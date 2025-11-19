  • Megjelenítés
Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában
Globál

Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában

Portfolio
Újult erővel folytatódhatnak a béketárgyalások a kelet-európai országban dúló konfliktus rendezése érdekében – írja a The Wall Street Journal.

Donald Trump amerikai elnök azzal az ígérettel kampányolt 2024-ben, hogy „egy nap alatt lezárja” az orosz-ukrán háborút. Miután megnyerte a választást, szinte azonnal nagy elánnal ugrott neki a témának, ám hiába volt eddig több találkozó vagy telefonbeszélgetés is, lényegében alig sikerült haladni a kérdéssel. Az elmúlt időszakban mintha a kérdést némileg elfeledték volna, ám november 18-án Washington újabb kísérletet tett a békés rendezés érdekében.

Dan Driscoll hadseregtitkár két négycsillagos hadseregtábornokkal együtt megbeszéléseket tervezett Volodimir Zelenszkij elnökkel és más ukrán tisztviselőkkel, valamint a hadsereg és az ipar vezető képviselőivel

– árulta el a lapnak két tisztségviselő.

A jövőben Driscoll az oroszokkal is találkozni fog, ennek időpontja egyelőre nem ismert.

Még több Globál

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Jöhet az új szupermodern orosz lopakodó vadászgép: hamarosan felbukkanhat az égen az ötödik generációs Szu-75-ös

Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal

Címlapkép forrása: Cheriss May. via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Alaposan elromlott a hangulat, mínuszban zártak az amerikai tőzsdék
Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility