Megszűnő bértitok, dübörgő AI-forradalom, hatékony wellbeing stragégiák − Minden trend egy helyen a szakma csúcstalálkozóján
Megszűnő bértitok, dübörgő AI-forradalom, hatékony wellbeing stragégiák − Minden trend egy helyen a szakma csúcstalálkozóján

Legyen szó a bértranszparencia követelményeknek való megfelelésről, a munkaerő-megtartás nehézségeiről vagy az AI felforgató hatásairól, a HR-szakemberek dolga egyre nehezebb, amikor szeretnének lépést tartani a munkaügy legfrissebb trendjeivel. A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum 2025 többek között ezeket a témákat is napirendre tűzi november 26-án, amikor a szakma vezető képviselői osztják meg első kézből saját jógyakorlataikat, amiből valóban lehet és érdemes tanulni. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját, regisztráljon most az utolsó helyekre!

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben a HR-szakma képviselői, hiszen egy soha nem látott sebességgel változó technológiai és alapvetően egy lassuló gazdasági környezetben kell kihozniuk a maximumot a személyi állományból. Mindezt úgy, hogy egyszerre hidalják át a számos szakterületen tapasztalható munkaerőhiányt és tartsák a lehető legalacsonyabban a fluktuációs rátát.

Első kézből a legjobbaktól

A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum 2025 konferencia három fő szekcióban járja körül a szegmenst leginkább foglalkoztató témákat: a makrogazdasági trendektől kezdve az AI-forradalom HR-re gyakorolt hatásán át egészen a fenntartható teljesítmény és wellbeing kérdéseiig.

A rendezvény egyben Magyarország egyik leghatékonyabb üzleti networking eseménye is, ahol a szektor legbefolyásosabb szereplői osztják meg tapasztalataikat és építhetnek ki új üzleti kapcsolatokat.

A konferencia résztvevői valós képet kaphatnak az iparág jövőjéről és azokról a stratégiákról, amelyek segítségével vállalataik sikeresen navigálhatnak a változó munkaerőpiaci környezetben.

Ízelítő a legfontosabb témákból

A konferencia során ezek a kulcsfontosságú területek kerülnek górcső alá:

  • Makro perspektíva: mi történik magyar munkaerőpiacon?
  • Megérkezett az AI - Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól
  • Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.
  • A hatékonyságnövelés és munkaszervezés hatása a HR költségekre
  • A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák. Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban?
  • Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására

A szakma legkiválóbb képviselői egy színpadon

A konferencián a hazai és nemzetközi HR-világ legmeghatározóbb személyiségei osztják meg tudásukat és tapasztalataikat, úgy mint:

  • Erdei Katalin , emberierőforrás-igazgató, Richter Gedeon Nyrt.
  • Óváry-Papp Nóra , vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
  • Szymczak Vince, digitális transzformáció menedzser, Prohuman Group
  • Jankó Ádám , ügyvezető, társalapító Amaze, Cosori Magyarország
  • Szalai Enikő , HR-vezérigazgatóhelyettes, Yettel Magyarország
  • Toldy Anna , elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans

Regisztráljon most az utolsó helyek egyikére!

