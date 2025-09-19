  • Megjelenítés
Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek
Gazdaság

Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek

MTI
|
Portfolio
Magyarország jelentős előrelépést ért el az áramszektorban: miközben az ország teljes energiafelhasználása számottevően mérséklődött, az elektromosság iránti igény érezhetően emelkedett - mondta az energiaügyi miniszter pénteken Szikszón, a város külterületén található energetikai alállomás átadásán. Közben arról is beszélt, hogy Magyarország történetében először fordult elő, hogy 14 napon keresztül nettó áramexportőr volt az ország, ami egyértelműen a csökkenő importfüggőség irányába mutat – feltéve, hogy a paksi beruházás körüli új fejlemények nem fékezik meg ezt a folyamatot.

A hazai villamosenergia-szektor állapotáról

Az országban jelenleg 330 ezernél is több erőmű működik, melyek nagy része napelemes háztartási méretű kiserőmű. Ezek napos időben jelentős mennyiségű áramot termelnek és ebben az évben az ország történelmében először volt 14 olyan nap, amikor Magyarország nettó áramexportőr volt

- hívta fel a figyelmet az energiaügyi miniszter beszéde elején (utóbbi érték egyel több, mint amit már augusztusban megírtunk).

Hozzátette, hogy Magyarország hagyományosan nettó áramimportőr, áramfelhasználásának mintegy 25 százalékát szerzi be importból. Viszont áprilistól augusztusig ez az érték 15 százalék alá csökkent. Lantos Csaba úgy látja, hogy

idén az egész évet tekintve 25-ről 20 százalék környékére fog csökkenni az import áram aránya.

A kijelentés előzménye, hogy a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint a következő években a megszokottnál várhatóan gyorsabban fog emelkedni az áram iránti igény, illetve az időjárásfüggő kapacitások is nagyobb ütemben fognak termőre fordulni, ezek miatt pedig még inkább előtérbe kerül a villamos energia ellátásbiztonságának a kérdése. Ehhez kapcsolódóan a stratégiai dokumentum a villamosenergia-ellátás területén is az importkitettség csökkentését tűzte ki az egyik fő stratégiai célként, így a cél cél 2030-ra a 20%-os arány elérése, vagyis ilyen értékre kell leszorítani az importarányt a hazai áramellátásban az évtized végére.

A NEKT-ben rögzített várakozások szerint a teljes bruttó villamosenergia-felhasználás a 2019-es 45 TWh-ról 2030-ig 53 TWh-ra nőhet, amelyhez a tervek szerint 54,7 TWh-s hazai termelés párosul majd - legalábbis ha megvalósul a paksi bővítési projekt:

Kapcsolódó cikkünk

Sorsdöntő évek előtt a magyar áramellátás: Paks II. nélkül újra elszállhat az importarány

Az átadott alállomásról

Lantos Csaba arról is beszélt az átadón, hogy ma Magyarországon 66 ezer kisfeszültségű transzformátor működik, ezeket idővel fokozatosan le kell cserélni és közben az átadott alállomáshoz hasonlókat kell megújítani és átadni. Bally Attila, az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese köszöntőjében ismertette, a szikszói alállomás

személyzet nélkül működik, a miskolci központból távvezérelhető.

"Oda csak akkor kell személyesen kimennie a kollégáknak, ha valamilyen probléma távolról nem megoldható" - tette hozzá.

Sváb Antal (Szikszóért Egyesület) polgármester egyebek mellett elmondta, a város önkormányzata egy mintegy 11,5 milliárd forintos összértékű beruházásról kötött szerződést az Energiaügyi Minisztériummal az alállomás létrehozásáról. Hozzátette, a fejlesztésben egy új 132/22 kilovoltos, 40+40 megavoltamperes alállomás készült el Szikszón.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Az október 8-án megrendezésre kerülő konferenciánkon Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vesz - további információ:
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
getty, wroclaw, lengyelország
Gazdaság
Itt a globális zűrzavar - Drasztikus lépésre készül a lengyel jegybank
Pénzcentrum
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility