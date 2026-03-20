Komoly fordulat a piacokon: világszerte nyomás alá kerültek a kötvények és a részvények is

Az iráni háború okozta globális energiaválság nyomán pénteken meredeken emelkedtek az amerikai és európai államkötvényhozamok. A befektetők egyre inkább azt kezdik beárazni, hogy a jegybankok nemhogy lazítani tudnának a monetáris politikán, hanem esetleg újabb kamatemelésre kényszerülhetnek.

Az Egyesült Államokban a tízéves államkötvényhozamok a tavalyi nyár óta nem látott szintre ugrottak. Ezzel párhuzamosan a piacok pénteken már 32 százalékos esélyt tulajdonított annak, hogy a Fed novemberig kamatemelésre kényszerül. Egy nappal korábban ez a valószínűség még gyakorlatilag nulla volt. Christopher Waller, a Fed kormányzója elárulta, hogy az e heti ülésen eredetileg a kamatcsökkentés mellett akart szavazni a gyenge februári munkaerőpiaci adatok miatt, az olajársokk és a tartósan magas infláció veszélye miatt azonban végül az óvatosabb megközelítést támogatta.

A brit tízéves államkötvényhozam átlépte az 5 százalékot, ami a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintnek számít. Ez jól tükrözi az ország fokozott kitettségét az energiaárak emelkedésével szemben. A német tízéves államkötvény (Bund) hozama eközben 3,025 százalékra ugrott, ami a 2011-es euróövezeti válság óta a legmagasabb érték.

Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói a napokban figyelmeztettek a növekvő inflációs kockázatokra, bár egyelőre nem vetítettek monetáris szigorítást előre.

A piac azonban már beárazta a júniusi kamatemelést, sőt, a befektetők 60 százalékos esélyt látnak arra, hogy a lépésre már áprilisban sor kerül. Érdekesség, hogy a konfliktus előtt még 40 százalékos valószínűséggel további kamatcsökkentést vártak.

A részvénypiacokat is elérte az eladói nyomás.

Az S&P 500 index sorozatban a negyedik hetet zárta mínuszban, amire egy éve nem volt példa. A Nasdaq eközben 2 százalékot gyengült pénteken. Ezzel már közel áll ahhoz a szinthez, amely a legutóbbi csúcshoz képest 10 százalékos korrekciót jelentene. A kötvényhozamok emelkedése közvetlen hatással van a vállalati hitelfelvétel és a lakossági jelzáloghitelek költségeire is.

A geopolitikai helyzet tovább romlott.

Az Egyesült Államok több ezer tengerészgyalogost vezényel a Közel-Keletre a tervezettnél három héttel korábban. Irak pedig vis maiorra hivatkozva felfüggesztette a szerződéses kötelezettségeit a külföldi tulajdonú olajmezőkön a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Az európai országok közül Olaszország kötvényei szenvedik meg leginkább a válságot, ami a súlyos energiaimport-függőség számlájára írható. Az olasz államkötvények (BTP) hozama közel 60 bázispontot emelkedett a február végi háború kitörése óta, míg a német Bund hozama csupán 34 bázisponttal nőtt.

Forrás: Reuters

