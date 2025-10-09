  • Megjelenítés
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra

Egy izgalmas időszak elején vagyunk, és ez bizony a befektetéseinkre is hatással van. Következő online Signature befektetői klubunkon ugyanis a szeptemberben megindult amerikai kamatcsökkentéssel, annak piaci következményeivel, devizaárfolyamokra gyakorolt hatásaival, valamint más országok, így Magyarország monetáris politikai mozgásterével kapcsolatos összefüggésekkel foglalkozunk. "A mindent meghatározó döntés" című rendezvényünkön neves szakértők segítségével elemezzük a piacokat leginkább meghatározó eseményt.

Ahogy ígértük korábban, Signature előfizetőink számára mindig bemutatjuk és feltárjuk a

legfontosabb és legaktuálisabb piaci fejleményeket, amelyek alapjaiban határozzák meg a befektetések értékét

és ezt nem csak unikális, máshol nem elérhető elemzéseinkben tesszük meg, hanem exkluzív rendezvényeinken is.

Az október 21-ére meghirdetett Portfolio Signature Online Klub eseménye éppen ezért kiváló lehetőséget nyújt az érdeklődő befektetőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb piaci trendekről és előrejelzésekről. A konferencia középpontjában az amerikai jegybank politikája, a globális kötvénypiacok alakulása, valamint a dollár kilátásai állnak.

Beke Károly, a Portfolio elemzőjének megnyitója után Trippon Mariann, a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője tart előadást, melynek keretében a regisztrálók átfogó képet kapnak a hazai és nemzetközi monetáris politika aktuális helyzetéről és kilátásairól. A téma kifejezetten forró a Fed szeptemberben megindított kamatcsökkentési ciklusa, valamint a Magyarországon zajló, jegybanki politikával kapcsolatos üzengetések fényében.

Ezt követően beszélnek részletesen a témáról és bontják ki a monetáris politika lehetséges piaci aspektusait a hazai piac meghatározó profi befektetői.

Mi az a Portfolio Signature online klubesemény?

A Portfolio Signature portálunk előfizetői programja, melynek két csomagja ad megoldást az eltérő olvasói igényekre. A minden szolgáltatást és extra funkciót tartalmazó Signature PRO csomag keretében kiemelt elemzésekkel, prémium hírlevelekkel, valamint onlineklubeseményekkel segítjük olvasóinkat, hogy könnyebben tájékozódhassanak napjaink komplex gazdasági, üzlet, befektetési környezetében. A befektetői klubokon való részvételhez Signature PRO csomag megvásárlása szükséges, melynek díja havi 2 990 forint, ami bármikor lemondható. A Signature PRO éves előfizetés díja 29 845 forint. További információ előfizetői programunkról ide kattintvaérhető el.

Amiről biztosan szó lesz:

  • Megindult a Fed kamatcsökkentési ciklusa, de hogyan tovább? Mit áraznak a piacok?
  • Hogyan látja az amerikai gazdaság folyamatait és kilátásait a Fed?
  • Kamatkilátások a fejlett kötvénypiacokon
  • Mi vár ennek fényében a dollárra?
  • És ha a dollárra gyengülés vár, akkor felvirágozhatnak a feltörekvő piaci devizák, és így a forint is?
  • Vagy vannak speciális szempontok a forint esetében, például mit várhatunk a magyar jegybanktól?
  • Üzengetés a magyar jegybanki politikát illetően - Van-e mozgástér az MNB előtt és mihez kezd ezzel?
  • Inflációs és gazdasági kilátások Magyarországon, de ne feledjük a választásokat.
  • Mit tesznek Magyarországgal a hitelminősítők ősszel?
  • Mi lesz így a magyar befektetésekkel?
  • Mi vár a forint árfolyamára?

Az online rendezvény a Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink számára ingyenes. Akik rendelkeznek már Signature PRO előfizetéssel, ők ide kattintva regisztrálhatnak könnyedén. Akik még nem előfizetőink, azoknak ajánljuk szolgáltatásainkat, melynek keretében akár ezen a rendezvényen is díjmentesen vehetnek részt.

A mindent meghatározó döntés
Az amerikai kamatcsökkentési ciklus megindulása meghatározó fejlemény, nemcsak a befektetéseink szempontjából, hanem a forintárfolyam kilátása szempontjából is. Ez lesz a Portfolio következő befektetői klubjának fő témája. Most érdemes regisztrálni.
Információ és jelentkezés

Részvételi feltételek

A rendezvény október 21-én 17:30-kor kezdődik online, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.

Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. Az éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza az online klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal: most éri meg igazán Signature PRO előfizetésre váltani.

