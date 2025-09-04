Már a vállalati felvásárlások során is szempont lehet az ESG-megfelelés

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

Amikor ESG-megfelelésről beszélünk, az adatgyűjtés és -validálás különösen nagy kihívást jelent a vállalatok számára. Egy komplex vállalatcsoport esetében, mint amilyen az MVM például, ahol akár több száz adatpontot kell összegyűjteni, rendszerezni és ellenőrizni, ez jelentős erőforrásokat igényel. Soós-Kovács Evelin, az MVM Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztályának osztályvezetője kiemelte, hogy érdemes vertikális és horizontális adatgyűjtési módszereket kombinálni, bevonva az üzletági vezetőket és a funkcionális területeket is.

A vállalati döntéshozatalba való integráció szintén fontos aspektusa az ESG-szemléletnek. Több vállalatnál már bevett gyakorlat, hogy az igazgatósági előterjesztésekben külön ESG-szempontú értékelés is szerepel, ezzel is felhívva a vezetőség figyelmét a fenntarthatósági aspektusokra. Egyes cégeknél külön ESG-bizottságok működnek, amelyek rendszeresen áttekintik a fenntarthatósági témákat és javaslatokat tesznek a vezetőség felé - hangzott el a kerekasztal-beszélgetésben.

Vállalatvezetői kerekasztal. Jobbról balra: Szemerédi Dóra Diána, Gránit Pólus; Soós-Kovács Evelin, MVM; Kovács Tímea, AutoWallis; Mátés-Lányi Ákos, Taylor Wessing; Ferenczi Gergely, Opten, valamint a moderátor Nagy Gréta, Dandelion ügyvezetője

A felvásárlások és összeolvadások során is egyre fontosabb szerepet kapnak az ESG-szempontok. Bár még nem feltétlenül árcsökkentő tényezőként jelenik meg, de a tranzakciók utáni integrációs folyamatban már figyelembe veszik a fenntarthatósági szempontokat is.

Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere rámutatott:

Átvilágításnál alapkövetelmény az ESG-megfelelés, ingatlanügyletnél feltétlenül, és bár vállalatfelvásárlásnál még nem ez a fő fókusz, de láttunk már ügyfelet, aki rákérdezett erre.

A két vállalati kultúra egyesítésekor kalkulálni kell azzal, hogy milyen költségei vannak az ESG-megfelelésnek.

A szakértők egyetértettek abban, hogy az ESG-jelentések készítése nemcsak kötelezettség, hanem lehetőség is a vállalatok számára. A folyamat során a menedzsment készségei bővülnek, a változásmenedzsment képességek fejlődnek, ami a jövőben egyre fontosabb lesz a gyorsan változó környezeti kihívások kezelésében. Emellett a fenntarthatósági szempontok beépítése a vállalati működésbe versenyelőnyt jelenthet, javíthatja a finanszírozási lehetőségeket és a vállalat reputációját is.

Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója ugyanakkor megjegyezte, hogy van, aki végigmegy ezeken a nehezedő akadályokon, sokan ellenben hátraarcot fújtak. "Nem lehet elvárni, hogy félretegye a régi iskolát, ahol a profit elsődlegessége mindenható.

Meg kellene ugyanakkor új utakat találni, amelyek a profitmegfontolások szem előtt tartása mellett képesek a zöld elvárásoknak is eleget tenni."

Soós-Kovács Evelin, az MVM Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztályának osztályvezetője

Kovács Tímea, az AutoWallis ESG szakértője szerint itt van az önreflexió ideje, és meg kell nézni, hogy ki hol tart, majd innen kell elkezdeni építkezni. "Erőforráshiánnyal küzd mindenki, nem mindenki tekinti core feladatnak, érdekeltté kell őket tenni ebben" − tette hozzá.

Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője rámutatott, hogy az elvárások nem változtak.

Az adat legyen valós, ellenőrizhető és mérhető. Ha transzparensen kommunikáljuk, nem lehet probléma, hogy hitelesek maradjunk.

