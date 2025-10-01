Kiderült, mi határozza meg igazán, hogy melyik kórházat választjuk

Fábián Andrea egészségügyi marketing szakértő szerint a páciensélmény hatással van nem csak a betegek elégedettségére, de a dolgozók, az orvosok teljesítményére és mindezeken keresztül a pénzügyi számokra is. Idézett egy svájci kutatást, amelyben pácienselégedettségi adatokat a jövőben várható eredményekkel vetették össze, 132 állami és magánintézményre vonatkozóan. Az eredmény nem volt meglepő: a jobb páciensélmény a magánkórházaknál szignifikánsan magasabb pénzügyi eredményeket hozott.

Az összes kórház adatait együtt vizsgálva pedig a költségek alacsonyabbak voltak a jobb páciensélmény esetén.

A páciensélmény fogalmával kapcsolatban kifejtette: ezt az határozza meg, hogy az embereket milyen élmények érik a szolgáltatás igénybevételének teljes ideje alatt. A fények, a színek, a hangok mind hatnak az érzékszerveinkre - emelte ki. Nem mindegy ezért, hogy milyen környezet, közeg fogadja a beteget egy-egy szolgáltatónál. A betegnek egy ilyen környezetben azt kell üzenni, sugallni, hogy biztonságban van a helyszínen.

Hol kezdődik a páciensélmény?

- tette fel a kérdést. Nem a kezelőben, vagy a váróteremben kezdődik a beteg útja, hanem már jóval előbb, az online térben - húzta alá.

A betegértékeléseknek is van jelentősége, például annak is, hogy ha a negatív értékelésekre nem reagál az intézmény, vagy az orvos. Ha bizonyos értékelési számok javulnak, 3,9 pontról például 4-re, akkor az lecsapódik a betegek számán is, szívesebben választják ezt a páciensek.

A weboldalak optimalizációja is meghatározó szempont, amikor a páciens szolgáltatásvásárláson gondolkodik. Amikor kórházi weboldalakat vizsgáltak egy tanulmányban, megállapították: 3 fontos szempontra kell figyelni a páciensélmény kapcsn, ez a betöltési idő, a mobilnézet és a navigációs hatékonyság. Nem mindegy, mennyire hatékonyan és könnyedén találunk meg fontos információt a weboldalon - jelentette ki.

Fábián Andrea beszélt a mesterséges intelligencia szerepéről is, hatalmas potenciál van ebben a páciensélmény fejlesztése szempontjából is.

Forrás: Berecz Valter, Portfolio

Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio