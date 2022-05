Ponthatárok: száztíz milliót érhet, ha a jelentkezők mernek nagyot álmodni

Vesztenivalója nincs, ellenben rengeteget nyerhet a felsőoktatásba jelentkező diák azzal, ha az általa leginkább vágyott szakot jelöli meg első helyen, és a módosítási lehetőség révén erre még július 7-ig lehetősége is van – hívta fel a figyelmet Szántó Richárd, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánja. Ha a döntés bejön, akkor a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, az angol nyelvű képzések, és a brand előnyeit is élethosszig élvezhetik a diákok a munkaerőpiacon.

A felsőoktatási képzésekre felvételizők február közepéig adhatták be jelentkezésüket a felvi.hu-n. Itt meg kellett adni egy sorrendet is a megjelölt képzésekre.

Sok minden változott február óta

FONTOS lehetőség, HOGY EZT A SORRENDET JÚLIUS 7-ig EGY ALKALOMMAL MÓDOSÍTANI LEHET A felvi.hu-n.

A sorrendmódosítást több tényező indokolhatja. Például május-június során lezajlanak az érettségi vizsgák, az egyetemeken pedig a mesterszakos felvételi vizsgák. Egyeseknek esetleg ezen időszak alatt sikerül egy nyelvvizsga, amiért pluszpontot kapnak. A felvételizők tehát ekkor már nagy vonalakban látják, hogy hány felvételi pontjuk lesz, továbbá a leendő egyetemükkel kapcsolatos elvárásaik is konkretizálódnak. Éppen ezért teszi lehetővé a központi felvételi rendszer, hogy egy alkalommal minden jelentkező módosíthassa a sorrendet.

Érdemes bátornak lenni

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e a február óta eltelt időszak fejleményeinek fényében sorrendet módosítani? Esetleg olyan elitszakot tenni az első helyre, ahová tavaly nagyon magas volt a bekerülési ponthatár? Szántó Richárd, a Budapesti Corvinus Egyetem alapképzési programokért felelős dékánja szerint nagyon is sokat nyerhetnek a sorrendmódosítással a jelentkezők, érdemes tehát élni ezzel a lehetőséggel.

"Gyakran találkozom azzal a félelemmel, hogy a magasabb ponthatárú képzéseket nem merik megcélozni a jelentkezők, pedig fontos, hogy azt az intézményt és képzést rakja első helyre a jelentkező, amelyre a leginkább szeretne bekerülni" - mondta el a Portfolio-nak.

Semmilyen hátránya sem származik abból a jelentkezőnek, ha egy erős, jó nevű intézményt tesz az első helyre, még akkor sem, ha végül nem lesz elegendő pontja a bejutáshoz.

Ez esetben automatikusan felveszik a sorrendben következő megjelölt szakra, ahová elegendő a pontja” – fogalmazott a dékán, aki szerint a tavalyi ponthatároknak sem érdemes elriasztania a diákokat.

„A Corvinus Egyetem híres arról, hogy magas ponthatárokat szoktunk húzni, ám ezek évről évre változnak. A felvételi ponthatárok úgy alakulnak ki, hogy figyelembe veszik a kapacitásokat, illetve a jelentkezők pontjait. Mivel a jelentkezők száma évről évre változik, a ponthatárok is módosulhatnak.

Ezért a legjobb stratégia az, ha mindenki első helyre teszi a vágyott álomszakot és így maximalizálja esélyét a bejutásra

–mondja Szántó Richárd.

A munkaerőpiacon is megtérül

A dékán szerint azért is érdemes megcélozni a magasabb csúcsokat, mert a Corvinus-diploma értéke kiemelkedő: „azt látjuk, hogy a vállalatok gyakran előnyben részesítik a toborzási folyamat során a Corvinuson végzetteket.”

AZ EGYETEMEN KÉSZÜLT EGY OLYAN SZÁMÍTÁS IS, AMELY forintosítva is megmutatja a corvinus-diploma értékét.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer minden második évben publikálja, hogy mennyi fizetést kapnak a különböző egyetemeken, különböző szakokon végzettek. Az üzleti területen a Gazdálkodási és menedzsment a legnépszerűbb szak egész Magyarországon. A Corvinus ezen alapszakán végzettek hozzávetőleg 30 százalékkal többet keresnek, mint a más egyetemek ugyanezen szakjain végzettek országos átlaga. De nem csak a Gazdálkodási és menedzsment, hanem a Corvinus legtöbb alap- és mesterszakja esetében is látszik, hogy már a kezdőfizetésük is sokkal magasabb az országos átlagnál azoknak, akik Corvinus-diplomával a zsebükben vágtak neki a munkaerőpiacnak. "Az elérhető országos adatokból kiszámoltuk, hogy egy teljes szakmai életút során akár 110 millió forintnyi előnyre is szert tehetnek a nálunk végzettek” – hangsúlyozta a dékán.

Kapcsolatok itthon és külföldön

Szántó Richárd szerint a diákok későbbi szakmai karrierjében is sokat számít a Corvinuson megszerezhető kapcsolatrendszer, ahogy a nemzetközi kitekintés lehetősége is.

„A Corvinus több száz egyetemmel áll kapcsolatban Európában és a tengerentúlon is, különböző csereprogramok keretében fél vagy egy évet tanulhatnak hallgatóink külföldi egyetemeken. Ezenkívül vannak úgynevezett kettős diploma programjaink is, ezeknek a lényege az, hogy ugyanazon képzési idő alatt két egyetem diplomáját is megszerezheti a hallgató.

Mindemellett egyre több szakunkat indítjuk el angol nyelven is.

2022 szeptemberétől például már angol nyelven is elindul a Corvinus Vezetés és szervezés mesterszakja, a Közgazdasági elemző és a Pénzügy mesterszakok pedig szeptembertől már csak angol nyelven lesznek elérhetőek.

A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.

Fotó: Portfolio