Már a vállalati felvásárlások során is szempont lehet az ESG-megfelelés

Amikor ESG-megfelelésről beszélünk, az adatgyűjtés és -validálás különösen nagy kihívást jelent a vállalatok számára. Egy komplex vállalatcsoport esetében, mint amilyen az MVM például, ahol akár több száz adatpontot kell összegyűjteni, rendszerezni és ellenőrizni, ez jelentős erőforrásokat igényel. Soós-Kovács Evelin, az MVM Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztályának osztályvezetője kiemelte, hogy érdemes vertikális és horizontális adatgyűjtési módszereket kombinálni, bevonva az üzletági vezetőket és a funkcionális területeket is.
A vállalati döntéshozatalba való integráció szintén fontos aspektusa az ESG-szemléletnek. Több vállalatnál már bevett gyakorlat, hogy az igazgatósági előterjesztésekben külön ESG-szempontú értékelés is szerepel, ezzel is felhívva a vezetőség figyelmét a fenntarthatósági aspektusokra. Egyes cégeknél külön ESG-bizottságok működnek, amelyek rendszeresen áttekintik a fenntarthatósági témákat és javaslatokat tesznek a vezetőség felé - hangzott el a kerekasztal-beszélgetésben.
A felvásárlások és összeolvadások során is egyre fontosabb szerepet kapnak az ESG-szempontok. Bár még nem feltétlenül árcsökkentő tényezőként jelenik meg, de a tranzakciók utáni integrációs folyamatban már figyelembe veszik a fenntarthatósági szempontokat is.
Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere rámutatott:
Átvilágításnál alapkövetelmény az ESG-megfelelés, ingatlanügyletnél feltétlenül, és bár vállalatfelvásárlásnál még nem ez a fő fókusz, de láttunk már ügyfelet, aki rákérdezett erre.
A két vállalati kultúra egyesítésekor kalkulálni kell azzal, hogy milyen költségei vannak az ESG-megfelelésnek.
A szakértők egyetértettek abban, hogy az ESG-jelentések készítése nemcsak kötelezettség, hanem lehetőség is a vállalatok számára. A folyamat során a menedzsment készségei bővülnek, a változásmenedzsment képességek fejlődnek, ami a jövőben egyre fontosabb lesz a gyorsan változó környezeti kihívások kezelésében. Emellett a fenntarthatósági szempontok beépítése a vállalati működésbe versenyelőnyt jelenthet, javíthatja a finanszírozási lehetőségeket és a vállalat reputációját is.
Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója ugyanakkor megjegyezte, hogy van, aki végigmegy ezeken a nehezedő akadályokon, sokan ellenben hátraarcot fújtak. "Nem lehet elvárni, hogy félretegye a régi iskolát, ahol a profit elsődlegessége mindenható.
Meg kellene ugyanakkor új utakat találni, amelyek a profitmegfontolások szem előtt tartása mellett képesek a zöld elvárásoknak is eleget tenni."
Kovács Tímea, az AutoWallis ESG szakértője szerint itt van az önreflexió ideje, és meg kell nézni, hogy ki hol tart, majd innen kell elkezdeni építkezni. "Erőforráshiánnyal küzd mindenki, nem mindenki tekinti core feladatnak, érdekeltté kell őket tenni ebben" − tette hozzá.
Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője rámutatott, hogy az elvárások nem változtak.
Az adat legyen valós, ellenőrizhető és mérhető. Ha transzparensen kommunikáljuk, nem lehet probléma, hogy hitelesek maradjunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Kiderült az igazság a magyar kiskereskedelemről
Havi alapon az 5. legrosszabb volt a magyar adat.
Ilyen nincs: csúnyán lassul az amerikai foglalkoztatottság
Az ADP felmérése szerint.
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában
A beszállítói előminősítések is jelentősen egyszerűsödhetnek.
Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet
A Költségvetési Tanács elnöke is felszólalt a Közgazdász-vándorgyűlésen.
Életbiztosítási rekordok, vihar előtti nyereség a magyar biztosítóknál
Négy éve nem látott ilyet a piac.
A NATO főtitkára megmondta Oroszországnak: nincs beleszólásotok, ki mehet Ukrajnába
Szerinte Putyint nem kell túl komolyan venni.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.