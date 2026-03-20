Megtört a lendület a dubaji ingatlanpiacon, visszaestek a tranzakciók, már vannak árengedmények

Megtört a lendület Dubaj ingatlanpiacán. Az iráni konfliktus hatására visszaestek a tranzakciók, miközben egyre több helyen már árengedmények is megjelentek. Bár a piac nem állt le, az eddigi boom egyik legkomolyabb tesztje zajlik, írja a Reuters.

Dubaj ingatlanpiaca az elmúlt években szinte megállíthatatlanul emelkedett, most azonban először látszanak komolyabb repedések. A közel-keleti konfliktus hatása már néhány hét alatt is érezhetővé vált, és nem csak hangulatban, hanem konkrét számokban is.

A tranzakciók látványosan visszaestek. Elemzői becslések szerint március első napjaiban éves alapon közel 40 százalékos, havi alapon pedig csaknem 50 százalékos zuhanás történt az adásvételek számában. Ez a visszaesés még a korábbi sokkokhoz képest is erősnek számít, ami arra utal, hogy a befektetők gyorsan reagáltak a megnövekedett geopolitikai kockázatra.

A piaci fordulat egyik legfontosabb oka, hogy az iráni háború megingatta Dubaj egyik legfontosabb vonzerejét.

A város eddig a globális vagyon számára biztonságos menedéknek számított. Az, hogy a feszültség közvetlenül érinti a régiót, sok befektető szemében új kockázati dimenziót nyitott meg.

A változás az árakban is kezd megjelenni. Egyes ingatlanokat már 12–15 százalékos diszkonttal kínálnak, főleg azoknál az eladóknál, akik gyorsan szeretnének kiszállni. Egy belvárosi, a Burj Khalifa közelében lévő lakást például jelentős engedménnyel próbálnak értékesíteni, kifejezetten a jelenlegi helyzetre hivatkozva. Hasonló mértékű árengedmény jelent meg egy Palm Jumeirah-n lévő, még építés alatt álló luxuslakásnál is.

Fontos azonban, hogy ez egyelőre nem általános piaci áresés, inkább elszórt, opportunista ajánlatokról van szó. A medián tranzakciós ár eddig csak minimálisan csökkent, ami arra utal, hogy a piac még nem fordult át teljesen.

A befektetői hangulat viszont egyértelműen romlott. A dubaji ingatlanfejlesztők részvényei jelentősen estek, az Emaar több mint negyedével esett a konfliktus kezdete óta.

Az elemzők szerint a konfliktus akár tartósabb hatással is lehet. A legnagyobb kockázat nem az azonnali áresés, hanem az, hogy visszafogja a jövőbeli keresletet. Dubaj ingatlanpiacát az elmúlt években nagyrészt a külföldi, vagyonos beköltözők hajtották, akiket a stabilitás és az adómentes környezet vonzott. Ha ez a biztonságérzet sérül, az a növekedési pályát is átírhatja.

Egyes forgatókönyvek szerint a lakosságnövekedés is lassulhat, ami közvetlenül hat a keresletre. A pesszimistább becslések már évi több százalékos áreséssel számolnak a következő években.

Ugyanakkor a piac egyelőre nem állt le. A tranzakciók ugyan visszaestek, de nem tűntek el. Sőt, bizonyos befektetők éppen most látnak lehetőséget. Többen kifejezetten olyan eladókat keresnek, akik hajlandók diszkonttal kiszállni, és készen állnak gyorsan vásárolni.

Címlapkép forrása: Walaa Alshaer/Bloomberg via Getty Images

