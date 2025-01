Milyen fejlesztésekre készül a Schneider Electric Magyarországon?

Rendkívül mozgalmas év van a nagy európai iparvállalatok háta mögött, a versenyképesség megtartása, és a gyorsan változó világpiaci környezethez való alkalmazkodás jelentős kihívást jelentenek. Ugyanakkor a globális trendek által meghatározott folyamatok, mint az energiaátmenet vagy a mesterséges intelligencia terjedése továbbra sem vesztettek a lendületükből, és egyértelmű irányt mutatnak az olyan technológiai vállalatoknak, mint a Schneider Electric. A cég a hazai működőtőke-beáramlás és az ipari beruházások egyik nagy nyertese: minden harmadik jelentős ipari üzemben vagy logisztikai parkban a vállalat energiamenedzsment vagy épület-automatizációs rendszerei működnek. Folyamatosan bővül a 350 fős Global Supply Chain Hub, amely a régióban keres új beszállítókat annak érdekében, hogy rövidítse az ellátási láncait. Nem csak megrendelőként, hanem partnerként is szerepet vállal, technológiával és tudással támogatja a KKV-kat a hatékonyságnövelésben és a fenntarthatósági célok elérésében. Idén indult el, a hamarosan 100 fővel működő Europe Services Hub, amely globálisan támogatja a vállalat üzleti folyamatait. Májusban megkezdte a termelést a cég új, dunavecsei üzeme is, amely egyben bemutatótérként is funkcionál, hiszen minden olyan innovatív technológiát megkapott, amivel ma a vállalat rendelkezik. A Portfolio Veres Zsoltot, a Schneider Electric országigazgatóját kérdezte az idei év mérföldköveiről, egyetemi együttműködésekről, fenntarthatóságról, és arról, hogy mire számíthat egy KKV vezető, ha a vállalat beszállítójává szeretne válni.

Európában és Magyarországon egyaránt rossz hírek érkeznek az ipar, legfőképp az építőipar teljesítményéről. Mennyiben határozta ez meg a Schneider idei évét?

Az említett iparágak valóban nem teljesítenek jól, ez a folyamat minket is érint, hiszen a termékeink egy része szorosan kapcsolódik például az építőiparhoz. Ugyanakkor pont az ideihez hasonló turbulens években nyer értelmet leginkább az üzleti stratégiánk egyik alappillére: a széles termék- és szolgáltatásportfólió. Az épület-automatizációtól kezdve az ipari digitalizációig, a szoftveres gyártásoptimalizálástól a háztartási kismegszakítókig rengeteg terméket gyártunk, és ezekhez kapcsolódóan nyújtunk tanácsadói és egyéb támogató szolgáltatásokat. Vannak olyan időszakok, amikor egyes üzletágaink – a piaci környezettel összefüggésben – jobban teljesítenek másoknál, ugyanakkor

ez komoly működésbiztonságot is jelent számunkra, hiszen annyira agilis a szervezetünk, hogy rugalmasan tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

A nagy globális trendek, mint az energiaátmenet, az energiahatékonyság növelése és az elektrifikáció továbbra sem vesztett a lendületéből. Mivel a Schneider Electric ezekkel a területekkel több évtizede foglalkozik, nagy tapasztalatot szereztünk, és sokszor bizonyított megoldásokat tudunk az ügyfeleink számára biztosítani. Mivel az ESG szempontok és az üzleti racionalitás is az optimális energiamenedzsment és a hatékonyságnövelés irányába mutatnak, pozitívan állunk az elkövetkező évek elé is.

Az építőipari szegmensek közül egyértelműen az ipari-logisztikai ingatlanok fejlesztése húzza felfelé az átlagot, szinte nap mint nap olvasni egy-egy új logisztikai nagyberuházásról az országban. Ezek esetében ma már kiemelt figyelmet kap a legkorszerűbb épületautomatika, az energiafelhasználás csökkentése és más fenntarthatósági szempontok. Mennyire fókuszál a vállalat erre a szegmensre?

Különösen figyelünk erre a szegmensre, nagyságrendileg minden harmadik, az elmúlt néhány évben épült, legmodernebb technológiát használó ipari-logisztikai ingatlanban Schneider épületautomatika vagy ipari automatizációs megoldás dolgozik. Utóbbiban még jelentős bővülési potenciál van az országban, elsősorban a hazai tulajdonú KKV-k esetében. Magyarország az elmúlt évtizedekben a külföldi működőtőke-beáramlás egyik kiemelt célpontja volt, amiből természetesen mi is profitáltunk, hiszen a nyugat-európai, sőt a japán és dél-koreai beruházások fejlesztésénél is komoly szerepet tudtunk vállalni. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy ezekhez a fejlesztésekhez a legmodernebb technológiával tudunk hozzájárulni, így – a nagy képet tekintve – a gazdaság egészének működésére is pozitív hatást gyakorlunk.

Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója

Az elmúlt néhány évben főként kínai tulajdonú vállalatok hoztak Magyarországra nagyberuházásokat, velük is keressük a partnerséget, igaz a működési kultúrájuk jellemzően sokkal inkább eltér attól, amit korábban megszoktunk.

Ez egy kihívás számunkra, amit a képességeink birtokában meg fogunk oldani.

A napokban publikálták az MNB legfrissebb Termelékenységi jelentését, amelyből kiderült, hogy ugyan az elmúlt 4 évben több területen is előrelépett Magyarország, de például a magyar KKV-k 47%-a továbbra is nagyon alacsony digitális intenzitású,azaz csak minimális digitális technológiával rendelkezik. Hogy tudja a Schneider támogatni a hazai KKV szektort a digitális átállásban?

Tapasztalataink szerint a hazai KKV-k esetében is van pozitív elmozdulás. Ez nem véletlen: ha versenyképesek akarnak maradni, optimalizálni akarják a költségeiket, hatékonyságot kell növelniük. Ezt az adott cégvezetőkön kívül senki nem tudja jobban. A Schneider Electric rendelkezik egy olyan beszállítói programmal, amely folyamatosan keresi azokat a hazai vállalkozásokat, amelyek bekapcsolódhatnak a beszállítói láncba, nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban. A célunk – a fenntarthatósági vállalásaink szellemében is – hogy rövidítsük az ellátási láncainkat,

ezért beszállítói napokat tartunk, és van egy 350 fős csapatunk a budapesti központban, amely kizárólag ezért a tevékenységért felel.

Azokban a vállalatokban, amelyekben látjuk a potenciált, és nyitottak arra, hogy olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyekkel a mi beszállítóinkká válhatnak, igyekszünk minden tudást és technológiát átadni, akár megtervezni és kivitelezni is a szükséges beruházásokat. Nagyon sok jó példa van, ezért minden hazai cégvezetőt arra bíztatok, hogy jöjjenek el ezekre az eseményekre, kezdjünk el egy párbeszédet, ismerjük meg egymást. Ez nem önmagában ügyfélszerzésről szól, egy olyan vállalatnak, amelynek olyan eszközök vannak a birtokában, mint nekünk, kötelessége, hogy a kisebb cégeket is segítse, ezzel is támogatva a gazdaság mélyebb rétegeinek a fejlődését.

Nagy lehetőséget látunk ebben a szegmensben, idén kifejezetten fókuszáltunk a KKV-kra, nagy fejlődési potenciált látunk esetükben.

Ha praktikus szempontból közelítünk egy ilyen KKV együttműködéshez, hogyan néz ki a folyamat, mik az első lépések, milyen megoldásokkal rendelkezik a cégcsoport, amelyekkel növelni tudják a hatékonyságukat?

A kezdeti ismerkedés után a szakértőink ellátogatnak a vállalathoz, közösen felmérik, hogy milyen eszközöket alkalmaznak, ezek működéséhez milyen szoftvereket használnak, mennyire vannak a gépek összekapcsolva, milyen adatok keletkeznek, egyáltalán keletkeznek-e. Úgy gondolom, hogy nem cél, és nem is realitás, hogy egy cég egyik napról a másikra lecserélje az eszközparkját. Az már sokkal inkább, hogy egyrészt olyan eszközökkel szereljük fel ezeket a gépeket, amik – csak a legegyszerűbb példánál maradva - mérik az energiafogyasztásukat. Rendelkezünk egy olyan rendszerirányító, folyamat-automatizáló szoftverrel, az AVEVA-val, amely bármely más gép, például egy lézervágó szoftverével is tud kommunikálni, adatokat kinyerni. A gépeket össze lehet kötni, egységes gyártásirányítást alkalmazni, a keletkező adatok felhasználásával pedig optimalizálni.

A tapasztalatunk az, hogy nagy beruházások nélkül, már önmagában bizonyos munkafolyamatok átalakításával is jelentős energiamegtakarítást lehet elérni.

Természetesen ennél jóval összetettebb megoldásaink is vannak, a termelés egészére vonatkozóan tudunk tanácsot adni, új eszközökre, szükséges beruházásokra adhatunk javaslatokat. Rengeteg best practice-t ismerünk, globális cég vagyunk, akár más országból is tudunk olyan megoldásokat javasolni, amik már ott működnek. A finanszírozás mindig kulcskérdés, azonban az a tapasztalatunk, hogy

ha egy hitelkérelem mögött egy olyan nagyvállalat terve áll, mint mi vagyunk, azt a bankok, finanszírozók is pozitívan értékelik a kockázatkezelési gyakorlatuk során.



