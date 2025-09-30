  • Megjelenítés
Hajszálnyi gyengüléssel kezdett a forint
Hajszálnyi gyengüléssel kezdett a forint

Kedden reggel 391 felett mozog a forint az euróval szemben. Az elmúlt napok csendesebb kereskedést hoztak.

Kedden reggel 391,5 körül mozog az euró/forint kurzus. Ez kismértékű gyengülést jelent a hajnalban jellemző, 391-hez közeli szintekhez képest.

A dollárral szemben nincs nagy mozgás, 333,5 körül alakul a dollár/forint kurzus.

Mindeközben az euró/dollár 1,173 körül ingadozik.

  • Kedden a KSH a külkereskedelem és az ipari termelői árak legfrissebb statisztikáit publikálja, melyek azonban várhatóan nem okoznak majd komoly piaci reakciót.
  • Kínában fontos szeptemberi konjunktúraindex érkezik hajnalban, emellett a német kiskereskedelem adatát lesz érdemes fél szemmel nézni. A franciák és a németek már a szeptemberi előzetes inflációs adatokat is közlik, melyek már akár megmozgathatják az euró-dollár árfolyamot is.

