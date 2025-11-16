A szakadék szélén táncolva vív ádáz harcot a két szuperhatalom – Amiről most megegyeztek, csak tűzszünet

1. Kína felemelkedése

A neoliberális világrendet kiépítő Egyesült Államok és a nyugati világ nagy része felszabadította a saját piacait,

amivel Kína élt mint lehetőséggel.

- vélekedett Matura Tamás. Hozzátette: "Kína kinyitotta a kaput, és nagyon jól értette azt, hogy a nyugati kapitalizmus alapvetően pénzéhségen, profitorientáltságon alapul." A Kína-szakértő szerint ugyanakkor a Nyugat "egy picit naiv volt, vagyis legalább nem érdekelte a távoli jövő", mivel azt gondolták, hogy Peking úgysem fogja utolérni a nyugati, például a német technológiát.

Hát elröppent 40 év, és láthatjuk ugye, hogy pont az autózás tekintetében mi történik.

2. Erről szól a vámháborús tűzszünet

Matura elmondta, rövid- és középtávon lát egyfajta együttműködési kényszert az Egyesült Államok és Kína között, de

szerinte mind a két fél az időnyerésre törekszik, hogy aztán a hosszú távú céljait elérje.

A mostani puszani megállapodással mindkét hatalom lélegzethet juthat: a kissé csökkentett amerikai vámok mellett Kína látszólag nyugati chiptechnológiákat szerezhet meg, míg a Nyugat cserébe nem esik el a kritikus ásványi anyagoktól, miközben más ellátási láncokat alakít ki, azaz

dolgozik azon, hogy 5-10 éven belül leváljon a kínai szerről

- fejezet ki a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Trump számára továbbá fontos eredmény a ritkaföldfémekre kirótt kínai exporttilalom felfüggesztése, illetve a szójabab-kereskedés visszaállítása is az amerikai chipgyártók, valamint a farmerek megnyugtatása céljából.

3. Rövid távon jobb lapokat osztottak Kínának, mint az USA-nak?

Amennyiben beállna egy teljes kereskedelmi szakadás, akkor a kínaiak mit vesztenének? Pénzt. De ezt a kínai állam rendes állampárti módon tudja finanszírozni. Igaz, hogy 300 százalék felett jár a teljes kínai adósságráta, de ők még mindig tudnak nyomtatni pénzt. [...] A Nyugat viszont mit veszítene? Terméket. Tehát a kínai importot, alkatrészt, készterméket, nyersanyagot, satöbbi, satöbbi, azt nem tudjuk pótolni. Tehát nem tudunk ritkaföldfémet nyomtatni, nem tudunk mobiltelefont nyomtatni, tehát nekünk rövidtávon mindenképpen jobban fájna

- fejtegette a Kína-szakértő azt, hogy

melyik oldal járna rövid távon rosszabbul egy esetleges leválással.

4. Ér bármit Hszi állítólagos ígérete?

Ha jól emlékszem, Vlagyimir Putyin sem jelentette be, hogy akkor hamarost megindítjuk a támadást Ukrajnával szemben, tehát önmagában ennek én azért nem tulajdonítanék olyan nagy jelentőséget, főleg egy olyan ország, mint Kína esetében, ahol 2500 éves stratégiai kultúra van

- reagált Trump azon nyilatkozatára Matura, miszerint a kínai vezető állítólag megígérte neki, hogy amíg ő ül a Fehér Házban, nem támadja meg Tajvant. Az egyetemi docens úgy vélte, Pekingnek elsősorban a békés egyesítés a célja, mivel egy Tajvan elleni háború "nagyon-nagyon költséges lenne", és Vlagyimir Putyin ukrajnai kudarca szintén "megmutatta a kínaiaknak, hogy azért ez nem olyan egyszerű."

Ami azonban Matura szerint aggasztó lehet egy háború kitörése szempontjából, hogy Kína érzékeli, hogy Tajvanon a fiatalok egyértelműen tajvani identitással rendelkeznek és a hosszú távon függetlenséget kívánóknak egyre nő az aránya.

Látják a kínaiak, hogy az idő nem nekik dolgozik, és ez egy nagy változás a kínai számításokban.

5. Ki nyerheti a versenyfutást?

Mi itt ezt egy versenynek látjuk Kína és Amerika között, de én inkább úgy látom a dolgot, hogy itt az fog győzni, aki később omlik össze belülről. [...] Még a Szovjetuniót sem az Egyesült Államok győzte le, meg nem Ronald Reagan győzte le, hanem a saját súlya alatt, a fenntarthatatlan rendszer súlya alatt ömlött össze lényegében, és most az a probléma, hogy mind az Egyesült Államokban, mind pedig Kínában ugyanez látható

- firtatta Matura Tamás, rámutatva a mindkét szuperhatalmat sújtó társadalmi egyenlőtlenségekre és a felhalmozott adósságokra példaként.

