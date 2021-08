Milyen laptopot érdemes beszerezni 2021-ben?

A Covid-19 megjelenése alapjaiban forgatta fel az életet, a tartós home office, a digitális oktatás rávilágított arra, hogy nagyon sok háztartásban az informatikai háttér távolról sem ideális. A járványhelyzet miatt egyelőre kiszámíthatatlan, mit hoz az ősz vagy a tél, ezért utánajártunk, ha egy család laptop beszerzését tervezi, milyen szempontokat érdemes mérlegelnie vásárlás előtt, milyen gép lenne a legmegfelelőbb egy általános-, vagy középiskolás számára, megéri-e olyan modellt választani, amely operációs rendszerrel ellátott, és milyen élethelyzetben lehet ideális a belépőszintű, középkategóriás vagy egy felsőkategóriás gép.

A koronavírus megjelenése sok háztartásban világított rá arra, hogy az informatikai háttér távolról sem ideális. A tartós home office és a digitális oktatás sokak számára merőben új helyzetet teremtett, megváltoztak a vásárlói igények is. Makai András, az MSI marketing specialistája a Portfolio-nak elmondta, a webkamera például mostanra elengedhetetlenné vált, pedig a vírushelyzet előtt ez nem volt így, számos gyártó kihagyta az eszközt laptopjaiból.

Az MSI tapasztalata szerint a magyar vásárlók nagyon árérzékenyek, ezért általában egy adott pénzügyi keret meghatározásával kezdik a keresgélést. Ha ez megvan, a vásárlás előtt muszáj mérlegelni, hogy egyáltalán mire használnák az eszközt, olyan gép ugyanis, amelyik minden igényt ki tud elégíteni, nem létezik. Épp ezért priorizálni kell, munkához, vagy tanulásra kell-e a laptop, vagy épp a szórakozás az elsődleges cél.

A felhasználási igényeket tekintve nincs nagy különbség egy általános- vagy egy középiskolás tanuló között, ugyanakkor lehetnek speciális elvárások, például fejlesztés-programozás vagy épp multimédiás tartalmak szerkesztése, ezek azonban az átlagostól eltérő teljesítményű gépet követelnek meg

– mondta Makai András. A felsőoktatásban tanulók szükségletei is nagyban különbözhetnek, mérnököknek, 3D modellezést tanuló diákoknak jóval nagyobb teljesítménnyel és tárhellyel rendelkező gépet érdemes választania, valamint nem árt figyelembe venni a képernyő színhelyességét is, ez azonban nem feltétlenül igaz azokra, akik közgazdasági vagy jogi pályán tanulnak tovább.

"Utóbbi esetben például nincs szükség magas minőségű dedikált grafikus kártyára, ugyanakkor a felsőoktatásban tanulóknak érdemes számításba venni az eszköz tömegét – fél kilogramm különbség is sokat számíthat - és az akkumulátor üzemidejét is" – tette hozzá az MSI marketing specialistája.

Operációs rendszerrel vagy anélkül?

Az üzletek kínálatában találni operációs rendszerrel ellátott és anélkül árusított laptopokat is, utóbbiak jellemzően olcsóbbak. A szakember szerint az előre telepített gépek nagy előnye, hogy azonnal használhatóak, nem kell telepítéssel vesződni, ugyanakkor egy Windows, vagy Linux operációs rendszer telepítésének menete az utóbbi időben jelentősen leegyszerűsödött, így azok is boldogulnak vele, akiknek nincs jelentős informatikai hátterük.

A felsőoktatásban tanulók számára sok esetben ingyen elérhető Windows és Office telepítőkészletek, és arra jogosult oktatási intézmények diákjai és az oktatói díjmentesen regisztrálhatnak az Office 365 Oktatási verziójára is, amely tartalmazza a Word, Excel, PowerPoint, OneNote és most már a Microsoft Teams alkalmazást is. Vagyis vásárlás előtt utána kell járni a lehetőségeknek.

Magyarországon idén január óta elérhető a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag is, amely mindenki számára ingyenesen hozzáférhető magyar nyelvű operációsrendszerrel és felhasználói szoftverekkel, ez nagy segítséget jelenthet a több gyermekes vagy épp nehéz anyagi helyzetben élő családok számára.

A legfontosabb, hogy a pénztárcánkhoz és a felhasználási módunkhoz mérten a legjobb teljesítményű gépet válasszuk.

Határ a csillagos ég

A laptopok ára igen széles skálán mozog. Belépő szintű modellt már 170 ezer forintért is kaphatunk, de az ár nagyban függ a vásárlói igényektől.

Az alapmodellek felső határa nagyjából 350 ezer körül van, ezek a gépek ideálisak a mindennapos alap feladatokra, mint a levelezés, a böngészés, videózás,

a magasabb árkategóriájú gépeken már néhány játék is jól fut és akár egy családi videót is meg tudunk rajta vágni.

A középkategóriás gépek már drágábbak, áruk nagyjából 350 ezer és 800 ezer forint között alakul, ebben a szegmensben már inkább speciális igényeket kielégítő modelleket találunk, például előre kalibrált kijelzővel ellátott gépet a tökéletes színhűségért, ami fontos lehet egy grafikus számára, vagy gyors képfrissítést a játékokhoz a gamerek számára.

A felsőkategóriás gépek 800 ezer forintról indulnak és határ a csillagos ég. "Itt olyan eszközökről van szó, amelyek a speciális igények kielégítésén túl olyan funkciókkal, anyaghasználattal, vagy kivitelezési megoldásokkal vagy olyan teljesítménnyel rendelkeznek, ami sok asztali gépet megszégyenít” – jegyezte meg a szakember.

A vásárlás előtt célszerű online utánajárni a kinézett gépnek, elolvasni, milyen pozitív és negatív tapasztalatai vannak a vásárlóknak és szakújságíróknak, és akár a kiszemelt üzletben kikérni az eladók tanácsát is.

A legfontosabb, hogy a pénztárcánkhoz és a felhasználási módunkhoz mérten a legjobb teljesítményű gépet válasszuk,

hogy aki szeret játszani, annak a laptopján a nagyfelbontású játékok ne szaggatva fussanak, hogy aki rendszerint több programmal dolgozik párhuzamosan, a munkafolyamat gördülékeny legyen, ne lassuljon a gép, vagy aki gyakran vesz részt videókonferencián, vagy épp sok videót néz, annak ne fagyjon le a tevékenység közben a gépe.

