Tízmilliárdot kaphatnak a startupok legjobb mentorai

A kellő tapasztalattal és már felmutatható sikeres befektetésekkel rendelkező inkubátorokat és akcelerátorokat tőkésítené fel tízmilliárd forintból a Széchenyi Alapok azzal a céllal, hogy a startupokat ne csak tőkével, hanem hosszútávú partnerséggel, tudással is támogathassák – mondta el a Portfolio-nak Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója. A programban akár 1,5 milliárdot is kaphatnak a sikeres pályázók, ha kellő szaktudást, piacismeretet és befektetői tapasztalatot tudnak felmutatni. Előnyt jelent a fenntarthatósági szemlélet megjelenése, valamint, ha maguk is anyagi kockázatot vállalnak.