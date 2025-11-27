Putyin keményen beszólt az európai autóiparnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Nomad televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy a kínai elektromos autók már jobbak és olcsóbbak az európai gyártmányoknál.
Az európai autóipar összességében romokban hever
- fogalmazott az orosz államfő.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Ázsia együttműködésének fejlődése nem az utóbbi évek fordulata. "Nem arról van szó, hogy valamiféle stratégiai fordulatot hajtottunk végre az ukrajnai fejlemények miatt. Valóban kezdtünk nagyobb figyelmet fordítani erre az irányra - nem azért, mert problémáink adódtak az európai partnereinkkel, hanem mert a keleti országok, a Nagyobb Dél országainak gazdasága gyorsabb ütemben fejlődik, mint a nyugati országoké" - magyarázta.
Az orosz vezető szerint nem volt kapkodás. "Egyszerűen azt láttuk, hogy megnőtt az áruink iránti kereslet" - jegyezte meg. "Olyan áruk kezdtek megjelenni, amelyek versenyképesebbé váltak" - tette hozzá Putyin.