Egyre-másra rossz hírek jönnek a nagy európai gazdaságok iparvállalatairól, korábban szinte elképzelhetetlennek hitt elbocsátások, kapacitáscsökkentések várhatók a közeljövőben például Németországban. Mennyire profitálhat abból a hazai gazdaság, ezen belül is a Schneider Electric, amely öt üzemmel van jelen az országban, ha ezek a kapacitások esetleg átkerülnek a régiónkba?

Elképzelhetőnek tartom, hogy a hazai gazdaság – az attraktívabb költségszint miatt – bizonyos esetekben jó alternatívája lehet a nyugat-európai gyártásnak, azonban esetünkben ez egyáltalán nem releváns. Magyarországon a Schneider Electric magas hozzáadott értékű tevékenységeket végez, nem pedig olyanokat, amelyeket Nyugat-Európában már nem érdemes, vagy nem éri meg. Az üzemeink a globális piacra termelnek, az ipari konjunktúra pedig a piacaink közül talán Európában torpant meg valamelyest, máshol viszont jobb a piaci környezet.

Vannak olyan globális trendek, amelyek mentén viszonylag jól determinálható, hogy milyen technológiai fejlesztéseket, új megoldásokat kell létrehozni.

Ilyen a fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia terjedése, csak hogy két példát említsek. Az AI hatékony működéséhez az eddigieknél sokkal nagyobb teljesítményű adatközpontokra van szükség, amelyek viszont nagyságrendekkel több energiát fogyasztanak, mint a korábbiak, amelyek döntően felhőszolgáltatás igényeit szolgálták ki. És nemcsak, hogy több energiára, hanem több zöldenergiára van szükségük, hiszen ma már megengedhetetlen, hogy egy új technológia a környezet rovására jöjjön létre és terjedjen el. A Schneider éppen ezért kiemelten foglalkozik az adatközpontok energiamenedzsment rendszereivel, számos fejlesztésünk van a területen.

Ugyanilyen hangsúlyosan kezeljük a fenntarthatóság kérdését, az idén májusban megnyitott dunavecsei gyárunk - egyedül Európában - például egy általunk szabadalmaztatott technológiájú, AirSeT nevű középfeszültségű kapcsolóberendezés családunkat gyártja, amely segít abban, hogy nagyságrendekkel kevesebb, kén-hexafluorid (SF6) üvegházhatású gáz kerüljön a légkörbe.

Az épületautomatika, digitalizáció, energiamenedzsment rendszerek is hangsúlyosan ezeket a célokat támogatják.



Az üzem nyáron kezdett el termelni, értelemszerűen a második félévben a termelés elindítása, a finomhangolások és az esetleges gyerekbetegségek kiküszöbölése volt a fókuszban. Határozott célunk, hogy jövőre egyre több ügyfélnek mutathassuk meg ezt a zászlóshajó létesítményt, ugyanakkor már idén is globális nagyvállalatok látogattak meg bennünket, és érdeklődtek a megoldásaink iránt. Mivel ebben az üzemben döntően egyedi megrendelésre készített berendezéseket gyártunk, a megrendelők is sok esetben itt veszik át a termékeket.

Egy nagy technológiai óriás számára egyáltalán nem mindegy, hogy milyen technológiával találkozik egy ilyen üzemben.

A gyártási tevékenységen túl egyéb kompetenciabővítés is folyamatban van a budapesti központban. Mit érdemes erről tudni?

A vállalat idén hozta létre új, Europe Services Hub elnevezésű szolgáltató központját Budapesten. A tervek szerint 2025-re 100 fősre bővülő csapat az európai országokban dolgozó helyi stábokkal együttműködve az egész kontinenst lefedi majd a magyar fővárosból. A munkatársak kezdetben ajánlatkészítéssel, a rendelések koordinációjával, valamint virtuális értékesítési feladatokkal, adatelemzéssel és ügyfélgondozással foglalkoznak majd, később további kompetenciák kiépítése is várható. Határozott szándékunk, hogy olyan digitális szolgáltatási megoldásokat építsünk be a működésbe, mint a távoli vezérlés és elérés biztosítása, preventív analitika, és a mesterséges intelligencia.

Ezen kívül működik egy 350 fős, a beszállítói tevékenységgel foglalkozó, új partnereket kereső csapatunk, amely

az egész régióban új beszállítókat keres annak érdekében, hogy le tudjuk rövidíteni az ellátási láncainkat.

