Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint
Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Most éppen 393 alatt a forint az euróval szemben, de továbbra is nagy a csapkodás.
393 alatt a forint

Az olaj hirtelen irányt váltott az elmúlt órában, ezt gyorsan leköveti a forint is, ami 393 alá erősödött az euróval szemben. De még ennek ellenére is napon belül jelentős a gyengülés.

Robban az olajár, ütik a forintot

Emelkedésnek indult az olajára, a forint is rögtön követi. 9 óra óta folyamatosan veszik az olajat, mostanra meg már a forint gyengülése is kezd begyorsulni.

392 fölé gyengült a forint

Az euróval szemben. A dollár erősödik ma, a gázárak nagyjából stabilak egyelőre.

Fordulat a forintban, 392 körül a forint

Az euróval szemben.

Erősödik a forint

A reggeli órákban erősödni próbál a forint és már 391 alatt az eurüval szemben.

A háború árnyékában próbál talpra állni a forint - de vajon sikerül?

A háború kitörése óta óriási rángatások jellemzik a devizapiacokat. A tegnapi nap például éppen hatalmas visszafordulást láttunk.

Az euró 1%-ot, a japán jen pedig 1,2%-ot erősödött a dollárral szemben.

A fő ok az volt, hogy a piac hirtelen úgy kezdte árazni:

az olaj- és energiashock miatt a Fedhez képest a többi nagy jegybank lehet kénytelen hamarabb vagy keményebben szigorítani.

Emiatt a kamatkülönbözet a dollár ellen mozdult.

A konkrét trigger az volt, hogy a közel-keleti háború miatti energiaár-sokk után több jegybank sokkal hawkishabbnak tűnt, mint korábban. A Bank of England ugyan tartotta a kamatot, de a piac már év végi emeléseket árazott, és a font erősödött. Az EKB is az energiaárak miatt magasabb inflációs kockázatot jelzett, a BOJ pedig áprilisi emelés lehetőségét is lebegtette, miközben az RBA már emelt is. Ezzel szemben a Fed inkább kiváró maradt.

Ezzel együtt a forint is óriási erőre kapott és tegnap 344-ről 336 alá erősödött a dollárral szemben. AZ euróval szemben jelenleg 391 körül van az árfolyam, míg a dollárrak szemben most 338 körül áll az árfolyam.

A mai nap orosz kamatdöntés lesz. Ezt leszámítva adatszegény napnak nézünk elébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

