Ha minden jól megy, jöhetnek a bio menzák Magyarországon

Noha az ökogazdálkodás továbbra is csak a teljes élelmiszerforgalom töredékét adja, az ilyen termelésbe bevont területek aránya látványosan nő hazánkban, nem utolsósorban az ösztönző támogatások miatt. Az igazi szintlépést azonban az jelentené, ha a bioalapanyagok a közétkeztetésbe is utat találnának, amire most jobbak az esélyek, mint valaha. Az ökológiai gazdálkodás témakörét részletesen járja körül a Portfolio Agrofuture 2025 konferencia.