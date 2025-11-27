Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek

Az Nvidia jelentését a befektetők már régóta várták, mivel a többi nagy technológiai cég gyorsjelentéseihez képest később érkezett, és az AI forradalom egyik legfontosabb szereplőjeként a piac kiemelt figyelmet fordított rá. A jelentést megelőzően érezhető volt némi aggodalom, de a közzétett adatok pozitív képet festettek.
A bevételek 60% felett nőttek, ami jól mutatja, hogy dinamikusan fejlődik a vállalat, főleg az adatközponti szegmens, amit különösen figyelnek a befektetők - fogalmazott a szakértő, kiemelve, hogy
a jelentés inkább eloszlatta, mintsem megerősítette a korábbi félelmeket az AI-szektorral kapcsolatban.
A cég immár tőzsdei kapitalizációja, bevétele és profittermelése alapján is a világ egyik legfontosabb vállalatának számít, és jelentős súlyt képvisel mind az S&P 500, mind a Nasdaq 100 indexben.
A Fedre is figyelnek a befektetők
A Fed kamatpolitikája a másik kulcsfontosságú tényező, amely jelenleg meghatározza a piaci hangulatot. A jelenlegi piaci árazások alapján a befektetők körülbelül 75% esélyt látnak arra, hogy a Fed decemberben kamatot csökkent, azonban januárban már valószínűleg nem lesz újabb vágás. Az elemző kiemelte, hogy nem csak a következő egy-két kamatdöntés a fontos, hanem az is, hogy hosszabb távon hogyan alakul a teljes kamatcsökkentési ciklus.
A kamatcsökkentési ciklus elvileg pozitív a részvénypiacok számára. "Vannak olyan statisztikák, amelyek szerint, ha az amerikai gazdaság erős marad a kamatcsökkentési ciklus első szakaszában, akkor egészen szép S&P 500 hozamok szoktak születni" - mutatott rá Cinkotai Norbert, hozzátéve, hogy a kamatszint csökkenése növelheti a részvénypiacok vonzerejét az az alternatívának számító befektetésekkel (pl. kötvényekkel) szemben.
A piaci várakozások szerint 4 kamatvágásra kerülhet sor a Fed részéről a következő időszakban. Az elemző szerint a piacok már részben beárazták ezt a forgatókönyvet, így csak akkor várható további látványos pozitív hatás, ha a lazítás mértéke meghaladná a jelenlegi várakozásokat is.
Az arany árfolyamát illetően a vezető elemző elmondta, hogy egy komolyabb emelkedést követően nemrég egy 10%-os korrekción estünk át, ami
az arany esetében viszonylag ritka jelenség volt az elmúlt 2-3 év emelkedése közepette.
A FED további monetáris lazítása alapvetően kedvező lehet a nemesfémek, köztük az arany számára is.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a harmadik jelölőre kattintva.
A podcast a K&H Értékpapír támogatásával jelent meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
