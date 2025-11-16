A szakadék szélén táncolva vív ádáz harcot a két szuperhatalom – Amiről most megegyeztek, csak tűzszünet

1. Kína felemelkedése
A neoliberális világrendet kiépítő Egyesült Államok és a nyugati világ nagy része felszabadította a saját piacait,
amivel Kína élt mint lehetőséggel.
- vélekedett Matura Tamás. Hozzátette: "Kína kinyitotta a kaput, és nagyon jól értette azt, hogy a nyugati kapitalizmus alapvetően pénzéhségen, profitorientáltságon alapul." A Kína-szakértő szerint ugyanakkor a Nyugat "egy picit naiv volt, vagyis legalább nem érdekelte a távoli jövő", mivel azt gondolták, hogy Peking úgysem fogja utolérni a nyugati, például a német technológiát.
Hát elröppent 40 év, és láthatjuk ugye, hogy pont az autózás tekintetében mi történik.
2. Erről szól a vámháborús tűzszünet
Matura elmondta, rövid- és középtávon lát egyfajta együttműködési kényszert az Egyesült Államok és Kína között, de
szerinte mind a két fél az időnyerésre törekszik, hogy aztán a hosszú távú céljait elérje.
A mostani puszani megállapodással mindkét hatalom lélegzethet juthat: a kissé csökkentett amerikai vámok mellett Kína látszólag nyugati chiptechnológiákat szerezhet meg, míg a Nyugat cserébe nem esik el a kritikus ásványi anyagoktól, miközben más ellátási láncokat alakít ki, azaz
dolgozik azon, hogy 5-10 éven belül leváljon a kínai szerről
- fejezet ki a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Trump számára továbbá fontos eredmény a ritkaföldfémekre kirótt kínai exporttilalom felfüggesztése, illetve a szójabab-kereskedés visszaállítása is az amerikai chipgyártók, valamint a farmerek megnyugtatása céljából.
3. Rövid távon jobb lapokat osztottak Kínának, mint az USA-nak?
Amennyiben beállna egy teljes kereskedelmi szakadás, akkor a kínaiak mit vesztenének? Pénzt. De ezt a kínai állam rendes állampárti módon tudja finanszírozni. Igaz, hogy 300 százalék felett jár a teljes kínai adósságráta, de ők még mindig tudnak nyomtatni pénzt. [...] A Nyugat viszont mit veszítene? Terméket. Tehát a kínai importot, alkatrészt, készterméket, nyersanyagot, satöbbi, satöbbi, azt nem tudjuk pótolni. Tehát nem tudunk ritkaföldfémet nyomtatni, nem tudunk mobiltelefont nyomtatni, tehát nekünk rövidtávon mindenképpen jobban fájna
- fejtegette a Kína-szakértő azt, hogy
melyik oldal járna rövid távon rosszabbul egy esetleges leválással.
4. Ér bármit Hszi állítólagos ígérete?
Ha jól emlékszem, Vlagyimir Putyin sem jelentette be, hogy akkor hamarost megindítjuk a támadást Ukrajnával szemben, tehát önmagában ennek én azért nem tulajdonítanék olyan nagy jelentőséget, főleg egy olyan ország, mint Kína esetében, ahol 2500 éves stratégiai kultúra van
- reagált Trump azon nyilatkozatára Matura, miszerint a kínai vezető állítólag megígérte neki, hogy amíg ő ül a Fehér Házban, nem támadja meg Tajvant. Az egyetemi docens úgy vélte, Pekingnek elsősorban a békés egyesítés a célja, mivel egy Tajvan elleni háború "nagyon-nagyon költséges lenne", és Vlagyimir Putyin ukrajnai kudarca szintén "megmutatta a kínaiaknak, hogy azért ez nem olyan egyszerű."
Ami azonban Matura szerint aggasztó lehet egy háború kitörése szempontjából, hogy Kína érzékeli, hogy Tajvanon a fiatalok egyértelműen tajvani identitással rendelkeznek és a hosszú távon függetlenséget kívánóknak egyre nő az aránya.
Látják a kínaiak, hogy az idő nem nekik dolgozik, és ez egy nagy változás a kínai számításokban.
5. Ki nyerheti a versenyfutást?
Mi itt ezt egy versenynek látjuk Kína és Amerika között, de én inkább úgy látom a dolgot, hogy itt az fog győzni, aki később omlik össze belülről. [...] Még a Szovjetuniót sem az Egyesült Államok győzte le, meg nem Ronald Reagan győzte le, hanem a saját súlya alatt, a fenntarthatatlan rendszer súlya alatt ömlött össze lényegében, és most az a probléma, hogy mind az Egyesült Államokban, mind pedig Kínában ugyanez látható
- firtatta Matura Tamás, rámutatva a mindkét szuperhatalmat sújtó társadalmi egyenlőtlenségekre és a felhalmozott adósságokra példaként.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kang Li
Évtizedekig rejtett műkincsek kerülnek kalapács alá
Aukciós gigahetet tartanak New York-ban.
Ursula von der Leyen saját hátországa darálhatja le a nagy reformtervét
Teljesen új hatalmi erőtér emelkedett fel a héten Brüsszelben.
Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani
Bajban van az ukrán hadsereg.
Átalakul az iPhone-univerzum: évente akár 6 új modellt is piacra dobhatnak
Letarolnák a piacot.
Egy hét maradt, aztán jöhet a kényszerállamosítás Szerbiában
Vucic szerint nincs mire várni.
Multifunkciós csodafegyver lett volna a furcsa magyar páncélos, de csúnya felsülés lett a vége
Olyan feladatot szántak a Nimródnak, amire nem volt felkészítve.
Brutális időjárási fordulat jön holnap
Zivatarok, 80 km/h-s szél.
Robotok vehetik át az idősek gondozását
A szociális ágazatban is jelentős átalakulást hozhat az AI.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!