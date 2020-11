Ha nem figyelsz arra, hogy az ügyfeleid mit mondanak: csődbe mész. Ha meghallgatod őket: szintén

A fenti idézet első fele Goldman Sachs-tól származik. A másik fele meg mindannyiónktól a Covid alatt. Ügyfeleink jelentős része szeretne extra árkedvezményt, hosszabb fizetési határidőt kapni. Ez természetes. Az már kevésbé, hogy azok járnak élen, akik két mondattal korábban dagadó keblekkel elmondták, hogy a cégükre semmilyen hatással nincs a vírus, csodálatosan megy az üzlet. Mindössze ki akarják használni a szorult helyzetünket.

Ami makrogazdasági szinten nagyobb baj, hogy nagyon sok cég elhalasztja a beruházásait, fejlődést célzó projektjeit (lásd toborzás) a bizonytalan gazdasági körülményekre hivatkozva. Tartós élelmiszerek csomagolását gyártó cég például. Akinek szárnyal az üzlete. A pszichikai körülmények hatása a reálgazdasági folyamatokra nyilvánvaló, széleskörű irodalma van.

A kérdés, hogyan lehet pozitív erőt pumpálni a gazdaság szereplőibe, hogy anticiklikusan kezdjenek viselkedni.

Mint például mi a Randstadnál. A vírushelyzet március kezdetétől stratégiánk alappillére a „Safety car”, a biztonsági autó metaforája volt. Melegen tartjuk a motort, a gumikat: nem engedünk el embert, sőt, toborzunk, ha a vírus eltűnik, kiáll előlünk a biztonsági autó, repülőrajtot tudjunk venni. Elől jártunk a „Safely back to work”-ben, hogy tudjuk biztonságosan visszaindítani különböző iparágakat segédlet népszerűsítésével, amit sok ezer cég átvett itthon és világszerte. Megváltozott az értékesítési stratégia is, hiszen a jelölt irányította piac egyszerre átfordult kínálati piaccá. Kollégáim a világ 38 országában hetente több tízezer céget keresnek meg, hogy a felmerülő igényekre lecsapjanak. És láss csodát: miután márciustól elvesztettünk világszerte 150 ezer (!) kölcsönzött munkavállalót, októberre visszanyertük őket, sőt, több országban immár a tavalyi eredmény felett járunk.

A vállalat CEO-ja, Jacques van den Broek pedig viccesen azt szokta mondani, hogy „minél kevesebb TV híradót nézzetek és gazdasági cikket olvassatok :-) !” Különben beledőlünk a kardunkba. Ne értsenek félre: nem a vakló bátorságát javaslom. A bezárt konditerem, étterem tulajdonosának, ha hisz a cége jövőjében is, azt javaslom, hogy „all in”: újítsa fel az üzletet, a pénz még mindig olcsó. Találjon ki 2021-es marketingprogramokat, készüljön a jövőre. Addig is gondolkodjon, hogyan tudja elérni, hogy a környék tőle rendelje az ételt. A konditeremből egy-két kisebb gépét is ki lehet vinni házhoz, cégekhez, törzsvendégeknek...

Vannak persze olyan üzletágak, amik irreverzibilisen megváltoznak. Nincs visszaút.

Ilyen az irodabusiness. Groteszk az, hogy a budapesti irodaingatlanok tulajdonosai voltak azok, akik szinte semmiféle együttérzést nem mutattak a márciusban kialakult nehéz helyzetben, aminek meglesz a böjtje, higgyék el, mihelyt lejárnak a bérleti szerződések. Már most a kihasználatlan irodaterület 8% felé kúszott, ami régen látott magas szám, pedig félmillió négyzetméter még építés alatt van…

Nyomasztóak az üres irodaházak városszerte. Lézengenek az emberek benne, átlagosan körülbelül az alkalmazottak 10%-a van benn. Egyesek azért járnak be, mert a szomszéd lakásfelújítása miatt az ütvefúrótól megőrülnek, máshol a pici gyerek miatt nem lehet dolgozni otthon, megint mások az ingyen kávé és fűtés miatt választják az irodát. Hozzá kell tennem, hogy vigyázzanak a kávéval, mert mivel senki sincs benn az irodában, a napokkal ezelőtt felbontott tej megsavanyodott…

Ha azonban valaki azt gondolja, hogy az üres iroda csak a pandémia rémálma, ki kell ábrándítanom őket. Ez egy preview, egy ízelítő egy Netflix filmből, ami a jövőt hozza elénk. Ha a control freak vezetők arról álmodnak, hogy vissza tudják hozni a 100% irodai jelenlétet, kérem, gondolkozzanak el.

Sokan járunk/jártunk be a főváros vonzáskörzetéből, a külső kerületekből a belvárosba dolgozni. Mennyire hiányzik nekünk a félóra-óra dugóban araszolás, a tömegközlekedés zsúfoltsága? Milyen jó, hogy többet látom a családom, van időnk többet sportolni. Többet tudunk gondolkodni, és igen, valljuk be: többségünk többet és effektívebben dolgozik is.

Egy híres cseh közgazdász szerint a bibliai Mózes és a Covid nagyon hasonló: mindkettő hazavezette a népet. Az ősember az erdőben élt. Mi az irodában. Néha még most is kimegyünk az erdőbe. A jövő az, hogy ugyanúgy fogunk az irodába is járni, mint az erdőbe: néha-néha?

Talán kicsit sűrűbben, de az biztos, hogy az iroda funkcionalitás átalakul. Teljesen értelmetlen fix munkaállomást, parkolót bérelni annak, aki hetente csak kétszer lesz benn. Hogyan tudjuk a csapatmunkát, az innovációt erősíteni az irodai munkában? Hogyan tudjuk az összetartozást, a networkot felépíteni, erősíteni akkor, amikor benn vagyunk? Hazánk egyik legnagyobb, kétezer főt alkalmazó munkaadójának ügyvezetője szerint az iroda kávézóvá alakul, ahol a csapatok egyeztetnek, ötletelnek, értekeznek. A jövő hamarabb ideért, mint gondoltuk volna. Ne pesszimistán nézzük azt, hanem keressük a lehetőséget benne. És akkor nyertesen kerülünk ki ebből a slamasztikából is.

