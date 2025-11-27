  • Megjelenítés
Európa üdvöskéje olyan fegyverrendszert villantott, hogy leesett az állunk
Globál

Európa üdvöskéje olyan fegyverrendszert villantott, hogy leesett az állunk

Portfolio
Az olasz Leonardo hadiipari vállalat egy olyan integrált, mesterséges intelligenciát használó védelmi rendszert fejlesztett ki, amely a hiperszonikus fegyverektől a drónrajokig és a kibertámadásokig számos fenyegetés elhárítására alkalmas - számolt be a Bloomberg. A Michelangelo Dome célja, hogy Európa szerte növelje a kritikus infrastruktúrák védelmét.

A Michelangelo Dome névre keresztelt platform

a tenger alatti műveletektől egészen az űrig egy egységes hálózaton keresztül koordinálja majd a különböző hadműveleti egységeket

- közölte csütörtökön az olasz vállalat.

Roberto Cingolani vezérigazgató szerint a biztonsági kihívások gyors ütemben változnak, és ma már drágább védekezni, mint támadni, ezért a fejlett technológiák kulcsszerepet játszanak.

Még több Globál

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Németország kijelentette, hogy enélkül nincs orosz-ukrán béke

A szigor az szigor: deportálhatják Donald Trump leghangosabb szószólójának családtagját is

A védelemnek innoválnia kell, előre kell gondolkodnia, és nemzetközi együttműködésre kell épülnie

- mondta Rómában.

Leonardo az elmúlt időszakban tudatosan pozicionálja magát a katonai technológia specialistájaként, kihasználva a NATO-tagállamok növekvő védelmi kiadásait. A vállalat több együttműködésben is részt vesz, köztük európai űripari és védelmi konszolidációs projektekben.

A Michelangelo Dome prediktív mesterséges intelligenciát használ az érzékelők adatainak egyesítésére, így felgyorsíthatja a reagálási időt, és pontosabban pozicionálja a védelmi eszközöket. A rendszer célja a kritikus infrastruktúrák és nagyvárosi környezetek védelme a hiperszonikus csapásoktól a drónrajokon át egészen a kibertámadásokig.

Kapcsolódó cikkünk

Magyarországgal közösen vásárolna fegyvert Európa egyik legerősebb hadserege

Fordulópont az űrháborúban: a vezető európai ország váratlan lépése felboríthatja az erőviszonyokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility