35 éve küzdenek a vállalkozások a tőkeszegénységgel, itt a lehetőség a finanszírozásra

A KAVOSZ és a Portfolio Finanszírozás a gyakorlatban elnevezésű konferenciája ezúttal Zalaegerszegre látogatott, ahol a vállalkozói ökoszisztéma rendelkezésére álló legkedvezőbb finanszírozási lehetőségeket vették számba a résztvevők. A rendezvényt Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg előadásával, amelyben kitért rá, hogy bár nehéz időket élnek meg a vállalkozók manapság, és könnyen lehet, hogy a gazdaság nem is fog túllendülni ezen az állapoton túl gyorsan, azért a gazdasági kihívások nem újkeletűek, és a mostani rendezvény célja éppen az, hogy a lehetőségeket helyezze fókuszba.
A kamarai elnök részletes képet adott a zalai vállalkozói szféra összetételéről, kiemelve, hogy a vármegyei vállalkozások 94,4%-a a KKV-szektorba tartozik. Kovács Dezső rámutatott:
az elmúlt 35 év során a magyar kis- és középvállalkozások két fő problémával küzdöttek: a tőkeszegénységgel és az információhiánnyal.
Mindkét tényező jelentősen befolyásolja a vállalkozások működését, fejlesztési és beruházási lehetőségeit.
Az elnök kitért a finanszírozási lehetőségekre is, a Széchenyi Kártya Program az egyik legnépszerűbb konstrukciónak számít a zalai vállalkozások körében is, amelynek keretében mintegy 22 milliárd forint értékben vettek igényebe folyószámla-hiteleket.
A vállalkozásoknak az életben maradáshoz, a működéshez és természetesen a fejlesztésekhez, beruházásokhoz is a Széchenyi Kártya Program egy jó eszköz, egy jó lehetőség
– hangsúlyozta Kovács, aki külön kitért a Demján Sándor Tőkeprogramra is, amelyre Zala vármegyében eddig hét vállalkozás jelentkezett, és egy szerződéskötés már meg is történt.
Kovács szerint a KAVOSZ keretében elérhető konstrukciók kiváló lehetőséget jelentenek a vállalkozások számára, hogy megoldást találjanak a tőkeszegénység és az információhiány okozta nehézségekre.
A Portfolio zalaegerszegi rendezvénye a finanszírozási lehetőségek részletes bemutatásával folytatódott, ahol a szakértők sorra vették az egyes konstrukciók sajátosságait és igénybevételük feltételeit.
A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomás:
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:
- Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?
- Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?
- Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?
- Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?
A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.
