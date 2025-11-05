Megszűnő bértitok, dübörgő AI-forradalom, hatékony wellbeing stragégiák − Minden trend egy helyen a szakma csúcstalálkozóján

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben a HR-szakma képviselői, hiszen egy soha nem látott sebességgel változó technológiai és alapvetően egy lassuló gazdasági környezetben kell kihozniuk a maximumot a személyi állományból. Mindezt úgy, hogy egyszerre hidalják át a számos szakterületen tapasztalható munkaerőhiányt és tartsák a lehető legalacsonyabban a fluktuációs rátát.
Első kézből a legjobbaktól
A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum 2025 konferencia három fő szekcióban járja körül a szegmenst leginkább foglalkoztató témákat: a makrogazdasági trendektől kezdve az AI-forradalom HR-re gyakorolt hatásán át egészen a fenntartható teljesítmény és wellbeing kérdéseiig.
A rendezvény egyben Magyarország egyik leghatékonyabb üzleti networking eseménye is, ahol a szektor legbefolyásosabb szereplői osztják meg tapasztalataikat és építhetnek ki új üzleti kapcsolatokat.
A konferencia résztvevői valós képet kaphatnak az iparág jövőjéről és azokról a stratégiákról, amelyek segítségével vállalataik sikeresen navigálhatnak a változó munkaerőpiaci környezetben.
Ízelítő a legfontosabb témákból
A konferencia során ezek a kulcsfontosságú területek kerülnek górcső alá:
- A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, és a lehetséges válaszok
- Makro perspektíva: mi történik magyar munkaerőpiacon?
- Megérkezett az AI - Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól
- HR stratégia a szervezetfejlesztés és a HR költség-tervezés szempontjából: egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, illetve a bérek-juttatások tekintetében
- Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.
- A hatékonyságnövelés és munkaszervezés hatása a HR költségekre
- (Munkahelyi) longevity - Mentális és fizikai egészség ereje a kiégés ellen, a kiegyensúlyozott munkavállalók megtartásáért
- A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák. Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban?
- Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására
- Bértranszparencia a gyakorlatban - Hogyan készülhetnek a vállalatok?
A szakma legkiválóbb képviselői egy színpadon
A konferencián a hazai és nemzetközi HR-világ legmeghatározóbb személyiségei osztják meg tudásukat és tapasztalataikat, úgy mint:
- Tóth Ágnes , vezérigazgató, Prohuman
- Göndöcs Viktor, stratégiai vezérigazgató-helyettes, Prohuman
- Erdei Katalin , emberierőforrás-igazgató, Richter Gedeon Nyrt.
- Tóth Zsuzsa , Chief People Officer, Magyar Telekom
- Kántor Gyöngyi , HR igazgató, Master Good cégcsoport
- Ujvári Beáta , Group HR-igazgató, B+N Csoport
- Nagy-Józsa Dorka, CEO, Y2Y Ltd.
- Óváry-Papp Nóra , vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
- Rózsa Katinka , HR vezető, United Platforms
- Horváth Ádám , fejlesztési szakmai vezető, Prohuman Group
- Vertán György , alapító tulajdonos, vezérigazgató, Tigra
- Szymczak Vince, digitális transzformáció menedzser, Prohuman Group
- Illés Kata , társalapító, AI architect, Indivizo
- Jankó Ádám , ügyvezető, társalapító Amaze, Cosori Magyarország
- Laduver Péter , társalapító, TudásHíd alapítvány
- Szalai Enikő , HR-vezérigazgatóhelyettes, Yettel Magyarország
- Budai József , ügyvezető igazgató, OTP Pénztárak
- Buru Marcell , sales executive, Staff House
- Markó Tibor , marketing igazgató, Staff House
- Toldy Anna , elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans
- Dénes Fruzsina , partner, CEO, 5P Consulting Magyarország
Regisztráljon most az utolsó helyek egyikére!
Címlapkép forrása: Portfolio
Zöld lámpát kapott a szentendrei HÉV-felújítás
Vidéki nagyvárosokban is fejleszt a kormány
Óvatosan a görögországi ételekkel: riasztó adatot tett közzé a statisztikai hivatal
Íme a legveszélyesebb régiók.
Fogyasztóvédelmi program indul Magyarországon
Fókuszban az idősek biztonsága.
Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus
90-110 millió eurót vonna be.
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép
Havi bázison 1,1 százalékos volt a növekedés.
Itt a váratlan bejelentés a szegedi BYD-gyárról
Kiderült, mikor indulhat meg a termelés.
Kimondta Brüsszel: megvan, ki csatlakozhat legközelebb az Európai Unióhoz
A megszaladt ambíciók ellenére egyelőre Ukrajna és Moldova is elakadt a felülvizsgálati szakaszban.
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek
Megint csökkentette várakozásait.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod