A Ritz-Carlton tulajdonosa: Dubaj példáját kellene követni Magyarországnak, ha sikeres akar lenni

Khalaf Ahmad Al Habtoor, az Egyesült Arab Emírségek egyik legismertebb üzletembere, a dubaji Al Habtoor Group alapítója és elnöke idén a Brain Bar fővédnökeként érkezett Budapestre. A világ egyik legnagyobb családi tulajdonban lévő konglomerátumát irányító befektető – akinek érdekeltségei az ingatlanfejlesztéstől a vendéglátáson át az autóiparig és a biztosításig terjednek – több mint egy évtizede jelen van Magyarországon. Most arról beszélt a Portfolio-nak, miért vonzotta ide eredetileg az ország, mit tart a legnagyobb kihívásnak a magyar befektetési környezetben, és miért gondolja úgy, hogy Európának Dubaj példáját kellene követnie.

Az év elején átnevezték a budapesti Ritz-Carlton hotelt, megnyitva Európa első emirátusi luxusszállodáját, ugyanakkor az Al Habtoor csoport már 2012 óta jelen van Magyarországon. Mi vonzotta eredetileg az országban?

Khalaf Al Habtoor: Először húsz évvel ezelőtt jártam itt. Dubajban női tenisztornákat szerveztem, aminek során több magyar családdal találkoztam. Ők hívtak meg Magyarországra, és nagyon örültem a lehetőségnek. A magyarokat jószívű, szorgalmas és alázatos embernek ismertem meg.

Akkoriban itt még nem volt sok minden: kevés étterem, kevés szórakozási lehetőség, kevés üzlet az utcákon. Úgy éreztem, hogy itt semmi nincs az ég világon, ma azonban egészen más a helyzet, nagyon szeretek idejönni.

Öné az InterContinental és a Dorottya Udvar, tavaly pedig egy törökbálinti ingatlanberuházásról beszélt. Vannak még tervei Magyarországon?

Jelenleg nincsenek. A törökbálinti projektet leállítottuk a kedvezőtlen feltételek miatt, problémákba ütköztünk és túl lassan haladt az engedélyeztetés folyamata. Több mint egy évet vártunk engedélyekre egy telek kapcsán, és folyamatosan csak újabb ígéretek és feltételek érkeztek. Végül úgy döntöttem, hogy nem várunk tovább: inkább eladjuk a telket, és kizárólag a hoteljeinkre koncentrálunk.

Mit gondol, mik azok a tényezők, amikkel leginkább be lehet vonzani az önéhez hasonló cégeket és ösztönözni lehet a külföldi közvetlentőke-befektetést?

Számomra egy befektetési desztináció kiválasztásakor a legfontosabb szempont a biztonság. Biztonságban kell éreznem magam, biztonságban kell lennie a tőkémnek. Fontos a bankrendszer stabilitása, az egyértelmű szabályozási környezet, a közbiztonság is. Olyan apróságok is számítanak, hogy ha a sétálni indulok reggel vagy este, biztonságban érzem magam. Magyarország ebből a szempontból nagyon jó, biztonságos ország, a magyar emberek pedig kifejezetten nagylelkűek.

Nagyon sok lehetőség rejlik ebben az országban, de a folyamatokat fel kellene gyorsítani: a befektetők támogatása és az engedélyezési rendszer átláthatósága kulcsfontosságú lenne. A miniszterelnök és a külügyminiszter a véleményem szerint kiváló munkát végeztek, és arra törekednek, hogy az ország jó kapcsolatot kialakítson ki és üzleteket kössön, de a középszinteken nincs meg a kellő támogatás. Meg kell érteni, hogy a külföldi befektetők - és ez különösen igaz az Öböl-menti országok esetében - egyszerűen tovább fognak állni, ha nem kapnak megfelelő támogatást.

Mindig azt mondom, hogy Európában is Dubaj példáját kellene követni: ha azt másolják, sikeresek lesznek.

Milyen sajátosságokat emelne ki az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy kiemelkedő befektetési és üzleti célponttá váljon?

Elégedett vagyok a hazámmal, a pénzügy, az oktatás, a biztosítási szektor is erős. Alapvetően nem is látom szükségét, hogy máshol is befektessek, mert a kormányzat minden szintje keresi a befektetők támogatásának módját. Még Magyarországon a kormányhivatalok sokszor még a telefonhívásra sem válaszolnak, Dubajban ők keresnek meg minket. A befektetői rendszer átlátható, nyitott és biztonságos: számomra ez a stabilitás a siker kulcsa.

Ön a 2025-ös Brain Bar fővédnöke, idén pedig “a következő 25 év” a fesztivál meghatározó tematikája. Bár lehetetlen megjósolni a jövőt, mit gondol, mi várhat Magyarországra és Európára, mit tart prioritásnak az elkövetkezendő 10-20-25 évben?

A legfontosabb, hogy Európa független és stabil maradjon. Az Egyesült Államok véleményem szerint rossz irányba tart, instabilnak gondolom, ezért sem fektetnék be ott.

Európának megvan a lehetősége és ereje ahhoz, hogy megtegye a szükséges lépéseket a helyes irányba, de ehhez előbb úgymond “fel kell ébredniük”. A mindenkori kormánynak nagy felelőssége van: támogatnia kell a helyieket és a külföldieket is, politikai viták helyett pedig a gazdaságra koncentrálni.

Bizonyos szempontból - például a biztonság kérdése - ma Közép-Európa jobban teljesít, mint Nyugat-Európa, ugyanakkor a befektetők bevonzásában még van hova fejlődniük.

Címlapkép forrása: Vadnai Szabolcs