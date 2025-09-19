Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek

Magyarország jelentős előrelépést ért el az áramszektorban: miközben az ország teljes energiafelhasználása számottevően mérséklődött, az elektromosság iránti igény érezhetően emelkedett - mondta az energiaügyi miniszter pénteken Szikszón, a város külterületén található energetikai alállomás átadásán. Közben arról is beszélt, hogy Magyarország történetében először fordult elő, hogy 14 napon keresztül nettó áramexportőr volt az ország, ami egyértelműen a csökkenő importfüggőség irányába mutat – feltéve, hogy a paksi beruházás körüli új fejlemények nem fékezik meg ezt a folyamatot.

A hazai villamosenergia-szektor állapotáról

Az országban jelenleg 330 ezernél is több erőmű működik, melyek nagy része napelemes háztartási méretű kiserőmű. Ezek napos időben jelentős mennyiségű áramot termelnek és ebben az évben az ország történelmében először volt 14 olyan nap, amikor Magyarország nettó áramexportőr volt

- hívta fel a figyelmet az energiaügyi miniszter beszéde elején (utóbbi érték egyel több, mint amit már augusztusban megírtunk).

Hozzátette, hogy Magyarország hagyományosan nettó áramimportőr, áramfelhasználásának mintegy 25 százalékát szerzi be importból. Viszont áprilistól augusztusig ez az érték 15 százalék alá csökkent. Lantos Csaba úgy látja, hogy

idén az egész évet tekintve 25-ről 20 százalék környékére fog csökkenni az import áram aránya.

A kijelentés előzménye, hogy a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint a következő években a megszokottnál várhatóan gyorsabban fog emelkedni az áram iránti igény, illetve az időjárásfüggő kapacitások is nagyobb ütemben fognak termőre fordulni, ezek miatt pedig még inkább előtérbe kerül a villamos energia ellátásbiztonságának a kérdése. Ehhez kapcsolódóan a stratégiai dokumentum a villamosenergia-ellátás területén is az importkitettség csökkentését tűzte ki az egyik fő stratégiai célként, így a cél cél 2030-ra a 20%-os arány elérése, vagyis ilyen értékre kell leszorítani az importarányt a hazai áramellátásban az évtized végére.

A NEKT-ben rögzített várakozások szerint a teljes bruttó villamosenergia-felhasználás a 2019-es 45 TWh-ról 2030-ig 53 TWh-ra nőhet, amelyhez a tervek szerint 54,7 TWh-s hazai termelés párosul majd - legalábbis ha megvalósul a paksi bővítési projekt:

Az átadott alállomásról

Lantos Csaba arról is beszélt az átadón, hogy ma Magyarországon 66 ezer kisfeszültségű transzformátor működik, ezeket idővel fokozatosan le kell cserélni és közben az átadott alállomáshoz hasonlókat kell megújítani és átadni. Bally Attila, az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese köszöntőjében ismertette, a szikszói alállomás

személyzet nélkül működik, a miskolci központból távvezérelhető.

"Oda csak akkor kell személyesen kimennie a kollégáknak, ha valamilyen probléma távolról nem megoldható" - tette hozzá.

Sváb Antal (Szikszóért Egyesület) polgármester egyebek mellett elmondta, a város önkormányzata egy mintegy 11,5 milliárd forintos összértékű beruházásról kötött szerződést az Energiaügyi Minisztériummal az alállomás létrehozásáról. Hozzátette, a fejlesztésben egy új 132/22 kilovoltos, 40+40 megavoltamperes alállomás készült el Szikszón.

