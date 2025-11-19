  • Megjelenítés
Nem tudnak felállni az esésből a világ tőzsdéi
Nem tudnak felállni az esésből a világ tőzsdéi

Portfolio
Az elmúlt napokban korrekció bontakozott ki a világ tőkepiacain, a befektetők egyrészt attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia sztoriban lufi alakult ki, ami könnyen kipukkanhat, másrészt likviditási válság is kezd kialakulni, ami a tőkeáttételes heves zárásaihoz vezethet. Kedden nagyot estek az európai és az amerikai részvénypiacok, ma reggel az ázsiai tőzsdék is estek, és a határidős részvényindexek alapján egyelőre nem látszik nagy felpattanás a szerdai tőzsdenyitásra.
Nincs megállás a kriptóknál

Ma reggel a bitcoin 2,5, az ethereum 3 százalék mínuszban áll, ezzel idén előbbi 3, utóbbi már 9 százalék mínuszban van. A kriptoeszközök esése jól mutatja, hogyan kapcsolt risk off üzemmódba a nemzetközi befektetői közösség.

Folytatódik az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,15 százalékot esett, a Hang Seng 0,53 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,18 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,19 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,17 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,27 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban japán külkereskedelmi statisztikák és a szeptemberi magánszektorbeli gépipari rendelésállomány jelenik majd meg, részletesebb képet adva az ázsiai konjunktúra állapotáról. A nap csúcspontját késő este az amerikai jegybank októberi üléseinek jegyzőkönyve adja majd, amelyből a befektetők a kamatpályára és az inflációs megítélésre vonatkozó finom jelzéseket keresnek majd.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 091,74 -1,1% -3,8% -0,2% 8,3% 6,2% 56,6%
S&P 500 6 617,32 -0,8% -3,3% -0,7% 12,5% 12,3% 85,5%
Nasdaq 24 503,1 -1,2% -4,0% -1,3% 16,6% 19,3% 106,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 702,98 -3,2% -4,2% 2,4% 22,1% 27,4% 89,3%
Hang Seng 25 930,03 -1,7% -2,9% 2,7% 29,3% 32,5% -2,3%
CSI 300 4 568,19 -0,6% -1,8% 1,2% 16,1% 15,6% -6,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 173,05 -1,8% -3,8% -2,8% 16,4% 20,8% 75,5%
CAC 7 967,93 -1,9% -2,3% -2,5% 8,0% 9,5% 44,6%
FTSE 9 552,3 -1,3% -3,5% 2,1% 16,9% 17,8% 49,6%
FTSE MIB 42 838,64 -2,1% -3,6% 2,6% 25,3% 26,9% 98,1%
IBEX 15 827 -2,1% -3,4% 1,4% 36,5% 35,6% 98,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 072,6 -1,2% -1,1% 3,0% 33,7% 33,8% 176,5%
ATX 4 716,63 -2,2% -2,9% 3,0% 28,8% 32,1% 87,8%
PX 2 444,9 -1,5% -1,6% 4,5% 38,9% 45,9% 158,6%
Magyar blue chipek              
OTP 31 800 -1,6% -0,6% 4,8% 46,6% 45,9% 165,0%
Mol 3 010 -1,0% -0,3% 9,7% 10,3% 12,6% 49,6%
Richter 9 715 0,3% -1,5% -6,2% -6,6% -9,0% 41,2%
Magyar Telekom 1 718 -1,3% -3,6% -3,8% 34,9% 42,5% 365,0%
Nyersanyagok              
WTI 61,51 1,4% 0,9% 5,5% -15,1% -11,4% 47,7%
Brent 64,91 1,1% -0,4% 5,9% -13,2% -11,3% 46,1%
Arany 4 050,53 -0,2% -1,5% -4,5% 54,3% 55,0% 115,4%
Devizák              
EURHUF 384,1500 0,0% -0,3% -1,4% -6,6% -5,5% 6,5%
USDHUF 331,6784 0,1% -0,2% -0,7% -16,5% -13,8% 9,2%
GBPHUF 435,7100 -0,2% -0,3% -2,9% -12,4% -10,4% 7,9%
EURUSD 1,1582 -0,1% -0,1% -0,7% 11,8% 9,5% -2,5%
USDJPY 155,2 0,0% 0,8% 3,2% -1,3% 0,1% 49,7%
GBPUSD 1,3144 -0,3% -0,3% -1,9% 4,9% 4,0% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 911 0,9% -9,8% -12,7% -1,6% 2,7% 422,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 -0,4% 0,9% 3,0% -10,3% -7,1% 373,9%
10 éves német állampapírhozam 2,67 -0,1% 2,1% 5,3% 13,0% 12,6% -581,4%
10 éves magyar állampapírhozam 7,18 0,7% 3,0% 4,8% 8,5% 6,5% 223,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jose Luis Pelaez, Inc