Ez nagyon hangsúlyos részét képezi a fenntarthatósági törekvéseinknek, hiszen egyrészt a szállítás távolság, és ezáltal a CO2 kibocsátás is csökken, valamint még inkább rá tudunk látni a partnereink tevékenységére. A Sustainibity Business Hub pedig fenntarthatósági tanácsadással, projektekkel foglalkozik, ez a csapat tud például teljes projekteket végig vinni, az audittól kezdve a tervezésig, a megvalósítástól, az ESG jelentésig.

Mindhárom csapatot folyamatosan bővíteni szeretnénk, úgy látom, hogy nagy szükség van a munkájukra. A megfelelő utánpótlás érdekében több egyetemi együttműködést is kötöttünk az elmúlt időszakban, persze nem csak a budapesti csapat támogatásának, hanem az országos szervezetünk építésének érdekében is. Összesen 100 gyakornok dolgozik jelenleg is nálunk, körülbelül egyharmaduk pedig nálunk is helyezkedik el később. Ez nagyon pozitív visszaigazolás a számunkra.

Úgy gondolom, hogy a Schneider cégkultúrája az iparágon belül is kiemelkedő, nagyon komoly törekvéseink vannak a fenntarthatóság területén, amelyek

nem csak a szavak vagy látszattevékenységek szintjén jelennek meg, hanem valóban foglalkozunk a jövő generációk sorsával.

Ez a kultúra, ez a szemlélet vonzó lehet a fiatalok számára. A magyar know-how és a kreativitás pedig európai szinten is nagyon elismert, nyitottak az ötleteinkre, és ha látnak benne fantáziát, akkor itt Magyarországon meg is valósíthatjuk, amit kigondoltunk. A dunavecsei üzem és a Service Hub is így jött létre.

Sokadszorra hangzik el a fenntarthatóság, mint kiemelt cél vagy fókuszterület. Mit jelent ez egy ekkora vállalatnál?

A működésünk minden rétegét befolyásolja a fenntarthatóság, ráadásul mi már akkor elkezdtünk erre odafigyelni, és beépíteni a stratégiánkba, amikor ez bőven nem volt még a mainstream része. 2020-ban ezeket egységes formába is öntöttük, és 2030-ig számos vállalást tettünk. 2025-re többek között 80%-ban megújuló energiát fogunk használni, globálisan 800 millió tonna CO2-t takarítunk meg az ügyfeleink számára, és a TOP 1000 beszállítónk karbonlábnyomát a felére csökkentjük. A hazai gyáraink már ma is döntően zöldenergiával működnek, autóflottánkat folyamatosan elektromos modellekkel bővítjük,

a beszállítóinknak nyújtott támogatás pedig Magyarországon is érvényes, magyar vállalatok is profitálnak belőle.

Bár nem a díjakért tesszük, de számos szervezet elismerte a törekvéseinket: a Schneider Electric az első helyen végzett a TIME magazin és a Statista által összeállított, a világ legfenntarthatóbban működő vállalatait bemutató rangsorban. Idén is szerepelünk a Corporate Knights legfenntarthatóbban működő vállalkozásokat bemutató globális, százas toplistáján. A cég iparágán belül az első, összesítésben pedig a 7. helyet szerezte meg. Idén első alkalommal nevezte meg a körforgásos gazdaság megvalósításában élen járó vállalkozásokat a Világgazdasági Fórum és a McKinsey, amit elsőként mi nyertünk meg.

A világgazdasági kilátásokat és a hazai gazdaság helyzetét figyelembe véve, milyen évre számít 2025-ben?

A világgazdasági és geopolitikai környezet nem teszi egyszerűvé a helyzetünket, sok a bizonytalanság Európában is. Biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz a legnyugodtabb évünk, ugyanakkor a szervezetet, illetve a termék- és szolgáltatáspalettánkat is úgy építettük fel, hogy rugalmasan tudjunk reagálni a változásokra. Magyarországon nagyon várjuk, hogy újra fellendüljenek a lakásépítések és energetikai korszerűsítések, hogy a lakossági szegmensünk is jobban teljesíthessen. Egyértelműen fókuszálunk az ipari automatizációra, mindenfajta digitalizációs megoldásra, energiamenedzsment rendszerekre és a szoftveres megoldásainkra is.

Arra törekedünk, hogy évről évre egyre jobbak legyünk abban, amit csinálunk, amihez értünk.

Mindig azt szoktam mondani, hogy a növekedés nem cél, hanem okozat, amit az eredményez, hogy egyre jobb és jobb vagy abban, amihez értesz. Mi pedig minden évben erre törekszünk.

