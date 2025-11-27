A háború óta az orosz egyház durván megkopasztják a híveiket

A Moscow Times orosz szolgálata által végzett felmérés szerint, amely 70 régió és megszállt ukrán területek 140 templomának és kolostorának hivatalos weboldalait vizsgálta, az egyházi szertartásokért javasolt adományok az ortodox egyházi intézmények mintegy kétharmadánál emelkedtek 2020 óta.

A legmeredekebb növekedést egyes kolostoroknál regisztrálták. Egy kalugai zárdában 345%-kal nőttek az adományok, ami a legnagyobb ugrás a mintában. A permi régió Epifánia Kolostorában több mint kétszeresére emelkedtek a javasolt összegek, míg a 17. századi Szvjato-Pokrovszkij zárdában, az Urál egyik legrégebbi szerzetesi közösségében 192%-os növekedést tapasztaltak.

A legkeresettebb szertartásoknál látható a leggyorsabb növekedés

A keresztelőkért javasolt adományok átlagosan 50%-kal,

az esküvői szertartások díjai kétszeresére,

a temetési szertartásoké pedig 71%-kal emelkedtek.

Az egyszeri szolgáltatásokért, mint az imaórák, megemlékezési szertartások vagy nevek benyújtása megemlékezésre, közel 56%-kal nőttek a javasolt összegek.

A legmagasabb egyedi díj az "örök megemlékezésért" kért 50 000 rubel (210 ezer forint) volt a Hanti-Manysi autonóm körzetben található Umilenyije zárdában. A kolostor 2021-ben, a háború előtt nem tüntette fel ezt a szertartást, de a háború előtti hasonló szolgáltatások átlagosan körülbelül 10 000 rubelbe kerültek.

Andrej Kordocsin, az Orosz Ortodox Egyház spanyol-portugál egyházmegyéjének korábbi papja szerint az árakat általában az egyházmegyei irányelvek, nem pedig a helyi papság határozza meg. A templomoknak bevételük egy részét az egyházmegyének kell küldeniük, és ezek a befizetések rendszeresen növekednek.

Ha valaki nem hajlandó részt venni ebben a rendszerben, vagy azt mondja, hogy nem engedheti meg magának, kockáztatja, hogy elveszíti egyházközségét

- mondta. "Amikor a kiadások emelkednek, sok pap nem lát más alternatívát, mint hogy növelje bevételét."

Kordocsin hozzátette, hogy szélesebb gazdasági tényezők is szerepet játszanak. Az infláció és a növekvő közüzemi költségek, amelyeket a templomoknak bármely más szervezethez hasonlóan fizetniük kell, hozzájárultak az áremelkedésekhez.

Sok a panasz

Októberben a cseljabanszki régióban található Kopejszk város lakói panaszkodtak, hogy a gyertyák, szolgáltatások és keresztelők költsége közel megduplázódott egy év alatt. Az egyéves imákra benyújtott egyetlen név díja 100 rubelről 5000 rubelre (1,20 dollárról 64 dollárra) emelkedett, mondta egy kopejszki lakos. A helyi pap szerint az árakat egyházmegyei szinten állapították meg, és egységesek voltak az egész régióban.

Bár egyes egyházmegyék előre figyelmeztetik a híveket a tervezett emelésekről, a növekvő egyházi árakkal kapcsolatos panaszok rendszeresen megjelennek a közösségi médiában. Szeptemberben egy irkutszki pap javasolta, hogy az egyéni szolgáltatási díjakat kötelező tizeddel váltsák fel. Az egyház vezető tisztviselői gyorsan elutasították ezt a javaslatot, hangsúlyozva, hogy a pap nem volt felhatalmazva arra, hogy az Orosz Ortodox Egyház nevében beszéljen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images