Brutális felmondási hullám készül Magyarországon, de ennek hatalmas pofon lehet a vége
Portfolio
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – derül ki a Profession.hu legfrissebb adataiból.
Sokan váltanának munkahelyet

A Profession.hu harmadik negyedévre vonatkozó trendjelentése alapján jelenleg a 18-65 év közötti, hazai munkavállalók közel fele (46%) keres új munkahelyet, vagy nyitott új állás lehetőségére. Miközben a munkavállalói aktivitás továbbra is élénk, a meghirdetett állások száma több mint 15%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

Az üres pozíciókért folytatott fokozódó verseny következtében egyre hosszabb időbe telik a váltás

– emelte ki Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője. 

Idén átlagosan öt hónap alatt találták meg új munkahelyüket azok, akik az elmúlt egy évben váltottak – ez negyedével több idő, mint tavaly ilyenkor, amikor még négy hónap volt a jellemző, tette hozzá.

A munkaerőpiaci mozgás dinamikus növekedését jelzi továbbá az is, hogy a jelentkezők több időt szánnak új pozíciójuk felkutatására is:

az álláskeresők fele minimum heti rendszerességgel több órát fordít erre, míg tavaly ugyanekkor csupán 37% volt ez az arány.

„A pályázók tapasztalatai alapján visszaesett a munkáltatói visszajelzések száma: idén már tízből közel öten (44%) arról számoltak be, hogy egy jelentkezésükre sem kaptak választ, míg tavaly ilyenkor csupán 35%-uk nyilatkozott így. A kevesebb nyitott pozíció mellett a visszacsatolás hiánya is nehezítheti tehát a munkakeresők helyzetét, hisz nem derül ki számukra ilyenkor, miért utasították el a pályázatukat” – mondta Dencső Blanka.

Mindez hozzájárul az álláskeresési idő meghosszabbodásához, mivel visszajelzés hiányában a pályázók nem tudhatják, min érdemes javítaniuk, így lassabban és bizonytalanabbul tudnak továbblépni a következő jelentkezésre

- vélekedett.

Az elemzés alapján az álláskeresők jelentős része nem ragaszkodik a megszokott iparághoz. A jelentkezők csupán negyede pályázna továbbra is ugyanazon a területen, ahol korábban, vagy jelenleg dolgozik, míg háromnegyedük más ágazatok lehetőségei iránt is nyitott.

A munkahelyváltás során mérlegelt szempontok fontossági sorrendje változatlan az elmúlt években, az arányokban azonban megfigyelhető némi eltolódás. A korábbinál még fontosabbá vált a fizetés és juttatási csomag mértéke:

míg az előző évben a jelöltek 85%-a, idén már 88%-uk tekinti ezt elsődleges prioritásnak.

Ezt követi a munkahely elhelyezkedése, a munkaidő, majd a munkakörülmények – miközben a vezető személye némiképp kevésbé játszik szerepet a döntésük meghozatalában.

