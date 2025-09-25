A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni

Tavaszi fagyok, légzuhatagok, szupercellák, villámárvizek és aszály – lassan nem telik el olyan nap, amikor ne emlékeztetne minket valami arra, hogy az időjárás már nem a régi. De vajon milyen jelenségek magyarázzák mindezt? Milyen folyamatok állnak a háttérben, és mi köze van a Földközi-tenger melegedésének vagy az Északi-sarkvidék változásainak ahhoz, hogy Magyarországon milyen időjárásra ébredünk? Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast műsorában Tóth Tamás meteorológus.

A szélsőséges időjárási helyzetek néhány évtizeddel ezelőtt még ritkaságnak számítottak, ma viszont egy szezonban akár többször is visszatérhetnek.

A mostanában menetrendszerűen érkező tavaszi fagyokról például húsz évvel ezelőtt még csak hírből lehetett hallani, de a szupercella és a légzuhatag kifejezések is csak az elmúlt években kerültek be a köztudatba.

De vajon mikor gyorsultak fel igazán a légkörben zajló változások? Miért lettek gyakoribbak a sarkvidéki hidegbetörések? Mivel magyarázható az, hogy a hazánkat elérő frontok hamar elgyengülnek és miért maradtak el mostanában a helyben képződő zivatarok? Ezekről a változásokról beszélt az Alapvetés podcast legújabb epizódjában Tóth Tamás, a Hungaromet és az MTVA meteorológusa.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kárpát-medencébe érkező víz megőrzése és a vízmegtartásos gazdálkodási módszerekre való átállás döntő tényező lehet abban, hogy mennyire marad életképes a magyar mezőgazdaság a következő időszakban.

Mint mondta, remélhetőleg most ez a néhány nagyon száraz nyár megmutatta, hogy ebbe komolyan invesztálni kell és minél több vizet itt kell tartani.

Hozzátette: az Alföldön pillanatnyilag sok helyen olyan alacsony a talajvízszint, hogy "nagyon bőven, nagyon sok millió köbméter vizet képes lenne még befogadni azon kívül, amit a természet pótolni tud".

