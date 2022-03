Acélszerkezettel kezdték, most tőzsdére mehet a magyar generálkivitelező

Az Épduferr Zrt. a kezdetektől fogva a multinacionális ügyfélkört célozta meg. A tervezett tőzsdei megjelenés jó ajánlólevél a hasonló környezetben dolgozó nemzetközi vállalatok felé.

A vállalkozás 2004-ben indult kft.-ként, 2006 októberében csatlakozott az azóta már zrt.-vé vált céghez Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke. Kezdetben acélszerkezet gyártással foglalkoztak, majd 2007-ben váltak generálkivitelezővé.

A vállalat már a kezdetektől multinacionális cégeket célzott meg termékeivel és szolgáltatásaival, első komolyabb megrendelőjük a Tesco volt.

Ez stabilitást és kiszámíthatóságot hozott az árbevétel szempontjából, minimalizálta a kockázatot és jó referenciát jelent a piacon – ez fontos az építőiparban. Eleinte áruházakat építettek át, a kisebb boltok több mint a felét az Épduferr alakította át. Később bekerültek a Molhoz, majd fokozatosan elkezdték építeni a cég azon divízióit, amelyek a kereskedelmi és az ipari környezetben folyamatos megbízásokat voltak képesek elnyerni. 2012-ben alakultak át zrt.-vé, 2013-ban kezdték el az építőanyag kereskedelmi tevékenységet. Foglalkoztak teljesen más üzletekkel is – rádió, kávézó, bányászati cég –, de rájöttek, hogy ezek csak elvonják a figyelmet a főtevékenységről, így megszabadultak tőlük.

A kezdetekkor négyen voltak tulajdonosok, azóta ketten kiváltak a cégből. Központi telephelyük egy 300 négyzetméter körüli irodából és egy csaknem 700 négyzetméteres gyártócsarnokból áll – itt készítik az acélszerkezeteket. A létszám 45 fő körüli, folyamatosan vesznek fel embereket, ebben szerepe van annak is, hogy elindították az acélkereskedelmi, illetve feldolgozási tevékenységet. A generálkivitelezés során a saját létszám mellett alvállalkozókat vonnak be, a tervezést igény esetén saját maguk is el tudják végezni. Az Épduferr Zrt. az acél kereskedelmet és feldolgozást hazai és export piacon kívánja folytatni, mely megalapozza a külföldi terjeszkedés lehetőségét. Célja, hogy ezen tevékenységeit nemzetközi piacokon is eredményesen tudja működtetni.

A pandémia nem különösebben akasztotta meg az Épduferr üzletmenetét, az építőipar igyekezett folyamatos üzemmódban dolgozni.

Inkább azoknál a cégeknél látok ebből a szempontból problémát, amelyek sok külföldi munkavállalót foglalkoztatnak – ilyen például a szerkezetépítés

- mondta Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke. A globális építőanyag áremelkedés az Épduferre is hatással volt.

“Van olyan vevőnk, aki 5 százaléknál nagyobb áremelkedés esetén kompenzálja az áremelkedést, a legutóbbi szerződéseket már meg tudtam így kötni. Viszont ehhez kell egy olyan megrendelő is, aki pontosan látja, hogy mi zajlik a piacon, nekik fontosabb a határidő betartása és a minőség” - jegyezte meg Palkovics.

Ilyen mértékű kockázatot amúgy sem célszerű teljes mértékben a kivitelezőre hárítani, ezt a rizikót a megrendelőnek kell vállalnia, nem a generálkivitelezőnek. A piacon nagyon erős az építőanyagok iránti kereslet, a fa-, és acéltermékekre naponta határozunk meg árakat. A festékárak pár hónap alatt a duplájukra emelkedtek. (Az interjú 2021 augusztusában készült – a szerk.)

