Európa üdvöskéje olyan fegyverrendszert villantott, hogy leesett az állunk

A Michelangelo Dome névre keresztelt platform

a tenger alatti műveletektől egészen az űrig egy egységes hálózaton keresztül koordinálja majd a különböző hadműveleti egységeket

- közölte csütörtökön az olasz vállalat.

Roberto Cingolani vezérigazgató szerint a biztonsági kihívások gyors ütemben változnak, és ma már drágább védekezni, mint támadni, ezért a fejlett technológiák kulcsszerepet játszanak.

A védelemnek innoválnia kell, előre kell gondolkodnia, és nemzetközi együttműködésre kell épülnie

- mondta Rómában.

Leonardo az elmúlt időszakban tudatosan pozicionálja magát a katonai technológia specialistájaként, kihasználva a NATO-tagállamok növekvő védelmi kiadásait. A vállalat több együttműködésben is részt vesz, köztük európai űripari és védelmi konszolidációs projektekben.

A Michelangelo Dome prediktív mesterséges intelligenciát használ az érzékelők adatainak egyesítésére, így felgyorsíthatja a reagálási időt, és pontosabban pozicionálja a védelmi eszközöket. A rendszer célja a kritikus infrastruktúrák és nagyvárosi környezetek védelme a hiperszonikus csapásoktól a drónrajokon át egészen a kibertámadásokig.

