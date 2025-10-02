  • Megjelenítés
35 éve küzdenek a vállalkozások a tőkeszegénységgel, itt a lehetőség a finanszírozásra
A KAVOSZ Zrt. és Portfolio közös konferenciája ezúttal Zalaegerszegen mutatta be a vállalkozói ökoszisztéma számára elérhető legkedvezőbb finanszírozási lehetőségeket. A rendezvényen elhangzott, hogy a zalai vállalkozások 94,4%-a a KKV-szektorba tartozik, és két fő problémával küzdenek: tőkeszegénységgel és információhiánnyal. A Széchenyi Kártya Program keretében a zalai vállalkozások 22 milliárd forint értékben vettek igénybe folyószámlahiteleket, míg a Demján Sándor Tőkeprogramba hét helyi vállalkozás jelentkezett. "Nem élünk könnyű időket, a vállalkozásoknak az életben maradáshoz, a működéshez és a fejlesztésekhez is a Széchenyi Kártya Program egy jó eszköz, egy jó lehetőség" – mondta nyitóelőadásában Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A KAVOSZ és a Portfolio Finanszírozás a gyakorlatban elnevezésű konferenciája ezúttal Zalaegerszegre látogatott, ahol a vállalkozói ökoszisztéma rendelkezésére álló legkedvezőbb finanszírozási lehetőségeket vették számba a résztvevők. A rendezvényt Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg előadásával, amelyben kitért rá, hogy bár nehéz időket élnek meg a vállalkozók manapság, és könnyen lehet, hogy a gazdaság nem is fog túllendülni ezen az állapoton túl gyorsan, azért a gazdasági kihívások nem újkeletűek, és a mostani rendezvény célja éppen az, hogy a lehetőségeket helyezze fókuszba.

A kamarai elnök részletes képet adott a zalai vállalkozói szféra összetételéről, kiemelve, hogy a vármegyei vállalkozások 94,4%-a a KKV-szektorba tartozik. Kovács Dezső rámutatott:

az elmúlt 35 év során a magyar kis- és középvállalkozások két fő problémával küzdöttek: a tőkeszegénységgel és az információhiánnyal.

Mindkét tényező jelentősen befolyásolja a vállalkozások működését, fejlesztési és beruházási lehetőségeit.

Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Az elnök kitért a finanszírozási lehetőségekre is, a Széchenyi Kártya Program az egyik legnépszerűbb konstrukciónak számít a zalai vállalkozások körében is, amelynek keretében mintegy 22 milliárd forint értékben vettek igényebe folyószámla-hiteleket.

A vállalkozásoknak az életben maradáshoz, a működéshez és természetesen a fejlesztésekhez, beruházásokhoz is a Széchenyi Kártya Program egy jó eszköz, egy jó lehetőség

– hangsúlyozta Kovács, aki külön kitért a Demján Sándor Tőkeprogramra is, amelyre Zala vármegyében eddig hét vállalkozás jelentkezett, és egy szerződéskötés már meg is történt. 

Kovács szerint a KAVOSZ keretében elérhető konstrukciók kiváló lehetőséget jelentenek a vállalkozások számára, hogy megoldást találjanak a tőkeszegénység és az információhiány okozta nehézségekre.  

A Portfolio zalaegerszegi rendezvénye a finanszírozási lehetőségek részletes bemutatásával folytatódott, ahol a szakértők sorra vették az egyes konstrukciók sajátosságait és igénybevételük feltételeit.