Személyes véleményem szerint ilyen áraknál lesz egy megtorpanás elsősorban a ház és lakásépítési piacon, ilyen árak mellett elgondolkodnak már az építtetők, hogy belevágjanak-e egy-egy projektbe. Jövő tavasszal már tisztábban lehet majd látni ebben a kérdésben

- tette hozzá az igazgatóság elnöke. Ilyenkor mutatkozik meg az Épduferr stratégiájának hatékonysága, a multinacionális cégeknél az építési árakon túl más, adott esetben fontosabb szempontok is vannak. A tervek között szerepel az ingatlanfejlesztési tevékenység is.

“Egy klasszikus ingatlanfejlesztő ül az irodában és terveket készít. Nekünk azonban van építőanyag kereskedésünk és értünk a generálkivitelezéshez, a tervezéshez, kiterjedt beszállítói kapcsolatokkal rendelkezünk, vagyis sokkal nagyobb biztonsággal és hatékonysággal tudunk belevágni egy projektbe, nagyobbak a tartalékaink és nagyobb eredményt is tudnánk kihozni belőle”.

Az Épduferr egy éve döntött egy intenzív fejlesztési szakasz elindításáról, szeretnék diverzifikálni a tevékenységet, ennek része az acélkereskedelem és a lemezfeldolgozás. A fejlesztéseknél fontos, hogy az új üzletágak exportra is termeljenek. Az építőanyag kereskedelem jellegénél fogva területileg behatárolt, a szállítási költségek nem engedik meg a lokáción kívüli értékesítést, csak értékesítési hálózat bővítésével érhető el a terjeszkedés. A generálkivitelezés lefedettsége viszont országos, Magyarország számos pontján vannak projektjeik. A kereskedelem és a lemezfeldolgozás (félkész, vagy kész alkatrész gyártás) célja olyan hazai és külföldi vevők megtalálása, akiknek kis, illetve közepes mennyiségű sorozatokat tudnak szállítani, mint például gép és jármű ipar, elektronika.

A fejlesztésekhez tőkére van szükség, amelyet részben külső befektetőktől terveznek összegyűjteni és a cég részvényeit bevezetnék a BÉT Xtend piacára.

A tőzsdei megjelenésnek számos előnye van, például ad egy olyan nyilvánosságot, amely pozitív a vevők, például nagyon szabályozott környezetben dolgozó multik számára

- jegyezte meg Palkovics. Egy multinacionális cég számára vonzóak az olyan partnerek, amelyek ismerik a franchise szellemiséget, képviselik a környezetvédelmi szempontokat, hasonló szabályok és elvárások szerint dolgoznak, mint ők.

“Arra számítunk, hogy a tőzsdei megjelenés révén új partnerekre találunk, akik segítik a fejlődésünket, továbbá könnyen elérhető, alacsonyabb költségű forrásokhoz tudunk hozzájutni. Könnyebben és gyorsabban tudunk növekedni” - tette hozzá az igazgatóság elnöke.

Öt éves távon a cégvezető Magyarország egyik meghatározó vállalatává szeretné tenni az Épduferrt, stabil, több lábon álló vállalattá, amelynek árbevétele ennek szellemében emelkedik. A cégnél idén fejeződik be egy szoftver alapú vállalatirányítási rendszer telepítése, valamint a szervezet átalakítása.

Ha vissza lehetne menni az időben, többet hallgatnék a megérzéseimre – általában bejönnek

– mondja Palkovics Milán. Az üzleti szektorban többnyire a tudatosságot, a racionális hozzáállást szokás hangsúlyozni. E mellett azonban fontos az is, hogy a cég működését, jövőjét érintő gondolatok, érzések ki legyenek mondva. A Társaság több lépést is tett annak érdekében, hogy egy esetleges tőzsdei jelenlétnek meg tudjanak felelni. Ilyen például az, hogy 2017-ben áttértek az IFRS standard szerinti könyvelésre. A vállalkozóvá válásban, a sikerben nagy szerepet játszott, hogy szülei is vállalkozók voltak.

“Beleszületni egy ilyen környezetbe adott egy erős tartást, elkötelezettséget a munka iránt” - mondta.

