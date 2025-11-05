Megszűnő bértitok, dübörgő AI-forradalom, hatékony wellbeing stragégiák − Minden trend egy helyen a szakma csúcstalálkozóján

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben a HR-szakma képviselői, hiszen egy soha nem látott sebességgel változó technológiai és alapvetően egy lassuló gazdasági környezetben kell kihozniuk a maximumot a személyi állományból. Mindezt úgy, hogy egyszerre hidalják át a számos szakterületen tapasztalható munkaerőhiányt és tartsák a lehető legalacsonyabban a fluktuációs rátát.

Első kézből a legjobbaktól

A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum 2025 konferencia három fő szekcióban járja körül a szegmenst leginkább foglalkoztató témákat: a makrogazdasági trendektől kezdve az AI-forradalom HR-re gyakorolt hatásán át egészen a fenntartható teljesítmény és wellbeing kérdéseiig.

A rendezvény egyben Magyarország egyik leghatékonyabb üzleti networking eseménye is, ahol a szektor legbefolyásosabb szereplői osztják meg tapasztalataikat és építhetnek ki új üzleti kapcsolatokat.

A konferencia résztvevői valós képet kaphatnak az iparág jövőjéről és azokról a stratégiákról, amelyek segítségével vállalataik sikeresen navigálhatnak a változó munkaerőpiaci környezetben.

Ízelítő a legfontosabb témákból

A konferencia során ezek a kulcsfontosságú területek kerülnek górcső alá:

A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, és a lehetséges válaszok

Makro perspektíva: mi történik magyar munkaerőpiacon?

Megérkezett az AI - Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól

HR stratégia a szervezetfejlesztés és a HR költség-tervezés szempontjából: egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, illetve a bérek-juttatások tekintetében

Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.

A hatékonyságnövelés és munkaszervezés hatása a HR költségekre

A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák. Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban?

Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására

Bértranszparencia a gyakorlatban - Hogyan készülhetnek a vállalatok?

A szakma legkiválóbb képviselői egy színpadon

A konferencián a hazai és nemzetközi HR-világ legmeghatározóbb személyiségei osztják meg tudásukat és tapasztalataikat, úgy mint:

Tóth Ágnes , vezérigazgató, Prohuman

Göndöcs Viktor, stratégiai vezérigazgató-helyettes, Prohuman

Erdei Katalin , emberierőforrás-igazgató, Richter Gedeon Nyrt.

Tóth Zsuzsa , Chief People Officer, Magyar Telekom

Kántor Gyöngyi , HR igazgató, Master Good cégcsoport

Ujvári Beáta , Group HR-igazgató, B+N Csoport

Óváry-Papp Nóra , vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék

Rózsa Katinka , HR vezető, United Platforms

Horváth Ádám , fejlesztési szakmai vezető, Prohuman Group

Vertán György , alapító tulajdonos, vezérigazgató, Tigra

Szymczak Vince, digitális transzformáció menedzser, Prohuman Group

Illés Kata , társalapító, AI architect, Indivizo

Jankó Ádám , ügyvezető, társalapító Amaze, Cosori Magyarország

Laduver Péter , társalapító, TudásHíd alapítvány

Szalai Enikő , HR-vezérigazgatóhelyettes, Yettel Magyarország

Budai József , ügyvezető igazgató, OTP Pénztárak

Buru Marcell , sales executive, Staff House

Markó Tibor , marketing igazgató, Staff House

Toldy Anna , elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans

Dénes Fruzsina , partner, CEO, 5P Consulting Magyarország

