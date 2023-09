Magány-járvány és robotruha: a jövő legégetőbb témái a Brain Bar-on

Európa legnagyobb jövőfesztiváljának idei központi témája a test és lélek egyensúlya, a mentális egészség globális válsága, de olyan magyar vonatkozású társadalmi kérdésekről is megnyitják a vitát, mint az akkumulátorgyártás szükségessége. A szeptember 21-22-én a Magyar Zene Házában rendezett Brain Bar több mint 120 előadót és 100 programelemet sorakoztat fel.

Az első nap nyitó előadásában Dr. Sophie Bostock alváskutató a mára szinte mindannyiunkat érintő alvásproblémákra segít megoldást találni. Elmeséli, hogy hogyan hat mindennapi teljesítményünkre és pszichénkre a minőségi alvás, vagy éppen annak hiánya, és megtanít, hogyan vedd át te magad az irányítást életritmusod felett.

A világhírű New Yorkban praktizáló pszichoterapeuta és bestseller-szerző Esther Perel, a modern emberi kapcsolatok és párkapcsolatok egyik legegyedibb gondolkodású szakértője most először lép színpadra hazánkban. A Brain Baron arról beszél, hogyan őrizheti meg egy társadalom az egészséges pszichikumát, és mit tehetünk a világunkon átsöprő magány-járvány ellen.

Esther Perel előadását Dr. Szondy Máté pszichológus, az Oxfordban pszichiátriából PhD-ző Dombi Zsófia és az énekesnő Solére beszélgetése előzi meg, akik arra keresik a választ, mi történik a Z generáció szinte mindannyiunk elől rejtett belső világában. A két programelemből álló blokkot a szervezők különösen ajánlják hazánk mentálhigiénés szakembereinek, hiszen ezek itthon egyedülálló színvonalon emelik be a diskurzusba a mentális egészség témáját. A két beszélgetésre bárki ingyenesen ellátogathat, a Brain Bar pedig streameli is a programot YouTube-csatornáján.

A fesztiválra érkezik Christine Flaspohler is, aki csapatával azokat a szkafandereket tervezi, amelyeket a NASA űrhajósai a következő Holdra szállás során viselnek majd. Találkozhatsz Anouk Wipprecht holland tervezővel is, aki gondolatokkal irányítható, robotként működő ruhákat készít - többek között a Super Bowlra és a Cirque de Soleilnek. A jövőfesztiválon bemutatja mozgó, lélegző, sőt, a környezetükre is reagáló alkotásait.

A Brain Bar a legfontosabb hazánkat érintő kérdéseket sem mellőzi. Sor kerül hazánk első nyilvános akkumulátorgyár-vitájára: az LMP frakcióvezetője, Ungár Péter, a publicista-stand-upos Czeglédi Zoltán, a Századvégnél dolgozó Hortay Olivér és Várkonyi Gábor autópiaci szakértő csapnak össze a fesztivál második napján.

Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik menedzsere arról beszél majd, hogy mit tanulhatnak a saját életpályájukat tervező fiatalok, a Z generáció tagjai a Liverpoolhoz igazolt futballtehetség rendkívüli történetéből.

A fesztivál egy beszélgetés erejéig összehozza a magyar újgenerációs hiphop legtehetségesebb képviselőit a szcéna hosszú évek óta mérvadó szereplőivel. Sisi, a Hősök rappere, Eckü, 6363, vagyis Gege, és az Irie Maffiából ismert Busa Pista arra keresik a választ Lil Frakk házigazdával, mit hoz a jövő a műfaj számára hazánkban.

A beszélgetést Sisi és Lil Frakk fellépése követi, de más elképesztő produkciók is várják a közönséget a Brain Baron: ott lesz Kiss V. Balázs bűvész-illuzionista és a Vibrotanica nevű, növényeket hangját életre hívó zenei performansz is.

Házigazdaként többek között a magyar podcast-kultúra nagy kedvencével, Linczényi Márkóval találkozhat a közönség. Ismét a Brain Bar moderátori felkérésére érkezik Budapestre Iain Lindsay volt brit nagykövet is, a stand-upos Sid Moorthy pedig már negyedjére vezeti a fesztivál beszélgetéseit. A teljes program elérhető a szervezők oldalán, a fesztivál a diákok és pedagógusok számára regisztráció jegyében ingyenesen látogatható.

