Önrész az egészségbiztosításokban – Elkerülhető? NEM

Senki sem gondolta, hogy a magán egészségügyi árakat érintetlenül hagyja a jelenlegi gazdasági környezet, de azt kevesen tudják, hogy az egyre tudatosabb egészségbiztosított ügyfelek a folyamatosan növekvő felhasználási számaikkal a kereslet/ár inflexiós pontja felé tartanak. A Private Health Forum 2022 konferencián többek közt ezt is megtudhattuk.

Sok érdekességet hozott az idei Private Health Forum. Amikor készültem az előadásomra és beszéltem pár piaci szereplővel, érdekes adatokra bukkantam, majd összeállt a kép:

a vállalati egészségbiztosítási piac átalakulása elkezdődött.

Ha az ember tudni akarja, hogy mi történik az egészségügyi ellátások piacán, akkor felhívhat magánklinika vezetőket, tulajdonosokat vagy tovább megy és rögtön a szolgáltatásszervezőket keresi fel. Miért? Mert a legtöbb biztosító mögött ők állnak, akik szervezik és finanszírozzák az egészségbiztosítottak ellátását. Beszéltem a Teladoc, Europ Assistance, Union-Érted vezetőivel és tőlük megtudtam, hogy évi 350.000 orvos-beteg találkozót szerveznek. Ez napi 1500-2000 időpontot jelent. Az időpontok 20%-a online szervezésben történik, amiből az ügyfelek közvetlenül 5% körüli részt, míg a call centeres által történő foglalások 15%-ot tesznek ki. 80%-a az időpontoknak még mindig telefonon keresztül kerül leszervezésre, ami rendkívül költséges és időigényes feladat.

Miért kell még mindig telefonálni 2022-ben, mikor pár kattintással foglalható lenne egy szakorvosi ellátás? Ennek több oka is van: még ma is van olyan jelentős piaci szereplő, aki nem engedi az online foglalást, és vannak olyanok is, akik korlátozzák. Természetesen ennek az oka, hogy a felhasználást kordában tartsák, az ügyfelek ne tudjanak csak úgy „foglalgatni”.

Másik oka, hogy a kontroll nélküli online időpont foglalást csak olyan ügyfélnek lehet felajánlani, akinek az egészségbiztosításában a szerződéskötés pillanatában már meglévő betegsége is biztosítva van, hiszen ennek ellenőrzését nem kell elvégezni a call centernek. A példa kedvéért, ha egy idén biztosított ügyfél tavaly megműtött bokája újra fájni kezd, és ezért szeretne ortopéd szakorvoshoz menni, akkor ezt a biztosító csak akkor finanszírozza, ha a meglévő betegségre is kiterjed a csomagja. Ha a munkáltató a meglévő betegségeket nem vette meg, akkor a call centernek az ilyen típusú igényeket ki kell szűrnie.

Az árakat szintén felfelé hajtja az is, hogy az egészségbiztosításokba kedvező adózással beépített prevenciós szűrések megszervezésének költségei és a vizsgálatok árai a csillagos ég felé vették az irányt. Egészen egyszerűen tarthatatlan, hogy a példa kedvéért egy 8 vizsgálatból álló menedzser szűrést a vezető időbeosztásához igazodva, az esetleg általa megjelölt klinikát preferálva szervezzenek le, azonos napra. Ugyanis az adott klinikán egyáltalán nem biztos, hogy egyszerre mind a 8 szakterület elérhető és még pont aznap szabad időpont is van. Mindezt egy call centeres telefonon keresztül kénytelen leszervezni, ami rendkívül időigényes. Ennek következménye, hogy a szűréseken történő alacsonyabb megjelenési arány ellenére is a biztosításba épülő szűrési árak a piaci ár fölé emelkedhetnek.

Megoldásként ki-ki más utat követ. Többen szépen lassan csökkentik a csomagokban a prevenciós szűrések számát vagy egész egyszerűen kiveszik azokat, mások kisebb csomagokat ajánlanak csak ki. Több olyan igénnyel is találkoztam mostanában, ahol nem fix a szűrővizsgálatsor, hanem azt egyedileg tudja a munkavállaló összeállítani. Máshol inkább a kampányszűrések kerülnek előtérbe, melyek sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak az egyéni szűrésekkel szemben, és olcsóbbak is. A szolgáltatás-szervezők javaslata, hogy a biztosítók egységes szűrési csomagokat alakítsanak ki, amihez a klinikák alkalmazkodni tudnak.

