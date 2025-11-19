Hatalmas illegális kriptobányász rendszert kapcsoltak le - Közel 14 ezer helyen lopták az áramot

Malajzia állami áramszolgáltatója, a Tenaga Nasional Bhd hatalmas veszteségeket szenvedett az illegális kriptobányászat miatt, amely évek óta milliárdos károkat okoz és komoly hatósági fellépést váltott ki, írja a Bloomberg.

A malajziai Tenaga Nasional Bhd több mint egymilliárd dollárnyi veszteséget könyvelt el az illegális áramhasználat miatt, amelyet kriptovaluta bányászok okoztak 2020 óta.

Az energetikai minisztérium szerint összesen 13 827 helyszínen derült fény jogosulatlan áramfelhasználásra, amelyek bitcoin bányászathoz kapcsolódtak.

A kriptobányászatra vonatkozó külön szabályozás ugyan nincs, de a mérők manipulálása vagy megkerülése az áramellátási törvény alapján bűncselekménynek számít.

A hatóságok közös akciók során bányagépeket foglaltak le, miközben a szolgáltató adatbázist hozott létre az érintett ingatlanok tulajdonosainak és bérlőinek nyilvántartására.

Ez az adatbázis segít azonosítani és ellenőrzés alatt tartani a gyanús helyszíneket. Emellett okos mérőket telepítenek az elosztóállomásokra, hogy valós időben figyelni tudják az energiahasználatot és észleljék az áramlopást.

Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography via Getty Images