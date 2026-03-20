Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint

393 alatt a forint
Az olaj hirtelen irányt váltott az elmúlt órában, ezt gyorsan leköveti a forint is, ami 393 alá erősödött az euróval szemben. De még ennek ellenére is napon belül jelentős a gyengülés.
Robban az olajár, ütik a forintot
Emelkedésnek indult az olajára, a forint is rögtön követi. 9 óra óta folyamatosan veszik az olajat, mostanra meg már a forint gyengülése is kezd begyorsulni.
392 fölé gyengült a forint
Az euróval szemben. A dollár erősödik ma, a gázárak nagyjából stabilak egyelőre.
Fordulat a forintban, 392 körül a forint
Az euróval szemben.
Erősödik a forint
A reggeli órákban erősödni próbál a forint és már 391 alatt az eurüval szemben.
A háború árnyékában próbál talpra állni a forint - de vajon sikerül?
A háború kitörése óta óriási rángatások jellemzik a devizapiacokat. A tegnapi nap például éppen hatalmas visszafordulást láttunk.
Az euró 1%-ot, a japán jen pedig 1,2%-ot erősödött a dollárral szemben.
A fő ok az volt, hogy a piac hirtelen úgy kezdte árazni:
az olaj- és energiashock miatt a Fedhez képest a többi nagy jegybank lehet kénytelen hamarabb vagy keményebben szigorítani.
Emiatt a kamatkülönbözet a dollár ellen mozdult.
A konkrét trigger az volt, hogy a közel-keleti háború miatti energiaár-sokk után több jegybank sokkal hawkishabbnak tűnt, mint korábban. A Bank of England ugyan tartotta a kamatot, de a piac már év végi emeléseket árazott, és a font erősödött. Az EKB is az energiaárak miatt magasabb inflációs kockázatot jelzett, a BOJ pedig áprilisi emelés lehetőségét is lebegtette, miközben az RBA már emelt is. Ezzel szemben a Fed inkább kiváró maradt.
Ezzel együtt a forint is óriási erőre kapott és tegnap 344-ről 336 alá erősödött a dollárral szemben. AZ euróval szemben jelenleg 391 körül van az árfolyam, míg a dollárrak szemben most 338 körül áll az árfolyam.
A mai nap orosz kamatdöntés lesz. Ezt leszámítva adatszegény napnak nézünk elébe.
