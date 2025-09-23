Gaál József: "Ha csak a finanszírozás lenne a vállalkozások problémája, nyugodtan hátradőlhetnénk"

Kecskeméten folytatódott a Portfolio és a Kavosz közös országjárása, ahol Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a hazai vállalkozások előtt álló kihívásokról és a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekről beszélt. Az elnök kiemelte: bár az iparági nehézségek és a globális bizonytalanságok érezhetőek, a hitel- és tőkeprogramok széles választéka ma is stabil hátteret nyújthat a cégeknek.

Nyitóbeszédében Gaál József kiemelte, hogy bár a vállalkozások számos nehézséggel néznek szembe a jelenlegi gazdasági környezetben, a finanszírozás terén kedvező lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ha csak a finanszírozás lenne a vállalkozások problémája, akkor nyugodtan hátradőlhetnénk, mert bár sok még a teendő, elég bő a választék és nagyon jó lehetőségek vannak"

- fogalmazott az elnök.

A kamarai vezető rámutatott, hogy az autóipar valamint az építőipar gyengélkedése, a geopolitikai feszültségek, valamint a fenntarthatósági törekvések, a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia mind kihívások elé állítják a cégeket.

A finanszírozási lehetőségek közül kiemelte a KAVOSZ és a Széchenyi Kártya konstrukcióit, valamint a kamarai rendszer által működtetett 100 milliárd forint keretösszegű tőkeprogramot a Demján Sándor program keretein belül. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy érezhető némi óvatosság a vállalkozók részéről, de bátorította a cégeket a lehetőség kihasználására.

Gaál József beszélt a kecskeméti vállalkozásfejlesztési tőkealapról is, amely hasonló elvek mentén működik, és bár szintén lassan indult, az első körben kihelyezhető tőke már szinte teljesen elfogyott és több projektet is lezártak.

"Kiváló kollegák nagy szakértelemmel jó termékeket kínálnak a piacon" - mondta.

Az elnök végül hangsúlyozta, hogy hosszú távon az lenne a cél, ha minél több vállalkozás jutna el oda, hogy a tőkepiacról tudjon forrást bevonni fejlesztéseihez.



A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomás: Sopron és Miskolc

szeptember 23. Sopron

szeptember 24. Miskolc

szeptember 25. Szeged

szeptember 30. Pécs és Kaposvár

október 1. Zalaegerszeg

október 2. Szolnok

október 8. Békéscsaba

október 9. Veszprém

okóber 13. Szombathely

október 15. Eger

október 16. Szekszárd

október 20. Debrecen

Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:

Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?

Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?

Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?

Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?

A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.

