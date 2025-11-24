Brutális felmondási hullám készül Magyarországon, de ennek hatalmas pofon lehet a vége

Sokan váltanának munkahelyet
A Profession.hu harmadik negyedévre vonatkozó trendjelentése alapján jelenleg a 18-65 év közötti, hazai munkavállalók közel fele (46%) keres új munkahelyet, vagy nyitott új állás lehetőségére. Miközben a munkavállalói aktivitás továbbra is élénk, a meghirdetett állások száma több mint 15%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.
Az üres pozíciókért folytatott fokozódó verseny következtében egyre hosszabb időbe telik a váltás
– emelte ki Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.
Idén átlagosan öt hónap alatt találták meg új munkahelyüket azok, akik az elmúlt egy évben váltottak – ez negyedével több idő, mint tavaly ilyenkor, amikor még négy hónap volt a jellemző, tette hozzá.
A munkaerőpiaci mozgás dinamikus növekedését jelzi továbbá az is, hogy a jelentkezők több időt szánnak új pozíciójuk felkutatására is:
az álláskeresők fele minimum heti rendszerességgel több órát fordít erre, míg tavaly ugyanekkor csupán 37% volt ez az arány.
„A pályázók tapasztalatai alapján visszaesett a munkáltatói visszajelzések száma: idén már tízből közel öten (44%) arról számoltak be, hogy egy jelentkezésükre sem kaptak választ, míg tavaly ilyenkor csupán 35%-uk nyilatkozott így. A kevesebb nyitott pozíció mellett a visszacsatolás hiánya is nehezítheti tehát a munkakeresők helyzetét, hisz nem derül ki számukra ilyenkor, miért utasították el a pályázatukat” – mondta Dencső Blanka.
Mindez hozzájárul az álláskeresési idő meghosszabbodásához, mivel visszajelzés hiányában a pályázók nem tudhatják, min érdemes javítaniuk, így lassabban és bizonytalanabbul tudnak továbblépni a következő jelentkezésre
- vélekedett.
Az elemzés alapján az álláskeresők jelentős része nem ragaszkodik a megszokott iparághoz. A jelentkezők csupán negyede pályázna továbbra is ugyanazon a területen, ahol korábban, vagy jelenleg dolgozik, míg háromnegyedük más ágazatok lehetőségei iránt is nyitott.
A munkahelyváltás során mérlegelt szempontok fontossági sorrendje változatlan az elmúlt években, az arányokban azonban megfigyelhető némi eltolódás. A korábbinál még fontosabbá vált a fizetés és juttatási csomag mértéke:
míg az előző évben a jelöltek 85%-a, idén már 88%-uk tekinti ezt elsődleges prioritásnak.
Ezt követi a munkahely elhelyezkedése, a munkaidő, majd a munkakörülmények – miközben a vezető személye némiképp kevésbé játszik szerepet a döntésük meghozatalában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szétverik a csodagyógyszer gyártóját, nagyon rossz híreket közölt a cég
Egyre nagyobb a mélyrepülés.
Lesújtó véleményt mondtak a magyarok a gazdaságról: négyötödük szerint recesszióban vagyunk
Emellett az élelmiszerek drágulására számítanak.
Hivatalos: igent mondtak a 200 milliárdos tervre, megvan, mire költhetik az uniós pénzeket jövőre
Több forrás lehet majd lehívni, mint azt korábban tervezték.
EKB: veszélyt jelenthetnek a bankbetétekre a stablecoinok
Egy roham rendszerszintű kockázatot okozhat a globális pénzügyi rendszerben.
Közeledik a Black Friday, erre érdemes figyelnie a vásárlóknak
Figyelmeztet az NGM.
A novemberi New York-i árverések rekordjai nagyot dobtak a globális aukciós piac idei forgalmán
Beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, több életműrekord is megdőlt.
Sorra szólalnak meg Európa erős emberei: ezt a feltételt biztos nem hagyják benne az ukrán béketervben
Recseg az amerikai tervezet.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!