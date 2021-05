A koronavírus-járvány váratlan hatása: sok vállalat iskolázta be a munkavállalókat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

„Amit a koronavírus okozta gazdasági válságból tanultunk többek között az az, hogy senki sem ülhet nyugodtan a babérjain, alkalmazkodni kell a folyamatosan változó környezethez” – mondta a Portfolio-nak Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Executive programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékánja. A szakember kitért arra is, hogy nagyon sok cég meglátta a lehetőséget a nehéz helyzetben, tavaly ősszel például jelentősen nőtt a szakirányú továbbképzésre jelentkezők száma: Fehér szerint sok munkaadó döntött úgy, hogy beiskolázza a munkavállalókat, hiszen ez béren kívüli juttatásként is felfogható, ráadásul a cég és a dolgozó is profitál belőle.