Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint

A háború kitörése óta óriási rángatások jellemzik a devizapiacokat. A tegnapi nap például éppen hatalmas visszafordulást láttunk.

Az euró 1%-ot, a japán jen pedig 1,2%-ot erősödött a dollárral szemben.

A fő ok az volt, hogy a piac hirtelen úgy kezdte árazni:

az olaj- és energiashock miatt a Fedhez képest a többi nagy jegybank lehet kénytelen hamarabb vagy keményebben szigorítani.

Emiatt a kamatkülönbözet a dollár ellen mozdult.

A konkrét trigger az volt, hogy a közel-keleti háború miatti energiaár-sokk után több jegybank sokkal hawkishabbnak tűnt, mint korábban. A Bank of England ugyan tartotta a kamatot, de a piac már év végi emeléseket árazott, és a font erősödött. Az EKB is az energiaárak miatt magasabb inflációs kockázatot jelzett, a BOJ pedig áprilisi emelés lehetőségét is lebegtette, miközben az RBA már emelt is. Ezzel szemben a Fed inkább kiváró maradt.

Ezzel együtt a forint is óriási erőre kapott és tegnap 344-ről 336 alá erősödött a dollárral szemben. AZ euróval szemben jelenleg 391 körül van az árfolyam, míg a dollárrak szemben most 338 körül áll az árfolyam.

A mai nap orosz kamatdöntés lesz. Ezt leszámítva adatszegény napnak nézünk elébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images