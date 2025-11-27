Ideiglenes felmentést kapott a Lukoil, mehet tovább az üzlet

A brit szankciós hivatal ideiglenes engedélyt adott arra, hogy brit cégek tovább folytathassák pénzügyi és üzleti tranzakcióikat az osztrák székhelyű, ám orosz hátterű Lukoil International kereskedőcéggel - írja a Reuters.

A brit kormány még októberben - az amerikai szankciókkal párhuzamosan - vezette be a tiltást az orosz energiavállalatokra, tehát a Lukoilra és a Rosznyeftre.

A brit szankciós iroda, az Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) most

átmeneti engedélyt adott, így a brit vállalatok továbbra is folytathatnak bizonyos üzleti tevékenységet a Lukoil International vállalattal

- feltéve, hogy a Lukoilnak járó kifizetések zárolt számlákon maradnak, és az összegekhez nem fér hozzá az orosz cég.

Az ilyen átmeneti (wind-down) licencek célja, hogy minimalizálják a szankciók miatti piaci sokkokat. Fontos, hogy a mostani engedély csak időleges és 2026. február 26-ig tart. Az OFSI arra is fenntartja a jogot, hogy visszavonja vagy módosítsa azt.

Az amerikai, uniós és egyéb ország által kivetett szankciók a brit döntéstől függetlenül érvényben maradnak.

