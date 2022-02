Új, egylépéses PCR-tesztet fejlesztett ki egy magyar cég

A járványhelyzetben a transzplantációk és az azokhoz szükséges megfelelő donorok keresése lelassult, sőt, sokszor szünetelt, így a magyar tulajdonú Omixon Biocomputing Kft. reagálva a piaci igényekre, egy új, egylépéses PCR-tesztet fejlesztett ki.

Az Omixon Biocomputing Kft.-t dr. Bérces Attila alapította 2011-ben. A cég az egyik legfejlettebb transzplantációs diagnosztikai terméket gyártja és exportálja a világ minden tájára, a nemzetközi piac vezető középvállalatai közé tartozik. A vállalatot egy öt fős menedzsment irányítja, köztük az alapító-tulajdonos Bérces, Simon Zoltán felel az operatív működésért, Kósa Judit pedig a pénzügyi vezető.

A cég finanszírozásában több kockázati tőkebefektető vesz részt, Várkonyi Attila és Szőke Márton (a Fastventures Zrt. és Lochlomond Holdingon keresztül), majd hozzájuk csatlakozva a Euroventures voltak az első kockázati tőkebefektetőink

– mondta az alapító tulajdonos, hozzátéve, később a Lantos Csaba nevével jelzett Futurmed is belépett a tulajdonosi körbe finanszírozóként. Bérces úgy fogalmaz: kockázati tőke nélkül a cég nem létezne, jó és szoros a kapcsolat a befektetőkkel. Az Omixon kezdetben genetikai szoftverek fejlesztésével foglalkozott, azonban idővel a transzplantációs diagnosztikai tesztek gyártására- és kapcsolódó szoftverfejlesztésre álltak át.

"Szervátültetés előtt ellenőrizni kell, hogy a donor és a beteg kompatibilisek-e egymással, ezt bizonyos gének határozzák meg. 2014-ben léptünk a piacra a tesztünkkel, amely a világon először egyértelműen határozta meg a transzplantációban kulcsszerepet játszó génváltozatok jelenlétét” – magyarázta Bérces Attila, aki hozzátette, egészen

2020-ig a cégnek csak külföldről származott termékértékesítésből árbevétele: 25 országban vannak jelen, 50 laboratóriumban használják klinikai rutinban a terméküket.

2020 azonban fordulópontot jelentett az Omixon életében. A koronavírus megjelenésével a transzplantációkat világszerte átütemezték, a potenciális donorok felkutatása is szünetelt. A megrendelési állományuk ennek következtében a felére esett vissza, ezzel együtt a bevételeik is jelentősen csökkentek.

Gyorsan felmerült a koronavírus-teszt, mint megoldás, hiszen abszolút beleillett a cég profiljába, és úgy gondoltuk, az innovációs képességünkkel hozzájárulhatunk a helyzet mielőbbi normalizálásához

– mondta Bérces, hozzátéve, a cég különböző fejlődési szakaszaiban mindig voltak kihívások, amikre reagálni kellett, de mindig jól és gyorsan reagáltak, leblokkolás helyett inkább sikeresen, profitot termelve oldották meg a problémát. 2020-ban például egy forradalmian új megoldással álltak elő: a virális RNS detektálását közvetlenül a hőkezelt mintából valósították meg, ezzel gyorsabbá és hatékonyabbá téve a koronavírus-tesztelést más megoldásokkal összehasonlítva.

"A klasszikus PCR-vizsgálat a mintából kivont vírus RNS-kimutatásán alapul. Az RNS-kivonás időigényes folyamat. Ezen tudtunk változtatni az egylépéses teszttel, amelynek segítségével a hagyományos PCR-teszthez képest kétszer, háromszor annyi mintát lehet adott idő alatt feldolgozni" – jegyezte meg.

A tesztnek nagy sikere volt, 2020-ban ennek a terméknek köszönhette a cég árbevételének 35-40 százalékát, mostanra pedig a járványhelyzet miatt kieső árbevételt is teljes mértékben pótolta. Ez a termék hozta el a cég számára az első magyar ügyfeleket és az árbevétel jelentős része is Magyarországról érkezett. Bérces hangsúlyozta, a tesztekkel kapcsolatos innováció itt még nem áll meg, a terveik között szerepel egy olyan teszt megalkotása, amely képes megkülönböztetni az influenzát és a COVID-19-et.

Az influenza kimutatása is a teszt része lesz anélkül, hogy ez a laboratóriumi munkában vagy reagens-költségekben bármi többletet jelentene

– mondta az Omixon vezérigazgatója. A traszplantációs diagnosztikában használt tesztjük továbbfejlesztésén is dolgoznak, jelenleg ugyanis a vizsgálat eredményére 2 napot kell várni.

"Ez például egy balesetes donor esetén nem túl hatékony, hiszen abban az esetben a szervátültetést 12 órán belül el kell végezni, a teszt eredményét pedig 6 órán belül meg kellene kapni. Azon dolgozunk most, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Reményeim szerint ez lesz a növekedésünk egyik motorja a következő években” – jegyezte meg. Az alapító-tulajdonos kitért arra is, a technológiai fejlődés exponenciálisan növekszik, ez a molekuláris diagnosztikára is igaz, így a versenytársak száma is dinamikusan nő, ugyanakkor a konkurenciával szemben előnyt jelent, hogy az Omixon szabadalmakat vesz licenciába bizonyos országokban.

Mint mondta, a munkaerőhiány ezt a szektort is nagyon erősen érinti. Jelenleg 55 főt foglalkoztatnak, a szoftver fejlesztésével egy sokszínű technikai csapat foglalkozik, melyben fejlesztők, tesztelők, bioinformatikusok és software-support kollégák dolgoznak szoros együttműködésben. Bérces szerint a cég a nemzetközi piacon való meghatározó jelenléte miatt vonzó perspektívát tud kínálni a frissdiplomások számára is, a következő 5-10 évben pedig - elképzelései szerint - akár háromszor ennyi embert alkalmaznak majd. A cégvezető úgy látja, a növekedést további tőke bevonásával lehet megvalósítani, így a közeljövőben ezeket a lehetőségeket is mérlegelni fogják.

Hangsúlyozta, az elmúlt években gyakorlatilag úgy tudtak növekedni, ráadásul rendkívül gyorsan, hogy ehhez nem volt szükség külső tőke bevonására, ez pedig akár a banki finanszírozók, akár kockázati tőkebefektetők számára is vonzó lehet, ahogy az új innovációk, melyeken jelenleg dolgoznak. Bérces kiemelte, annak, hogy a cég most ott tart, ahol, nagy szerepe van a csapatnak: véleménye szerint a legfontosabb, hogy ne egy ember hozza meg a döntéseket, hanem különböző területek legkiválóbb szakemberei legyenek a menedzsment tagjai.

