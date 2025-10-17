Debrencenben folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Debrecenben folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Ádám Imre, VOSZ, elnökhelyettes
dr. Balog Ádám, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, alelnök, KAVOSZ Zrt., igazgatóság elnöke
Balogh Károly, VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete elnök, Karsol, ügyvezető
dr. Bánfi Zoltán, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt., vezérigazgató, igazgatósági tag
Kovács Bálint, Stradamus Zrt., igazgató/partner
Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző
Miklóssy Ferenc, Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök
Nagy Péter Gábor, Budapesti Értéktőzsde, igazgató
Tóth Kata, Portfolio Csoport, konferencia projektvezető
Következő helyszínek, időpontok:
- október 21. Szolnok
Ne maradjon le a debreceni rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
