egy esetleges leminősítés már a befektetésre nem ajánlott (úgynevezett bóvli) kategóriába csúszást jelentené.
Az pedig már komolyabb piaci hatásokat is kiválthatna, hiszen vannak olyan nagy intézményi szereplők, akik dedikáltan csak efölötti besorolású eszközöket vásárolhatnak, vagyis nekik el kellene adniuk magyar kitettségüket, elsősorban állampapírokat és a forint pozícióikat. Általában a befektetési szabályzatokban az szerepel, hogy a három nagy cégből kettőnél kell legalább BBB mínusz osztályzattal rendelkezni, így egy esetleges S&P-leminősítés esetén sem biztos, hogy rögtön mindenki kiszállna. Azonban abban az esetben könnyen lehet, hogy a piac azt kezdené árazni, hogy előbb-utóbb a másik két cég is visszavágja a besorolást.
A következő két hónapban egyrészt a geopolitikai feszültségek enyhülésében és az energiaárak csökkenésében bízhatunk, másrészt fontos lenne, hogy a választásokat követően felálló kormány minél előbb hiteles és megvalósítható költségvetési terveket tegyen le az asztalra, mivel ez láthatóan kardinális kérdés a hitelminősítők számára.
A címlapkép illusztráció.
Van egy ország, amelynek a hajóit átengedi Irán a Hormuzi-szoroson - Elárulták, hogy csinálják
Szívesen megosztják tapasztalataikat az európaiakkal is.
Gyanús mozgások Tajvan körül: hirtelen megugrott a kínai katonai jelenlét
Katonai repülőgépek és haditengerészeti hajók jelentek meg a partoknál.
Több millió eurónyi készpénz volt egy magyar férfinál, lekapcsolták az autópályán
Nem tudott jó magyarázatot adni a pénz eredetére.
Németország megüzente: nem vesz részt az iráni katonai akcióban
Határozott választ adott a külügyminiszter.
Miért pont az Egyesült Arab Emírségeket pécézte ki magának Irán? - Itt a megfejtés
A háború harmadik hetére az Emírségek védelmi rendszerei a teljesítőképességük határára értek.
Megérkezett az izraeli hadsereg jelentése arról, hogy áll Irán lefegyverzése
A rakétaindító kapacitások gyors újjáépítési képessége továbbra is komoly aggodalomra ad okot.
Találatok érték Bagdad nemzetközi repülőterét
Eddig senki sem vállalta magára.
Trump háborús mozgásterének a szűkítéséről fognak szavazni az amerikai képviselők
Újra nekifutnak a demokraták.
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.