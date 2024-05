Drasztikus változások az új furgonokban: jöhet az alkoholszonda és a fekete doboz

Gergely András 2024. május 24. 11:00

Korántsem halad olyan jól az EU Vision Zero terve, mint ahogy szeretnék, a jelenlegi tempóban nem fogják a tagországok elérni azt a célt, hogy 2030-ra felére csökkenjen, 2050-re pedig teljesen meg is szűnjön a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Idén július 7-től azonban számos olyan rendelet lép életbe, amelyek technológiai oldalról javíthatnak a biztonságon, és számos balesetet előzhetnek meg mostantól a furgonokban is. Az alkoholszonda helyének kiépítése és a fekete doboz újdonságként érkezik, de számos, a szabályzásban szereplő rendszer már ma is a mindennapok részét képezi a személyautóknál. A jogalkotók célkeresztjébe a furgonok kerültek, a rájuk vonatkozó, eddig talán elnagyoltabb szabályozás is sokat szigorodik. Halmos Zsolt, az MHC Mobility haszongépjármű flotta értékesítője szerint, igaz, hogy emelkedni fognak a komplex biztonsági rendszerekkel rendelkező furgonok árai, ugyanakkor számos járulékos költség, mint a javítási- vagy állásidő jelentősen csökkenthető. De melyik az a 10 rendszer, ami kötelezővé válik? Lássuk!