Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában

Donald Trump amerikai elnök azzal az ígérettel kampányolt 2024-ben, hogy „egy nap alatt lezárja” az orosz-ukrán háborút. Miután megnyerte a választást, szinte azonnal nagy elánnal ugrott neki a témának, ám hiába volt eddig több találkozó vagy telefonbeszélgetés is, lényegében alig sikerült haladni a kérdéssel. Az elmúlt időszakban mintha a kérdést némileg elfeledték volna, ám november 18-án Washington újabb kísérletet tett a békés rendezés érdekében.
Dan Driscoll hadseregtitkár két négycsillagos hadseregtábornokkal együtt megbeszéléseket tervezett Volodimir Zelenszkij elnökkel és más ukrán tisztviselőkkel, valamint a hadsereg és az ipar vezető képviselőivel
– árulta el a lapnak két tisztségviselő.
A jövőben Driscoll az oroszokkal is találkozni fog, ennek időpontja egyelőre nem ismert.
Címlapkép forrása: Cheriss May. via Getty Images
