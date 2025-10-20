Gellert kapott a forint a másféléves csúcsa közelében

A forint az euróval szemben a 389-es szint magasságában indította a hetet, míg a dollár gyengül a hazai devizával szemben, reggel 333,6 körül forog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró eközben 0,12 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piacok figyelme ma nemcsak a háború esetleges diplomáciai fordulataira irányul, hanem több, a nemzetközi pénzügyi stabilitást érintő hírre is.

Az Egyesült Államokban három kisebb bank pénzügyi problémáiról érkeztek hírek pénteken, de a szakértők szerint a potenciális veszteségek mértéke egyelőre nem utal rendszerszintű kockázatra.

Emellett az amerikai–kínai vámháború is a befektetői bizalom egyik fő tényezője maradt: Donald Trump amerikai elnök másfél hete jelentette be, hogy november elsejétől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre. Bár azóta némileg csillapodott a feszültség, az intézkedés hatálybalépésének közeledtével ismét nőhet a piaci bizonytalanság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images