Az előre menekülés az utolsó mentsvár: agrárium az innováció és a fenntarthatóság szorításában

Ma már a gazdaság valamennyi szegmensében a szabályozási keretektől a hitelezésig minden a fenntarthatóság és az innováció körül forog. E tekintetben az agrárium sem képez kivételt, ami megkerülhetetlenné teszi az alkalmazkodást.

Mi ezzel a konferenciával abban szeretnénk segíteni, hogy a magyar mezőgazdaság tekintsen egy kicsit messzebbre, és vegyen figyelembe olyan szempontokat is, amelyek a napi szintű gazdálkodásban nem jelennek meg, hosszú távon viszont igen

– mondta el Bán Zoltán, a Net Média Zrt. vezérigazgatója a tavalyi Portfolio Agrofuture konferencia kapcsán.

A nagy sikerű eseményen megfogalmazott gondolatok idén sem vesztettek aktualitásukból, így a környezetkímélő agrártermelés ezúttal is kulcstéma lesz annak ellenére, hogy a magyar agrárium az európai átlagnál fenntarthatóbbnak számít.

A zöldebb megoldások elterjedésében kiemelkedő szerep hárul a legfejlettebb technológiák alkalmazására. Éppen ezért foglalkozik külön szekció a regeneratív talajműveléssel, valamint a mesterséges intelligencia által nyújtotta előnyökkel.

Milyen agrárdigitalizációs megoldásokat használhatnak fel az agrárgazdasági vállalkozások?

Milyen hatékonyságjavulást hozhat a dróntechnológia a mezőgazdaságban, melyek a további fejlődési és szabályozási irányok?

Melyek a talajkímélő, regeneratív gazdálkodás legjobb technológiai megoldásai?

Milyen támogatásokat lehet igénybe venni a precíziós és az agrárdigitalizációs fejlesztésekhez?

Ezek csak ízelítőül szolgálnak a szekció tervezett tematikájából, ahol Molnár Krisztián, a Poliext Kft. agrármérnöke csúcstechnológiás öntözési megoldásokat mutat be, a prémiumbúzák ökológiai szerepét és piaci térhódítását pedig külön kerekasztal-beszélgetés tárgyalja.

Utóbbi Balázs Viktor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökének moderálása mellett Bene Zoltán, a Karintia Kft. cégvezetője, Csontos Attila, a Júlia-Malom Kft. ügyvezető igazgatója és Demeter Zoltán, a K&H Csoport agrárüzletág vezetője részvételével zajlik majd.

A témában ezen túl egy másik izgalmas panelbeszélgetés is lesz a digitalizációs fejlesztések mezőgazdasági alkalmazásairól Varga Péter Miklós, a Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkárának vezetésével.

Megfizethető energia nélkül nem jön ki a matek

Az energiaválság tanulsága, hogy érdemes minél szélesebb körben saját energiaellátásról gondoskodni. Erről is beszélt a tavalyi konferencián Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, aki elmondta, hogy a helyben termelt napenergiával jelentős megtakarítást lehet elérni, míg az energiaközösségek alkalmazásával minimalizálható az elvesztett energia mennyisége.

Az energiaellátással megéri az agráriumban is foglalkozni, már csak környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is. Az üzemeltetés tervezhető és kiszámítható, hatékony a működése és a versenyképességüket is javíthatják vele a termelők. Ráadásul több agrárpályázat is elérhető, ami ugyancsak segítheti a gazdálkodókat

– mutatott rá a szakember.

Milyen beruházásokat igényel a fenntartható energiaforrások felhasználása?

Melyek a legjobb gyakorlati példák a fenntartható energia agrárgazdasági alkalmazására?

Hogyan optimalizáljuk energia-felhasználásunkat?

Milyen támogatásokat vehetnek igénybe azok a gazdálkodók, akik zöldenergiát akarnak felhasználni?

Ezek az agrárszakma számára égető kérdések is napirendre kerülnek a Portfolio Agrofuture 2025-ös kiadásában.

