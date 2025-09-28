Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

2026. február 25. és március 29. között ismét megnyitja kapuit a Planet Budapest, a közép-európai régióban egyedülálló tematikus programsorozat, amely négy programpillérre épül egy közös kérdés mentén: hogyan alakíthatjuk és gyarapíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy az a bolygónak is jó legyen. Az esemény egyik fő pillére a Planet Expo, amely megjelenési lehetőséget biztosít a fenntarthatóságban élenjáró hazai cégek számára.

A Planet Budapest jövő év elején ismét visszatér: az egyedülálló, élményalapú fenntarthatósági oktató-tanító platform a szemléletformálásról, a tudás és az élmény összekapcsolásáról, valamint a cselekvés ösztönzéséről szól. A rendezvény négy pillérre épül:

ebből az egyik fontos elem az üzleti szereplőket megszólító Planet Expo.

A Planet Expo egy olyan tartalmas, intenzív öt napos szakmai kiállítást jelent, amely a jövő év elején, 2026. február 25. és március 1. között kerül megrendezésre, és

standfelépítménnyel együtt kínál térítésmentes részvételi lehetőséget a fenntarthatóságban élen járó hazai cégek számára.

Ez kedvező alkalom arra, hogy a fenntarthatósági fejlesztésekben élenjáró vállalatok bemutathassák törekvéseiket, innovációikat, ötleteiket, de legfőképpen kézzelfogható eredményeiket a nemzetközi és hazai döntéshozók, üzleti szereplők és érdeklődők előtt. A Planet Expo nyitott minden olyan szereplő előtt – nagyvállalatok, KKV-k, startupok, projektcsapatok – akik működő vagy fejlesztés alatt álló megoldásaikat szeretnék láthatóvá tenni a szakmai közönség, potenciális partnerek és a lakosság számára.

Planet Expo 2023

A Planet Budapest egy olyan hosszú távú változást ösztönző platform, amely hidat épít az egyéni cselekvések és a rendszerszintű átalakulás között.

Ezen belül a Planet Expo egy olyan üzleti katalizátor, amely találkozási pontot teremt az előremutató fejlesztéseket bemutató cégek és a gazdaság hazai és nemzetközi döntéshozói, iparági kulcsszereplői és leendő üzleti partnerei között.

2021-ben az expón 3537 üzleti tárgyalást bonyolítottak le, 65 előadó inspirálta a résztvevőket, és országokon átívelő üzleti kapcsolatok születtek.

2023-ban 162 vállalat mutatkozott be, és a konferenciaprogramon 162 előadó tartott előadást. Emellett a rendezvény során számos új partneri együttműködés jött létre.

A Planet Expo a zöld megoldások, innovációk legszélesebb spektrumát mutatja be:

ágazatok: agrárium, vízgazdálkodás, építőipar, energetika, logisztika, közlekedés, élelmiszeripar, hulladékgazdálkodás, finanszírozás, okos városok, oktatás, szemléletformálás, start-up,

agrárium, vízgazdálkodás, építőipar, energetika, logisztika, közlekedés, élelmiszeripar, hulladékgazdálkodás, finanszírozás, okos városok, oktatás, szemléletformálás, start-up, szereplők: innovatív startupok, kis-és közepes vállalkozások, nagy vállalatok, multinacionális cégek, egyetemek, intézmények

Bővebben a Planet Expo-ról – Hogyan lehet jelentkezni?

A szervezők tájékoztatása szerint minden olyan cégnek érdemes jelentkeznie, amely működőképes, kézzelfogható és skálázható megoldással rendelkezik. A kiállítók egyedi tervezésű, karton alapú standon jelenhetnek meg, amely egységes megjelenési lehetőséget biztosít minden résztvevőnek.

Az Expo célja világos: valódi normaváltást elérni kézzelfogható üzleti megoldásokkal, miközben társadalmi és egyéni szinten is egyaránt utat mutat a közös jövőnkbe.

A kiállítás a Kég Bolygó Alapítvány rendezésében, a Miniszterelőnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósul meg.

