Újabb nagy budapesti területen szűnik meg az ingyenes parkolás

Újbuda Önkormányzata jelentős változást vezet be a kerület parkolási rendszerében: 2026. február 1-től Albertfalva területén is fizetőssé válik a parkolás. Az új várakozási övezet

a Galvani út, Andor utca, Egér út, vasút, Kitérő út és Szerémi út által határolt területet foglalja magában.

Bár a közleményben nem szerepel, a díj vélhetően 200 forint lesz óránként, amennyi a szomszédos zónákban is.

A lakossági parkolási engedéllyel rendelkezők számára továbbra is ingyenes marad a parkolás az érintett területen. Fontos azonban, hogy a most kiváltandó engedélyek kizárólag az albertfalvai zónára érvényesek, nem az egész kerületre. Az engedélyek 2026. február 1. és 2027. március 31. között lesznek használhatók.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakossági engedélyek díjszabása lakásonként differenciált: az első gépjárműre 12 ezer forint, míg a második járműre már 24 ezer forint lesz az éves várakozási díj.

Az új albertfalvai parkolási engedélyek kiváltására 2025. december 15-től nyílik lehetőség a kerület ügyfélablakán keresztül, de az önkormányzat kihelyezett ügyfélszolgálati irodát is nyit Albertfalván.

A parkolási rendszer bevezetését követően egy hónapos türelmi időszak lép életbe:

bár a fizetős zóna hivatalosan 2026. február 1-jén indul, a bírságolás csak március 1-jétől kezdődik meg.

