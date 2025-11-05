Egykori csokigyárban nyílik Accor hotel

Francia szállodabefektető beruházásaként, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában nyílt meg a YOU Hotel Budapest, melynek üzemeltetését az Accent Hotel Management látja el - írja közleményében a cég.

A Szentkirályi utcában nyíló új hotel a huszonkilencedik, amelyet a hazai alapítású Accent Hotel Management üzemeltet. A most nyílt négycsillagos, 94 szobás szálloda a francia Esnée család második projektje az általuk alapított YOU Hotels márka égisze alatt, és csatlakozik az Accor Handwritten Collection portfóliójához.

YOU Hotel Budapest. Forrás: Accent

Az Accent Hotel Management úgynevezett white label szállodaüzemeltetőként a Marriott és a Best Western szállodaláncokhoz tartozó hoteleket is működtet franchise struktúrában. A szentkirályi utcai YOU Hotel Budapest az első olyan szállodájuk, a francia Accor szállodalánc kollekciómárkáján belül.

2007-ben az Accent Hotel Management alapítói az itthon akkor még kevésbé ismert, „szendvics modellnek” is nevezett üzemeltetési struktúrát szerették volna meghonosítani Magyarországon. Ezekben az együttműködésekben a szállodatulajdonos mint befektető bízza meg a helyi ismeretekkel rendelkező szállodaüzemeltetőt, hogy működtesse a nemzetközi szállodalánc sztenderdjeinek megfelelően kialakított hotelt, amire a franchise partner névhasználati jogot biztosít.

Címlapkép forrása: Accent