Egy biztos, hogy a vállalati igények jól körülírhatók az egészségbiztosítások tekintetében:

megnyerni és megtartani a munkavállalót,

egészséges munkavállalót szeretnének, aki jobban teljesít, kevesebbet hiányzik és jelen van (Presenteeism),

munkavállalói élmény mindenekelőtt – magas felhasználási számokkal,

– magas felhasználási számokkal, kiszámítható díjakat, kezelhető díjemelést,

kedvező adózást,

személyre szabott egyedi megoldásokat.

A fentiek mellett a gazdasági környezet sem segít, hiszen sok orvos katázott eddig, most pedig azonos fizetést magasabb adók mellett tud csak hazavinni. De az igazság az, hogy egy kiváló orvosi csapat megtartásához egy magánklinikának nem azonos bért szükséges adni, hanem folyamatosan egyre magasabbat. Kell valakinek ecsetelni, hogy vajon a rezsiköltségek milyen hatással vannak a klinikák működésére és az árakra? Nem hiszem. A konferencián tudtam meg azt is, hogy egy MRI, CT készülék hűtési igénye óriási. Kis utána olvasással tudtam meg, hogy az MRI, CT gép egy kórház összenergia felhasználásának 4%-át is kiteheti!

A növekvő árak és tudatos ügyfelek következménye, hogy hamarosan el fogjuk érni az egészségbiztosítási árakban azt az inflexiós pontot (magánklinika árakban is), amit már az ügyfél nem biztos, hogy meg tud vagy meg akar fizetni a munkavállalók egészsége érdekében. Egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy míg pár éve az egy munkavállalóra jutó orvos-beteg találkozók száma még átlagosan 1 körül volt az egészségbiztosítási szerződésekben, addig ez manapság az ügyfelek többségénél már 2 fölé emelkedett. Összességében egyre többet használjuk az egészségbiztosítást és egyre drágábban! Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legtöbb biztosító nem tervez profitot jelenleg az egészségbiztosítási ágazatára. Aki pedig igen, ott vagy nagyon magas ár van vagy feltehetően sérül az ügyfélélmény.

Ez a sok változás a piaci szereplőket nem éri váratlanul. Megoldásként olyan kárhányad-csökkentő javaslatok kerültek elő, melyek visszafogják a felhasználást és mérséklik a költségeket. Olyan megoldásokon dolgoznak, mint:

előzetes, online diagnózis felállító algoritmus (sokan szkeptikusok ennek kapcsán),

videókonzultációk gyakoribb használata (nem kell utazni, nem kell rendelő),

költség alapú szervezés – hol olcsóbb a beteg ellátása,

csökkentett tartalmú belépő termékek térnyerése,

online időpontfoglalás erősítése (kevesebb élőerő igény),

önrész bevezetése.

A piaci szereplők egybehangzó véleménye, hogy a felhasználás kordában tartásának legfontosabb eszköze az önrész bevezetése lesz, ami lehet fix összegű (minden szakorvosi ellátásnál például 10 ezer forintot fizet a beteg saját zsebből) vagy százalékos is (például 20% saját finanszírozás). Az ilyen típusú ajánlatok térnyerése valószínűleg először a korábbi konstrukciókhoz képest sokkal kedvezőbb árakban mutatkozik majd meg.

Az egészségbiztosítási piac folyamatos növekedésben van. Jelenleg az ár/érték arány kiváló. A szolgáltatás eléri a célját: a munkavállalók sokat használják és elégedetten teszik azt. A viharfelhők azonban gyülekeznek. Elképzelhető, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még egy vállalat rendkívül kedvező feltételek mellett tud megállapodni egy biztosítóval annak érdekében, hogy a munkavállalók egészségéért és az egészséges vállalatért sokat tegyen.

Last call

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock