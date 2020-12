Emelkedhet a naperőművek ára Magyarországon az üveghiány miatt

Major András Cikk mentése Megosztás

A napelemgyártó iparágat sújtó üveghiány emeli a fotovoltaikus panelek előállítási költségeit és a termelésben is csúszásokhoz vezet, ami az energiaátmenetet is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Az üveghiány részlegesen már Magyarországon is érzékelhető, és a naperőmű-projektek, illetve a napenergia drágulását is eredményezheti – vélik a napelemes rendszerek tervezésével és kiépítésével, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Optimum Solar Kft.-nél.