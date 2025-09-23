  • Megjelenítés
Gaál József:
Gazdaság

Gaál József: "Ha csak a finanszírozás lenne a vállalkozások problémája, nyugodtan hátradőlhetnénk"

Kecskeméten folytatódott a Portfolio és a Kavosz közös országjárása, ahol Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a hazai vállalkozások előtt álló kihívásokról és a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekről beszélt. Az elnök kiemelte: bár az iparági nehézségek és a globális bizonytalanságok érezhetőek, a hitel- és tőkeprogramok széles választéka ma is stabil hátteret nyújthat a cégeknek.

A Portfolio és a Kávosz közös országjárásának második állomásán, Kecskeméten Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a vállalkozások előtt álló kihívásokról és finanszírozási lehetőségekről.

Nyitóbeszédében Gaál József kiemelte, hogy bár a vállalkozások számos nehézséggel néznek szembe a jelenlegi gazdasági környezetben, a finanszírozás terén kedvező lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ha csak a finanszírozás lenne a vállalkozások problémája, akkor nyugodtan hátradőlhetnénk, mert bár sok még a teendő, elég bő a választék és nagyon jó lehetőségek vannak"

- fogalmazott az elnök.

A kamarai vezető rámutatott, hogy az autóipar valamint az építőipar gyengélkedése, a geopolitikai feszültségek, valamint a fenntarthatósági törekvések, a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia mind kihívások elé állítják a cégeket.

A finanszírozási lehetőségek közül kiemelte a KAVOSZ és a Széchenyi Kártya konstrukcióit, valamint a kamarai rendszer által működtetett 100 milliárd forint keretösszegű tőkeprogramot a Demján Sándor program keretein belül. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy érezhető némi óvatosság a vállalkozók részéről, de bátorította a cégeket a lehetőség kihasználására.

015A2957

Gaál József beszélt a kecskeméti vállalkozásfejlesztési tőkealapról is, amely hasonló elvek mentén működik, és bár szintén lassan indult, az első körben kihelyezhető tőke már szinte teljesen elfogyott és több projektet is lezártak.

"Kiváló kollegák nagy szakértelemmel jó termékeket kínálnak a piacon" - mondta.

Az elnök végül hangsúlyozta, hogy hosszú távon az lenne a cél, ha minél több vállalkozás jutna el oda, hogy a tőkepiacról tudjon forrást bevonni fejlesztéseihez.

015A3039

Címlapkép forrása: Portfolio

