Az AI tervezte a magyar bort, rögtön világelső lett

Kiemelkedő nemzetközi elismerést ért el a magyar borászat: a Kancellár Birtok mesterséges intelligencia által komponált SomlAI Cuvée 2021 bora elnyerte az International White Wine Revelation díjat a Concours Mondial de Bruxelles 2025 versenyen, ezzel a több ezer nevezett fehérbor közül a legmagasabb pontszámot érte el.
Rendkívüli siker a magyar fehérbor történetében, a világ egyik legjelentősebb kóstolási tételszámot felvonultató versenyén a több ezer bírált száraz fehérbor közül egy magyar tétel, a Kancellár Somlai cuveé-je kapta a legmagasabb pontszámot
– nyilatkozta Szűcs Róbert, a Jammertal Borbirtok tulajdonosa, amely birtok korábban, 2021-ben vörösborral ért el hasonló sikert.
A díjnyertes bor különlegessége, hogy összeállításában mesterséges intelligencia is szerepet kapott.
Hága Balázs szőlészeti-borászati szaktanácsadó elmondta, hogy a borászat készített egy humán változatot is Inverz néven, és a két cuvée között a legfőbb különbség a házasítás gerincében rejlik:
A humán választás a somlói jelleg miatt a juhfarkra épül, míg a mesterséges intelligencia döntése inkább a furmintra alapozott.
Szűcs Róbert a siker mellett a borpiac általános kihívásairól is beszélt: "A bor, mint nívós élvezeti cikk sajnos háttérbe szorul. A bor ráadásul zsákbamacska, mindegyik ugyanúgy néz ki, a fogyasztó csak kóstoláskor tapasztalja, hogy néha nem megfelelő az ízhatás. Egy sörben sokkal kevésbé fog csalódni, nagyjából tudja, hogy mire számíthat."
A szakember szerint az átlagos minőségű borokból túltermelés van, ami árromboló hatású.
"A nagy összefogás megbukott, nem szabad azt mondani, hogy minden bor ugyanolyan. A hitványság a jókat is magával rántja, ha a fogyasztó becsapva érzi magát. Még komoly marketingértékkel rendelkező borokról is kiderül néha, hogy méltatlanok" – fogalmazott.
A klímaváltozás ugyanakkor kedvez a magyar borászatnak, miközben a déli országokban egyre nehezebb feltételekkel kell szembenézniük a termelőknek. Szűcs hozzátette: "Aki nem erre költötte a pénzt, az magára vessen" – utalva az uniós csatlakozás óta technológiafejlesztésre érkezett forrásokra.
Boda-Horváth Krisztina, a Kancellár Birtok tulajdonosa elmondta, hogy a családi vállalkozás mintegy 20 hektáron gazdálkodik a Somlói borvidéken, ahol juhfark, furmint, hárslevelű mellett újabban kékfrankos és cabernet fajtákat is termesztenek. A borászat folyamatosan fejlődik, a közeljövőben étteremnyitást is terveznek. Kovács Antal sommelier szerint a Kancellár Birtok sikere azt bizonyítja, hogy a hagyományok és a modern technológia találkozásával a magyar borok a legmagasabb nemzetközi elismeréseket is elérhetik. A borvidék bazaltos talaja és a kissé kései szüret ásványos karaktert és aszaltgyümölcsös jelleget kölcsönöz a birtok borainak, amelyek most nemzetközi szinten is bizonyítottak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
